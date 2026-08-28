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"Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ

"Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ - 28.08.2026 Украина.ру

"Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ

Публикации в зарубежной прессе о том, что Москва якобы готовит эскалацию конфликта на Украине, являются традиционной страшилкой, заявил журналистам 28 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-08-28T12:40

2026-08-28T12:40

2026-08-28T13:06

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Представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает проведение спецоперации, а очевидная динамика на линии соприкосновения несет для киевского режима тяжелые последствия. По его словам, российские войска обеспечивают позитивное для себя продвижение на фронте именно из-за нежелания украинских властей возвращаться за стол переговоров.Он констатировал, что в настоящий момент мирное урегулирование кризиса полностью остановлено. Он добавил, что в Киеве прекрасно осведомлены обо всех требованиях российской стороны, однако раз за разом отказываются обсуждать их политическим путем. На этом фоне Вооруженные силы РФ продолжают систематически и целенаправленно наносить удары по объектам в Киеве, уничтожая исключительно военную и околовоенную инфраструктуру украинского режима.Ранее российское руководство неоднократно обозначало условия для начала полноценного мирного диалога. В их число входят полный вывод украинских войск из новых регионов России, отказ Киева от планов вступления в НАТО, проведение демилитаризации и денацификации, а также фиксация нейтрального и безъядерного статуса Украины. Однако украинские власти закрепили законодательный запрет на любые переговоры с действующим руководством РФ.Подробнее о застопорившихся переговорах - в материале "Мирные переговоры зашли в тупик": в Москву прилетал глава ЦРУ на сайте Украина.ру.

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