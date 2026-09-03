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Уже не на "полторы недели": на Украине призвали запасаться продуктами на месяц

Уже не на "полторы недели": на Украине призвали запасаться продуктами на месяц - 03.09.2026 Украина.ру

Уже не на "полторы недели": на Украине призвали запасаться продуктами на месяц

Министр аграрной политики Украины Виталий Высоцкий рекомендовал жителям страны создать месячный запас продуктов питания, сообщает 3 сентября украинское издание "Зеркало недели"

2026-09-03T16:08

2026-09-03T16:08

2026-09-03T16:07

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Высоцкий заверил, что продолжительного дефицита продуктов из-за ударов по складам и логистике не ожидается, однако признал возможные задержки с поставками из-за перестройки логистических цепочек. По его словам, это может привести к подорожанию продуктов примерно на 2,5%."Чего-то нового относительно того, что нужно иметь в условиях войны, нет, ничего не изменилось. Надо иметь минимальный запас. Предпосылок иметь больше месячного запаса нет", — заявил министр на брифинге.Ранее глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук призвал жителей столицы делать запасы еды и питьевой воды на неделю-полторы, комментируя продуктовый ажиотаж и пустые полки супермаркетов. "В первую очередь сегодня мы должны иметь дома запасы питьевой воды. Это обязательно. А также повседневные продукты, которые люди употребляют", — сказал Катеренчук, добавив, что угрозы продуктового дефицита в Украине нет. В Министерстве аграрной политики Украины также подчеркнули, что угроз поставкам продовольствия, подобных тем, что были в 2022 году, на данный момент нет.Ранее некоторых украинских супермаркетах появились предупреждения о запрете съёмки пустых полок, а за нарушение уже предусмотрен штраф.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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