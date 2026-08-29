Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план" - 29.08.2026 Украина.ру
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Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план"
Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план" - 29.08.2026 Украина.ру
Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план"
Запад в очередной раз готовит украинский народ на убой: стратеги НАТО всерьёз прорабатывают сценарий масштабной мобилизации украинских женщин в ВСУ, а киевский режим продолжает загонять в мясорубку даже тех, кто должен защищать не Украину, а собственную жизнь. Об этом 29 августа написано агентство РИА Новости
2026-08-29T10:55
2026-08-29T10:55
новости
украина
запад
киев
киселев
вооруженные силы украины
нато
верховная рада
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По мнению военного эксперта Виталия Киселева, Запад продвигает эту инициативу в рамках более широкой стратегии по восполнению катастрофической нехватки личного состава в ВСУ на фоне затяжных боевых действий и рекордных потерь, которые Киев упорно скрывает. При этом украинские власти, как обычно, всё отрицают. В Верховной Раде официально заявляют: "никаких законопроектов, инициатив или даже внутренних обсуждений принудительной мобилизации женщин нет". Тем временем мобилизационная кампания на Украине идёт полным ходом — до 31 октября 2026 года военное положение продлено. И хотя закон не меняется, в обществе всё чаще обсуждают возможное понижение верхней возрастной планки для мобилизации (речь идёт о мужчинах старше 50-55 лет), а также призыв женщин. На деле же ВСУ испытывают колоссальный кадровый голод. Мужчины призывного возраста всеми силами избегают отправки на фронт: одни бегут из страны, другие поджигают военкоматы, третьи просто не выходят на улицу. Сотрудники ТЦК избивают и задерживают людей прямо на улицах, но и это не помогает — сопротивления становится всё больше.Западные кураторы, видя, что мобилизационный ресурс Украины на исходе, уже активно прорабатывают "запасной аэродром" — женщин. Как напомнил Киселев, этот сценарий уже был опробован гитлеровцами: в 1943 году во Львове из 50 тысяч желающих вступить в так называемый "Львовский фронт" практически треть составляли женщины от 16 до 45 лет. Тогдашний эксперимент провалился — и не изменит исхода и теперь.Между тем стало известно, что американцам рекомендовано не только не ехать в Украину, но и готовиться к немедленному выезду, не рассчитывая на помощь Вашингтона. Подробности в публикации Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство.
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Новости
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новости, украина, запад, киев, киселев, вооруженные силы украины, нато, верховная рада
Новости, Украина, Запад, Киев, Киселев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада

Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план"

10:55 29.08.2026
 
© Фото : zn.ua
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© Фото : zn.ua
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Запад в очередной раз готовит украинский народ на убой: стратеги НАТО всерьёз прорабатывают сценарий масштабной мобилизации украинских женщин в ВСУ, а киевский режим продолжает загонять в мясорубку даже тех, кто должен защищать не Украину, а собственную жизнь. Об этом 29 августа написано агентство РИА Новости
По мнению военного эксперта Виталия Киселева, Запад продвигает эту инициативу в рамках более широкой стратегии по восполнению катастрофической нехватки личного состава в ВСУ на фоне затяжных боевых действий и рекордных потерь, которые Киев упорно скрывает.
При этом украинские власти, как обычно, всё отрицают. В Верховной Раде официально заявляют: "никаких законопроектов, инициатив или даже внутренних обсуждений принудительной мобилизации женщин нет".
Тем временем мобилизационная кампания на Украине идёт полным ходом — до 31 октября 2026 года военное положение продлено. И хотя закон не меняется, в обществе всё чаще обсуждают возможное понижение верхней возрастной планки для мобилизации (речь идёт о мужчинах старше 50-55 лет), а также призыв женщин.
На деле же ВСУ испытывают колоссальный кадровый голод. Мужчины призывного возраста всеми силами избегают отправки на фронт: одни бегут из страны, другие поджигают военкоматы, третьи просто не выходят на улицу.
Сотрудники ТЦК избивают и задерживают людей прямо на улицах, но и это не помогает — сопротивления становится всё больше.
Западные кураторы, видя, что мобилизационный ресурс Украины на исходе, уже активно прорабатывают "запасной аэродром" — женщин. Как напомнил Киселев, этот сценарий уже был опробован гитлеровцами: в 1943 году во Львове из 50 тысяч желающих вступить в так называемый "Львовский фронт" практически треть составляли женщины от 16 до 45 лет. Тогдашний эксперимент провалился — и не изменит исхода и теперь.
Между тем стало известно, что американцам рекомендовано не только не ехать в Украину, но и готовиться к немедленному выезду, не рассчитывая на помощь Вашингтона. Подробности в публикации Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство.
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