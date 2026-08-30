https://ukraina.ru/20260830/evropeytsy-ne-gotovy-k-voyne-ekspert-o-tom-kuda-isparilsya-amerikanskiy-yadernyy-zontik-1082896688.html

"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик

"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик - 30.08.2026 Украина.ру

"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик

Солкновение России с Европой маловероятно, поскольку европейцы не готовы к войне. Они переносят сроки возможного конфликта, а ядерного зонтика США у них больше нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-08-30T04:30

2026-08-30T04:30

2026-08-30T04:30

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Отвечая на вопрос о возможности прямого столкновения с Европой, эксперт заявил, что это маловероятно, так как европейцы не готовы к войне.По словам Колпашникова, возможно всё, но он не думает, что речь пойдёт о прямой войне. "Европейцы к ней не готовы. В 2022 году они говорили, что это произойдет в 2025 году, а в 2025 году – что это произойдет в 2030. Эти сроки можно сдвинуть и до 2035 года", — пояснил эксперт.Он отметил, что раньше Европа могла грозить России только под американским ядерным зонтиком, которого теперь нет. "Одно дело грозить русским, когда у тебя есть американский ядерный зонтик, а теперь он куда-то испарился", — добавил Колпашников.Эксперт также отметил, что у Франции есть собственное ядерное оружие, тогда как у Британии его фактически нет — она арендует его у США и в случае конфликта не сможет применить, поскольку формально это американские боеголовки."Соотношение нашего ядерного потенциала и европейского составляет 1 к 12", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.

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