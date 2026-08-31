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Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде Стамбула
Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде Стамбула - 31.08.2026 Украина.ру
Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде Стамбула
Российский сухогруз "Омский-107", получивший повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ в районе Новороссийска, сел на мель в пригороде Стамбула. Об этом в ночь на 31 августа сообщает турецкое агентство DHA
2026-08-31T04:00
2026-08-31T04:00
2026-08-31T04:00
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По данным источника агентства, после атаки экипаж покинул сухогруз на спасательных шлюпках. Судно получило сильные повреждения, в частности, обгорел капитанский мостик. Оно дрейфовало до тех пор, пока не село на мель в районе популярного курорта Шиле, расположенного в пригороде Стамбула.В район происшествия направлены команды береговой охраны Турции. Морские власти страны пока не давали официальных комментариев.Сухогруз "Омский-107" был построен в Румынии в 1981 году. Его портом приписки является Таганрог.Ранее сообщалось, что атаке беспилотников в Черном море подверглось судно VOLGO-BALT 226, эксплуатируемое турецкой компанией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина.ру, новости, турция, стамбул, новороссийск, сухогрузы, судно, россия, атака бпла, происшествия, обстрелы, украина, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Турция, Стамбул, Новороссийск, сухогрузы, судно, Россия, атака БПЛА, происшествия, обстрелы, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины
Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде Стамбула
Российский сухогруз "Омский-107", получивший повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ в районе Новороссийска, сел на мель в пригороде Стамбула. Об этом в ночь на 31 августа сообщает турецкое агентство DHA