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Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 54 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 54 украинских БПЛА - 31.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над Россией и Чёрным морем 54 украинских БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 54 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ вечером 30 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-31T00:11

2026-08-31T00:11

2026-08-31T00:11

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для атак на гражданские объекты и мирных жителей."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.По данным минобороны, вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, над акваторией Чёрного моря.Вечером 30 августа врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что при ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли мужчина и подросток, ещё 16 человек получили ранения.По данным на полдень 30 августа, за минувшие сутки ВСУ 138 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате погибли три мирных жителя, еще 35 человек получили ранения. Подробнее - в публикации Три мирных жителя погибли, десятки ранены: ВСУ атакуют приграничные регионы России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

черное море

белгородская область

белгород

брянская область

калужская область

курская область

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