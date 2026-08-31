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В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, 16 получили ранения

В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, 16 получили ранения - 31.08.2026 Украина.ру

В результате ракетного удара по Белгороду погибли два человека, 16 получили ранения

В результате ракетной атаки формирований ВСУ на Белгород погибли мужчина и 16-летний подросток. Об этом врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев вечером 30 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-31T00:45

2026-08-31T00:45

2026-08-31T00:49

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Белгородская область ежедневно подвергается террористическим атакам вооружённых формирований киевского режима, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители. Воскресным вечером 30 августа стало известно об очередном преступлении украинских неонацистов."В результате целенаправленной ракетной атаки киевского режима по Белгороду мы понесли потери. На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток", — написал Шуваев.По уточнённым данным, ранения получили 16 человек, среди них девять — несовершеннолетние. Медики сообщают, что пять пострадавших, включая подростка, находятся в тяжёлом состоянии. Все раненые госпитализированы в медицинских учреждениях Белгорода, три человека после оказания медпомощи продолжат лечение амбулаторно.Губернатор уточнил, что в результате атаки произошли возгорания в семи складских помещениях, в одном из них обрушилась кровля. Спасатели и экстренные службы занимаются ликвидацией последствий.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области, погибли три мирных жителя, еще 35 человек получили ранения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, белгородская область, белгород, россия, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, ракетный удар, обстрелы россии сегодня, сво, спецоперация, атака украины сегодня