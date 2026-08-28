Зарыть от греха подальше: Кабмин запускает подземный эксперимент с дизелем из-за ударов РФ - 28.08.2026 Украина.ру
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Зарыть от греха подальше: Кабмин запускает подземный эксперимент с дизелем из-за ударов РФ
Зарыть от греха подальше: Кабмин запускает подземный эксперимент с дизелем из-за ударов РФ - 28.08.2026 Украина.ру
Зарыть от греха подальше: Кабмин запускает подземный эксперимент с дизелем из-за ударов РФ
Украинское правительство решило, что лучшая стратегия защиты минимальных запасов нефти и нефтепродуктов во время военного положения — это буквально зарыть их в землю, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственное постановление №1037
2026-08-28T14:36
2026-08-28T14:42
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Экспериментальный проект рассчитан максимум на два года, а его координатором назначено Минэнерго. Роль хранителя этих подземных резервов досталась компании "Укртранснафта", которой теперь предстоит в двухмесячный срок согласовать с министерством сметы реконструкции и графики ввода защищенных объектов. В качестве тайников чиновники планируют использовать соляные каверны, опустевшие месторождения, искусственные резервуары и даже линейные части магистральных трубопроводов. Попасть в эту систему смогут только объекты с безупречной документацией, подтвержденной герметичностью и возможностью оперативного отбора топлива в случае кризиса. Начиная с 2027 года, рыночных операторов обяжут отправлять в такие бункеры не менее 20 процентов от общего объема дизельного топлива из состава минимальных запасов, притом за счет средств самих участников, хотя Кабмин разрешил привлекать и госбюджет. Проблема обострилась после того, как Украина полностью отказалась от российского топлива и перешла на импорт из Европы. Объемы поставок стали сложнее, а хранить это привозное горючее пришлось на старых нефтебазах, которые оказались совершенно не защищены от ударов. Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, европа, кабмин, минэнерго, укртранснафта
Новости, Россия, Украина, Европа, Кабмин, Минэнерго, Укртранснафта

Зарыть от греха подальше: Кабмин запускает подземный эксперимент с дизелем из-за ударов РФ

14:36 28.08.2026 (обновлено: 14:42 28.08.2026)
 
© Фото : finobzor.ru
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : finobzor.ru
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Украинское правительство решило, что лучшая стратегия защиты минимальных запасов нефти и нефтепродуктов во время военного положения — это буквально зарыть их в землю, сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственное постановление №1037
Экспериментальный проект рассчитан максимум на два года, а его координатором назначено Минэнерго.
Роль хранителя этих подземных резервов досталась компании "Укртранснафта", которой теперь предстоит в двухмесячный срок согласовать с министерством сметы реконструкции и графики ввода защищенных объектов.
В качестве тайников чиновники планируют использовать соляные каверны, опустевшие месторождения, искусственные резервуары и даже линейные части магистральных трубопроводов.
Попасть в эту систему смогут только объекты с безупречной документацией, подтвержденной герметичностью и возможностью оперативного отбора топлива в случае кризиса.
Начиная с 2027 года, рыночных операторов обяжут отправлять в такие бункеры не менее 20 процентов от общего объема дизельного топлива из состава минимальных запасов, притом за счет средств самих участников, хотя Кабмин разрешил привлекать и госбюджет.
Проблема обострилась после того, как Украина полностью отказалась от российского топлива и перешла на импорт из Европы. Объемы поставок стали сложнее, а хранить это привозное горючее пришлось на старых нефтебазах, которые оказались совершенно не защищены от ударов.
Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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14:36Зарыть от греха подальше: Кабмин запускает подземный эксперимент с дизелем из-за ударов РФ
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