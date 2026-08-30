"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик - 30.08.2026 Украина.ру
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"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик
"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик - 30.08.2026 Украина.ру
"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик
Солкновение России с Европой маловероятно, поскольку европейцы не готовы к войне. Они переносят сроки возможного конфликта, а ядерного зонтика США у них больше нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-08-30T04:30
2026-08-30T04:30
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Отвечая на вопрос о возможности прямого столкновения с Европой, эксперт заявил, что это маловероятно, так как европейцы не готовы к войне.По словам Колпашникова, возможно всё, но он не думает, что речь пойдёт о прямой войне. "Европейцы к ней не готовы. В 2022 году они говорили, что это произойдет в 2025 году, а в 2025 году – что это произойдет в 2030. Эти сроки можно сдвинуть и до 2035 года", — пояснил эксперт.Он отметил, что раньше Европа могла грозить России только под американским ядерным зонтиком, которого теперь нет. "Одно дело грозить русским, когда у тебя есть американский ядерный зонтик, а теперь он куда-то испарился", — добавил Колпашников.Эксперт также отметил, что у Франции есть собственное ядерное оружие, тогда как у Британии его фактически нет — она арендует его у США и в случае конфликта не сможет применить, поскольку формально это американские боеголовки."Соотношение нашего ядерного потенциала и европейского составляет 1 к 12", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, сша, александр перенджиев, украина.ру, фсб, главные новости, главное, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, британия, франция, война, война на украине, чем закончится война на украине, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация
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"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик

04:30 30.08.2026
 
© Фото : interaffairs.ru
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© Фото : interaffairs.ru
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Солкновение России с Европой маловероятно, поскольку европейцы не готовы к войне. Они переносят сроки возможного конфликта, а ядерного зонтика США у них больше нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос о возможности прямого столкновения с Европой, эксперт заявил, что это маловероятно, так как европейцы не готовы к войне.
По словам Колпашникова, возможно всё, но он не думает, что речь пойдёт о прямой войне. "Европейцы к ней не готовы. В 2022 году они говорили, что это произойдет в 2025 году, а в 2025 году – что это произойдет в 2030. Эти сроки можно сдвинуть и до 2035 года", — пояснил эксперт.
Он отметил, что раньше Европа могла грозить России только под американским ядерным зонтиком, которого теперь нет. "Одно дело грозить русским, когда у тебя есть американский ядерный зонтик, а теперь он куда-то испарился", — добавил Колпашников.
Эксперт также отметил, что у Франции есть собственное ядерное оружие, тогда как у Британии его фактически нет — она арендует его у США и в случае конфликта не сможет применить, поскольку формально это американские боеголовки.
"Соотношение нашего ядерного потенциала и европейского составляет 1 к 12", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему "Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной" на сайте Украина.ру.
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