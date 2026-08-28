"Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ - 28.08.2026 Украина.ру
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"Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ
"Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ - 28.08.2026 Украина.ру
"Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ
Публикации в зарубежной прессе о том, что Москва якобы готовит эскалацию конфликта на Украине, являются традиционной страшилкой, заявил журналистам 28 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-08-28T12:40
2026-08-28T13:06
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Представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает проведение спецоперации, а очевидная динамика на линии соприкосновения несет для киевского режима тяжелые последствия. По его словам, российские войска обеспечивают позитивное для себя продвижение на фронте именно из-за нежелания украинских властей возвращаться за стол переговоров.Он констатировал, что в настоящий момент мирное урегулирование кризиса полностью остановлено. Он добавил, что в Киеве прекрасно осведомлены обо всех требованиях российской стороны, однако раз за разом отказываются обсуждать их политическим путем. На этом фоне Вооруженные силы РФ продолжают систематически и целенаправленно наносить удары по объектам в Киеве, уничтожая исключительно военную и околовоенную инфраструктуру украинского режима.Ранее российское руководство неоднократно обозначало условия для начала полноценного мирного диалога. В их число входят полный вывод украинских войск из новых регионов России, отказ Киева от планов вступления в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также фиксация нейтрального и безъядерного статуса Украины. Однако украинские власти закрепили законодательный запрет на любые переговоры с действующим руководством РФ.Подробнее о застопорившихся переговорах - в материале "Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, дмитрий песков, нато, цру, киев, украина.ру
Новости, Россия, Москва, Дмитрий Песков, НАТО, ЦРУ, Киев, Украина.ру

"Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ

12:40 28.08.2026 (обновлено: 13:06 28.08.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Публикации в зарубежной прессе о том, что Москва якобы готовит эскалацию конфликта на Украине, являются традиционной страшилкой, заявил журналистам 28 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает проведение спецоперации, а очевидная динамика на линии соприкосновения несет для киевского режима тяжелые последствия.
По его словам, российские войска обеспечивают позитивное для себя продвижение на фронте именно из-за нежелания украинских властей возвращаться за стол переговоров.
Он констатировал, что в настоящий момент мирное урегулирование кризиса полностью остановлено.
"Вопрос мирных переговоров, сейчас эта тема глубоко находится на паузе, новых идей никаких нет", — отметил Песков.
Он добавил, что в Киеве прекрасно осведомлены обо всех требованиях российской стороны, однако раз за разом отказываются обсуждать их политическим путем.
На этом фоне Вооруженные силы РФ продолжают систематически и целенаправленно наносить удары по объектам в Киеве, уничтожая исключительно военную и околовоенную инфраструктуру украинского режима.
Ранее российское руководство неоднократно обозначало условия для начала полноценного мирного диалога. В их число входят полный вывод украинских войск из новых регионов России, отказ Киева от планов вступления в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также фиксация нейтрального и безъядерного статуса Украины. Однако украинские власти закрепили законодательный запрет на любые переговоры с действующим руководством РФ.
Подробнее о застопорившихся переговорах - в материале "Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ на сайте Украина.ру.
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