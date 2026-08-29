Что творится с мобилизацией на Украине? Киев не афиширует планы, но Запад их уже обсуждает - 29.08.2026 Украина.ру
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Что творится с мобилизацией на Украине? Киев не афиширует планы, но Запад их уже обсуждает
Что творится с мобилизацией на Украине? Киев не афиширует планы, но Запад их уже обсуждает - 29.08.2026 Украина.ру
Что творится с мобилизацией на Украине? Киев не афиширует планы, но Запад их уже обсуждает
29 августа заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса поспешил успокоить украинское население, заявив, что Киев пока не планирует снижать верхнюю границу мобилизационного возраста до 55 лет
2026-08-29T11:10
2026-08-29T11:10
новости
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вооруженные силы украины
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Однако на фоне катастрофической нехватки личного состава в ВСУ и растущего сопротивления мобилизации такие заявления выглядят не более чем попыткой притушить панику, которая охватывает общество.При этом он отметил, что поддерживает идею четкого и понятного срока службы, добавив, что является "сторонником контрактной армии".Однако эти слова резко контрастируют с реальностью. Накануне украинский адвокат Вадим Гречковский уже заявил, что депутаты Верховной рады могут снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет уже этой осенью, а верхнюю планку — до 55 лет. Сам Палиса, пытаясь погасить слухи, лишь подтвердил, что такие сценарии обсуждаются, а значит — под вопросом не только возраст, но и сам принцип добровольности.Тем временем в Киеве продолжают жить в парадоксах: официально отрицают принудительную мобилизацию женщин, но на Западе уже всерьёз прорабатывают сценарий массового призыва украинок. Как напомнил военный эксперт Виталий Киселев, стратеги НАТО продвигают этот сценарий на фоне затяжных боевых действий и рекордных потерь, которые Киев упорно скрывает.Подробности развития мобилизационного кризиса на Украине — в публикации Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, запад, украина, павел палиса, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, верховная рада
Новости, Киев, Запад, Украина, Павел Палиса, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада

Что творится с мобилизацией на Украине? Киев не афиширует планы, но Запад их уже обсуждает

11:10 29.08.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© Фото : соцсети
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29 августа заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса поспешил успокоить украинское население, заявив, что Киев пока не планирует снижать верхнюю границу мобилизационного возраста до 55 лет
Однако на фоне катастрофической нехватки личного состава в ВСУ и растущего сопротивления мобилизации такие заявления выглядят не более чем попыткой притушить панику, которая охватывает общество.

"Снижать верхнюю границу мобилизационного возраста до 55 лет пока не планируют", — приводит слова Палисы агентство УНИАН.

При этом он отметил, что поддерживает идею четкого и понятного срока службы, добавив, что является "сторонником контрактной армии".
Однако эти слова резко контрастируют с реальностью. Накануне украинский адвокат Вадим Гречковский уже заявил, что депутаты Верховной рады могут снизить мобилизационный возраст с 25 до 23 лет уже этой осенью, а верхнюю планку — до 55 лет.
Сам Палиса, пытаясь погасить слухи, лишь подтвердил, что такие сценарии обсуждаются, а значит — под вопросом не только возраст, но и сам принцип добровольности.
Тем временем в Киеве продолжают жить в парадоксах: официально отрицают принудительную мобилизацию женщин, но на Западе уже всерьёз прорабатывают сценарий массового призыва украинок.
Как напомнил военный эксперт Виталий Киселев, стратеги НАТО продвигают этот сценарий на фоне затяжных боевых действий и рекордных потерь, которые Киев упорно скрывает.
Подробности развития мобилизационного кризиса на Украине — в публикации Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план".
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