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Росавиация к этому часу закрыла для полётов 14 аэропортов, три — открыла

Росавиация к этому часу закрыла для полётов 14 аэропортов, три — открыла - 31.08.2026 Украина.ру

Росавиация к этому часу закрыла для полётов 14 аэропортов, три — открыла

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу вводились в 14 аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 31 августа сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-08-31T06:17

2026-08-31T06:17

2026-08-31T06:19

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Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 30 августа и в ночь на 31 августа вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги, Геленджика, Тамбова, Пензы, Саратова и подмосковного Внуково. Позже аэропорты Внуково, Пензы и Саратова возобновили обслуживание рейсов.К перечню закрытых для полётов к этому часу также добавились аэропорты Самары (2:36 мск), Ульяновска (3:33 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар (4:28 мск), Уфы (5:23 мск), Ижевска (5:36 мск).Аэропорт Домодедово с 2:16 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС России сбили уже 11 украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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