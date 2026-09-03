Уже не на "полторы недели": на Украине призвали запасаться продуктами на месяц - 03.09.2026 Украина.ру
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Уже не на "полторы недели": на Украине призвали запасаться продуктами на месяц
Уже не на "полторы недели": на Украине призвали запасаться продуктами на месяц - 03.09.2026 Украина.ру
Уже не на "полторы недели": на Украине призвали запасаться продуктами на месяц
Министр аграрной политики Украины Виталий Высоцкий рекомендовал жителям страны создать месячный запас продуктов питания, сообщает 3 сентября украинское издание "Зеркало недели"
2026-09-03T16:08
2026-09-03T16:07
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Высоцкий заверил, что продолжительного дефицита продуктов из-за ударов по складам и логистике не ожидается, однако признал возможные задержки с поставками из-за перестройки логистических цепочек. По его словам, это может привести к подорожанию продуктов примерно на 2,5%."Чего-то нового относительно того, что нужно иметь в условиях войны, нет, ничего не изменилось. Надо иметь минимальный запас. Предпосылок иметь больше месячного запаса нет", — заявил министр на брифинге.Ранее глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук призвал жителей столицы делать запасы еды и питьевой воды на неделю-полторы, комментируя продуктовый ажиотаж и пустые полки супермаркетов. "В первую очередь сегодня мы должны иметь дома запасы питьевой воды. Это обязательно. А также повседневные продукты, которые люди употребляют", — сказал Катеренчук, добавив, что угрозы продуктового дефицита в Украине нет. В Министерстве аграрной политики Украины также подчеркнули, что угроз поставкам продовольствия, подобных тем, что были в 2022 году, на данный момент нет.Ранее некоторых украинских супермаркетах появились предупреждения о запрете съёмки пустых полок, а за нарушение уже предусмотрен штраф.
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новости, продовольствие, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, супермаркет, украинцы, вода, сво, новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине
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Уже не на "полторы недели": на Украине призвали запасаться продуктами на месяц

16:08 03.09.2026
 
© AP / David Goldman
- РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© AP / David Goldman
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Министр аграрной политики Украины Виталий Высоцкий рекомендовал жителям страны создать месячный запас продуктов питания, сообщает 3 сентября украинское издание "Зеркало недели"
Высоцкий заверил, что продолжительного дефицита продуктов из-за ударов по складам и логистике не ожидается, однако признал возможные задержки с поставками из-за перестройки логистических цепочек. По его словам, это может привести к подорожанию продуктов примерно на 2,5%.
"Чего-то нового относительно того, что нужно иметь в условиях войны, нет, ничего не изменилось. Надо иметь минимальный запас. Предпосылок иметь больше месячного запаса нет", — заявил министр на брифинге.
Ранее глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук призвал жителей столицы делать запасы еды и питьевой воды на неделю-полторы, комментируя продуктовый ажиотаж и пустые полки супермаркетов.
"В первую очередь сегодня мы должны иметь дома запасы питьевой воды. Это обязательно. А также повседневные продукты, которые люди употребляют", — сказал Катеренчук, добавив, что угрозы продуктового дефицита в Украине нет.
В Министерстве аграрной политики Украины также подчеркнули, что угроз поставкам продовольствия, подобных тем, что были в 2022 году, на данный момент нет.
Ранее некоторых украинских супермаркетах появились предупреждения о запрете съёмки пустых полок, а за нарушение уже предусмотрен штраф.
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