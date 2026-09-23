"Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО" — Лавров - 23.09.2026 Украина.ру
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"Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО" — Лавров
"Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО" — Лавров - 23.09.2026 Украина.ру
"Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО" — Лавров
Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинской проблемы, не собираясь в этот период прекращать СВО. Об этом 23 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2026-09-23T19:57
2026-09-23T19:57
новости
сергей лавров
россия
украина
владимир путин
стив уиткофф
оон
украина.ру
джаред кушнер
переговоры по украине 2026
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Официальная Москва готова к переговорам по достижению устойчивого мира и президент России Владимир Путин является сторонником диалога, сообщил глава российской дипломатии на заседании Совета Безопасности ООН по Украине."Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира", - сказал Лавров.При этом он отверг идею перемирия вместо мира."Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого всё с той же незамысловатой целью - получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности давно перешёл на откровенно террористические методы", - заявил глава МИД РФ.Он напомнил, что среди приоритетов специальной военной операции на Украине - обеспечение национальной безопасности России. Также российская сторона стремится обеспечить учёт интересов русских людей и русскоязычных также "и на территории Украины, где по-прежнему, при одобрении Запада, действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах - в образовании, СМИ, культуре, быту, а также запрещающие каноническую Украинскую православную церковь".Лавров отметил, что дискриминационные законы на Украине принимались "задолго до специальной военной операции - с 2017 года".Также глава российской дипломатии в Совбезе ООН отметил, что в ходе недавнего визита в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер "подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулирования". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Благодарность Путина, заявления Рубио, удар по дата-центрам. Итоги 23 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сергей лавров, россия, украина, владимир путин, стив уиткофф, оон, украина.ру, джаред кушнер, переговоры по украине 2026
Новости, Сергей Лавров, Россия, Украина, Владимир Путин, Стив Уиткофф, ООН, Украина.ру, Джаред Кушнер, Переговоры по Украине 2026

"Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО" — Лавров

19:57 23.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей ГунеевМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинской проблемы, не собираясь в этот период прекращать СВО. Об этом 23 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Официальная Москва готова к переговорам по достижению устойчивого мира и президент России Владимир Путин является сторонником диалога, сообщил глава российской дипломатии на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
"Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира", - сказал Лавров.
При этом он отверг идею перемирия вместо мира.
"Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого всё с той же незамысловатой целью - получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности давно перешёл на откровенно террористические методы", - заявил глава МИД РФ.
Он напомнил, что среди приоритетов специальной военной операции на Украине - обеспечение национальной безопасности России. Также российская сторона стремится обеспечить учёт интересов русских людей и русскоязычных также "и на территории Украины, где по-прежнему, при одобрении Запада, действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах - в образовании, СМИ, культуре, быту, а также запрещающие каноническую Украинскую православную церковь".
Лавров отметил, что дискриминационные законы на Украине принимались "задолго до специальной военной операции - с 2017 года".
Также глава российской дипломатии в Совбезе ООН отметил, что в ходе недавнего визита в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер "подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулирования".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Благодарность Путина, заявления Рубио, удар по дата-центрам. Итоги 23 сентября
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