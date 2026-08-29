https://ukraina.ru/20260829/stsenariy-1943-goda-nato-pytaetsya-povtorit-oshibki-uzhe-oprobovannyy-plan-1082888304.html

Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план"

Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план" - 29.08.2026 Украина.ру

Сценарий 1943 года: НАТО пытается повторить "уже опробованный план"

Запад в очередной раз готовит украинский народ на убой: стратеги НАТО всерьёз прорабатывают сценарий масштабной мобилизации украинских женщин в ВСУ, а киевский режим продолжает загонять в мясорубку даже тех, кто должен защищать не Украину, а собственную жизнь. Об этом 29 августа написано агентство РИА Новости

2026-08-29T10:55

2026-08-29T10:55

2026-08-29T10:55

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По мнению военного эксперта Виталия Киселева, Запад продвигает эту инициативу в рамках более широкой стратегии по восполнению катастрофической нехватки личного состава в ВСУ на фоне затяжных боевых действий и рекордных потерь, которые Киев упорно скрывает. При этом украинские власти, как обычно, всё отрицают. В Верховной Раде официально заявляют: "никаких законопроектов, инициатив или даже внутренних обсуждений принудительной мобилизации женщин нет". Тем временем мобилизационная кампания на Украине идёт полным ходом — до 31 октября 2026 года военное положение продлено. И хотя закон не меняется, в обществе всё чаще обсуждают возможное понижение верхней возрастной планки для мобилизации (речь идёт о мужчинах старше 50-55 лет), а также призыв женщин. На деле же ВСУ испытывают колоссальный кадровый голод. Мужчины призывного возраста всеми силами избегают отправки на фронт: одни бегут из страны, другие поджигают военкоматы, третьи просто не выходят на улицу. Сотрудники ТЦК избивают и задерживают людей прямо на улицах, но и это не помогает — сопротивления становится всё больше.Западные кураторы, видя, что мобилизационный ресурс Украины на исходе, уже активно прорабатывают "запасной аэродром" — женщин. Как напомнил Киселев, этот сценарий уже был опробован гитлеровцами: в 1943 году во Львове из 50 тысяч желающих вступить в так называемый "Львовский фронт" практически треть составляли женщины от 16 до 45 лет. Тогдашний эксперимент провалился — и не изменит исхода и теперь.Между тем стало известно, что американцам рекомендовано не только не ехать в Украину, но и готовиться к немедленному выезду, не рассчитывая на помощь Вашингтона. Подробности в публикации Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство.

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новости, украина, запад, киев, киселев, вооруженные силы украины, нато, верховная рада