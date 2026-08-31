https://ukraina.ru/20260831/rossiyskiy-sukhogruz-ranee-atakovannyy-vsu-sel-na-mel-v-prigorode-stambula-1082911702.html

Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде Стамбула

Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде Стамбула - 31.08.2026 Украина.ру

Российский сухогруз, ранее атакованный ВСУ, сел на мель в пригороде Стамбула

Российский сухогруз "Омский-107", получивший повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ в районе Новороссийска, сел на мель в пригороде Стамбула. Об этом в ночь на 31 августа сообщает турецкое агентство DHA

2026-08-31T04:00

2026-08-31T04:00

2026-08-31T04:00

украина.ру

новости

турция

стамбул

новороссийск

сухогрузы

судно

россия

атака бпла

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065858383_0:146:3124:1903_1920x0_80_0_0_e62f3baaf337b047270b17360b63b979.jpg

По данным источника агентства, после атаки экипаж покинул сухогруз на спасательных шлюпках. Судно получило сильные повреждения, в частности, обгорел капитанский мостик. Оно дрейфовало до тех пор, пока не село на мель в районе популярного курорта Шиле, расположенного в пригороде Стамбула.В район происшествия направлены команды береговой охраны Турции. Морские власти страны пока не давали официальных комментариев.Сухогруз "Омский-107" был построен в Румынии в 1981 году. Его портом приписки является Таганрог.Ранее сообщалось, что атаке беспилотников в Черном море подверглось судно VOLGO-BALT 226, эксплуатируемое турецкой компанией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

турция

стамбул

новороссийск

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, турция, стамбул, новороссийск, сухогрузы, судно, россия, атака бпла, происшествия, обстрелы, украина, всу, вооруженные силы украины