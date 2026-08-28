Новый рекорд: "Герань" долетела до Волыни - 28.08.2026 Украина.ру
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Новый рекорд: "Герань" долетела до Волыни
Новый рекорд: "Герань" долетела до Волыни - 28.08.2026 Украина.ру
Новый рекорд: "Герань" долетела до Волыни
Киевские СМИ вновь бьют тревогу: российские дроны устанавливают новые рекорды дальности, и теперь уже не только прифронтовые регионы, но и глубокий тыл Украины оказывается в зоне поражения. Об этом стало известно 28 августа
2026-08-28T13:55
2026-08-28T13:55
украина
россия
волынская область
нафтогаз
сво
спецоперация
герань
удары
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На этот раз "Герань" пролетела почти 1000 километров и долетела до Волынской области. Маршрут беспилотника пролегал из Крыма транзитом через всю Украину до Луцкого района. Полёт занял около двух часов. Украинские паблики подтверждают, что реактивный беспилотник преодолел 960 километров и был сбит на Волыни. Это настоящий рекорд дальности.Львовские Телеграм-каналы признают: теперь подобные модели дронов могут поражать 96% территории Украины. Это значит, что даже самые отдаленные западные области, которые еще недавно считались безопасными, теперь находятся под угрозой. 18 августа сообщалось, что беспилотник подобного типа впервые достиг Ровенской области, преодолев около 900 километров. Спустя всего десять дней рекорд был побит.Между тем в Киеве ищут, чем бить по России, пока армия РФ уничтожает энергетику Украины. Как сообщают украинские источники, только за одну неделю августа Россия 13 раз атаковала объекты "Нафтогаза". С начала года объекты группы пережили 287 атак — больше, чем за весь 2025 год и первые три года конфликта вместе взятые. В результате часть объектов была остановлена, а добыча топлива сократилась.
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украина, россия, волынская область, нафтогаз, сво, спецоперация, герань, удары
Украина, Россия, Волынская область, Нафтогаз, СВО, Спецоперация, Герань, удары

Новый рекорд: "Герань" долетела до Волыни

13:55 28.08.2026
 
© AP / Kin Cheung
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© AP / Kin Cheung
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Киевские СМИ вновь бьют тревогу: российские дроны устанавливают новые рекорды дальности, и теперь уже не только прифронтовые регионы, но и глубокий тыл Украины оказывается в зоне поражения. Об этом стало известно 28 августа
На этот раз "Герань" пролетела почти 1000 километров и долетела до Волынской области. Маршрут беспилотника пролегал из Крыма транзитом через всю Украину до Луцкого района.
Полёт занял около двух часов. Украинские паблики подтверждают, что реактивный беспилотник преодолел 960 километров и был сбит на Волыни. Это настоящий рекорд дальности.
Львовские Телеграм-каналы признают: теперь подобные модели дронов могут поражать 96% территории Украины. Это значит, что даже самые отдаленные западные области, которые еще недавно считались безопасными, теперь находятся под угрозой.
18 августа сообщалось, что беспилотник подобного типа впервые достиг Ровенской области, преодолев около 900 километров. Спустя всего десять дней рекорд был побит.
Между тем в Киеве ищут, чем бить по России, пока армия РФ уничтожает энергетику Украины. Как сообщают украинские источники, только за одну неделю августа Россия 13 раз атаковала объекты "Нафтогаза". С начала года объекты группы пережили 287 атак — больше, чем за весь 2025 год и первые три года конфликта вместе взятые. В результате часть объектов была остановлена, а добыча топлива сократилась.
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