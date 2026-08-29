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Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство
Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство - 29.08.2026 Украина.ру
Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство
Государственный департамент США ужесточил предупреждения для своих граждан в отношении Украины, фактически признав, что страна превратилась в зону повышенной опасности не только из-за боевых действий, но и из-за внутреннего хаоса. Об этом стало известно 29 августа
2026-08-29T09:20
2026-08-29T09:20
2026-08-29T09:20
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Американцам рекомендовано не только не ехать в Украину, но и готовиться к немедленному выезду, не рассчитывая на помощь Вашингтона. Для Украины установлен самый высокий уровень опасности — Level 4: Do Not Travel ("Не путешествовать"). Это означает, что поездки в страну официально признаны смертельно опасными. Госдеп подчеркивает: российские ракетные и дроновые удары могут угрожать всей территории Украины, включая районы, удаленные от линии фронта.При этом Госдеп также предупредил о рисках политической нестабильности и массовых волнений. В заявлении ведомства говорится о "политической, экономической, религиозной и этнической нестабильности, которая может привести к насилию, серьезным сбоям в работе и угрозам безопасности".Дипломатам ужесточили правила передвижения: для выезда за пределы Киева теперь требуется специальное разрешение, а членам семей американских госслужащих въезд на Украину запрещен.Вашингтон фактически признал, что Украина — это не просто зона боевых действий, но и страна с высоким риском социального взрыва. Американцев не просто не пускают в Украину — тем, кто уже там, рекомендуют бежать, не надеясь на спасение со стороны собственного правительства. Между тем продовольственная система Украины на грани краха. Речь идет о современных логистических центрах продовольственных ретейлеров, которые использовались для хранения и распределения товаров.
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новости, украина, вашингтон, сша, киев, россия, удары, ракетные удары по украине, удары дронами
Новости, Украина, Вашингтон, США, Киев, Россия, удары, ракетные удары по Украине, Удары дронами
Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство
Государственный департамент США ужесточил предупреждения для своих граждан в отношении Украины, фактически признав, что страна превратилась в зону повышенной опасности не только из-за боевых действий, но и из-за внутреннего хаоса. Об этом стало известно 29 августа
Американцам рекомендовано не только не ехать в Украину, но и готовиться к немедленному выезду, не рассчитывая на помощь Вашингтона. Для Украины установлен самый высокий уровень опасности — Level 4: Do Not Travel ("Не путешествовать").
Это означает, что поездки в страну официально признаны смертельно опасными. Госдеп подчеркивает: российские ракетные и дроновые удары могут угрожать всей территории Украины, включая районы, удаленные от линии фронта.
При этом Госдеп также предупредил о рисках политической нестабильности и массовых волнений. В заявлении ведомства говорится о "политической, экономической, религиозной и этнической нестабильности, которая может привести к насилию, серьезным сбоям в работе и угрозам безопасности".
"Американцам, которые уже находятся на Украине, рекомендуют быть готовыми к немедленному выезду, иметь собственный план эвакуации и следить за сообщениями о ситуации с безопасностью. Не рассчитывать на эвакуацию со стороны американского правительства", — говорится в заявлении.
Дипломатам ужесточили правила передвижения: для выезда за пределы Киева теперь требуется специальное разрешение, а членам семей американских госслужащих въезд на Украину запрещен.
Вашингтон фактически признал, что Украина — это не просто зона боевых действий, но и страна с высоким риском социального взрыва. Американцев не просто не пускают в Украину — тем, кто уже там, рекомендуют бежать, не надеясь на спасение со стороны собственного правительства.
Между тем продовольственная система Украины на грани краха. Речь идет о современных логистических центрах продовольственных ретейлеров, которые использовались для хранения и распределения товаров.