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"Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области

"Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области - 18.09.2026 Украина.ру

"Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области

Российские войска эвакуируют мирных жителей из Ольховатки Харьковской области двойками-тройками под своим полным контролем. Об этом командир штурмовой роты группировки "Север" с позывным Шальной рассказал на видео Минобороны РФ

2026-09-18T06:12

2026-09-18T06:12

2026-09-18T06:17

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война на украине

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Накануне военное ведомство сообщило об освобождении этого населённого пункта бойцами группировки войск "Север"."Когда мы пришли в эту деревню [Ольховатку], мирное население всё нашли, там прозвучала фраза от них: "Мы вас очень долго ждали". Четыре года, говорит, мы вас ждём. Всё, вот мы пришли и сейчас начинаем их потихонечку высвобождать, выводить", — рассказал командир.По его словам, хоть мирные жители и рвутся эвакуироваться из опасной зоны, в таком деле всё должно проходить постепенно и аккуратно."Так и получается, потихонечку, помаленечку, там, троечками, двоечками выходим. Мы контролим весь процесс самостоятельно, то есть они сидят и ждут нашей команды, когда мы за ними придем. То есть мы говорим об условных часах, дате, времени, когда мы за ними придём. Приходим и выводим", — уточнил Шальной.15 сентября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населённым пунктом Ольховатка в Харьковской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, харьковская область, сво, спецоперация, мирные жители, эвакуация, вс рф, наступление вс рф, война на украине