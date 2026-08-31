Росавиация к этому часу закрыла для полётов 14 аэропортов, три — открыла - 31.08.2026 Украина.ру
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Росавиация к этому часу закрыла для полётов 14 аэропортов, три — открыла
Росавиация к этому часу закрыла для полётов 14 аэропортов, три — открыла - 31.08.2026 Украина.ру
Росавиация к этому часу закрыла для полётов 14 аэропортов, три — открыла
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу вводились в 14 аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 31 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-08-31T06:17
2026-08-31T06:19
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росавиация
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внуково
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Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 30 августа и в ночь на 31 августа вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги, Геленджика, Тамбова, Пензы, Саратова и подмосковного Внуково. Позже аэропорты Внуково, Пензы и Саратова возобновили обслуживание рейсов.К перечню закрытых для полётов к этому часу также добавились аэропорты Самары (2:36 мск), Ульяновска (3:33 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар (4:28 мск), Уфы (5:23 мск), Ижевска (5:36 мск).Аэропорт Домодедово с 2:16 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС России сбили уже 11 украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, росавиация, пенза, геленджик, калужская область, саратовская область, внуково, домодедово, самара, ульяновская область, бугульма, казань, татарстан, уфа, аэропорт, аэропорты, опасность, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Пенза, Геленджик, Калужская область, Саратовская область, Внуково, Домодедово, Самара, Ульяновская область, Бугульма, Казань, Татарстан, Уфа, аэропорт, аэропорты, опасность, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Росавиация к этому часу закрыла для полётов 14 аэропортов, три — открыла

06:17 31.08.2026 (обновлено: 06:19 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу вводились в 14 аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 31 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 30 августа и в ночь на 31 августа вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги, Геленджика, Тамбова, Пензы, Саратова и подмосковного Внуково. Позже аэропорты Внуково, Пензы и Саратова возобновили обслуживание рейсов.
К перечню закрытых для полётов к этому часу также добавились аэропорты Самары (2:36 мск), Ульяновска (3:33 мск), Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар (4:28 мск), Уфы (5:23 мск), Ижевска (5:36 мск).
Аэропорт Домодедово с 2:16 мск принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ВС России сбили уже 11 украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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