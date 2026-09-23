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"Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО" — Лавров

"Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО" — Лавров - 23.09.2026 Украина.ру

"Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в СВО" — Лавров

Россия готова к переговорам о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинской проблемы, не собираясь в этот период прекращать СВО. Об этом 23 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2026-09-23T19:57

2026-09-23T19:57

2026-09-23T19:57

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Официальная Москва готова к переговорам по достижению устойчивого мира и президент России Владимир Путин является сторонником диалога, сообщил глава российской дипломатии на заседании Совета Безопасности ООН по Украине."Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого справедливого мира", - сказал Лавров.При этом он отверг идею перемирия вместо мира."Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого всё с той же незамысловатой целью - получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности давно перешёл на откровенно террористические методы", - заявил глава МИД РФ.Он напомнил, что среди приоритетов специальной военной операции на Украине - обеспечение национальной безопасности России. Также российская сторона стремится обеспечить учёт интересов русских людей и русскоязычных также "и на территории Украины, где по-прежнему, при одобрении Запада, действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах - в образовании, СМИ, культуре, быту, а также запрещающие каноническую Украинскую православную церковь".Лавров отметил, что дискриминационные законы на Украине принимались "задолго до специальной военной операции - с 2017 года".Также глава российской дипломатии в Совбезе ООН отметил, что в ходе недавнего визита в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер "подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулирования". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Благодарность Путина, заявления Рубио, удар по дата-центрам. Итоги 23 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сергей лавров, россия, украина, владимир путин, стив уиткофф, оон, украина.ру, джаред кушнер, переговоры по украине 2026