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"Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области
"Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области - 18.09.2026 Украина.ру
"Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области
Российские войска эвакуируют мирных жителей из Ольховатки Харьковской области двойками-тройками под своим полным контролем. Об этом командир штурмовой роты группировки "Север" с позывным Шальной рассказал на видео Минобороны РФ
2026-09-18T06:12
2026-09-18T06:12
2026-09-18T06:17
украина.ру
россия
харьковская область
сво
спецоперация
мирные жители
эвакуация
вс рф
наступление вс рф
война на украине
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Накануне военное ведомство сообщило об освобождении этого населённого пункта бойцами группировки войск "Север"."Когда мы пришли в эту деревню [Ольховатку], мирное население всё нашли, там прозвучала фраза от них: "Мы вас очень долго ждали". Четыре года, говорит, мы вас ждём. Всё, вот мы пришли и сейчас начинаем их потихонечку высвобождать, выводить", — рассказал командир.По его словам, хоть мирные жители и рвутся эвакуироваться из опасной зоны, в таком деле всё должно проходить постепенно и аккуратно."Так и получается, потихонечку, помаленечку, там, троечками, двоечками выходим. Мы контролим весь процесс самостоятельно, то есть они сидят и ждут нашей команды, когда мы за ними придем. То есть мы говорим об условных часах, дате, времени, когда мы за ними придём. Приходим и выводим", — уточнил Шальной.15 сентября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населённым пунктом Ольховатка в Харьковской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, харьковская область, сво, спецоперация, мирные жители, эвакуация, вс рф, наступление вс рф, война на украине
Украина.ру, Россия, Харьковская область, СВО, Спецоперация, мирные жители, эвакуация, ВС РФ, наступление ВС РФ, война на Украине
"Мы вас очень долго ждали": Боец рассказал об эвакуации жителей из Харьковской области
06:12 18.09.2026 (обновлено: 06:17 18.09.2026)
Российские войска эвакуируют мирных жителей из Ольховатки Харьковской области двойками-тройками под своим полным контролем. Об этом командир штурмовой роты группировки "Север" с позывным Шальной рассказал на видео Минобороны РФ
Накануне военное ведомство сообщило об освобождении этого населённого пункта бойцами группировки войск "Север".
"Когда мы пришли в эту деревню [Ольховатку], мирное население всё нашли, там прозвучала фраза от них: "Мы вас очень долго ждали". Четыре года, говорит, мы вас ждём. Всё, вот мы пришли и сейчас начинаем их потихонечку высвобождать, выводить", — рассказал командир.
По его словам, хоть мирные жители и рвутся эвакуироваться из опасной зоны, в таком деле всё должно проходить постепенно и аккуратно.
"Так и получается, потихонечку, помаленечку, там, троечками, двоечками выходим. Мы контролим весь процесс самостоятельно, то есть они сидят и ждут нашей команды, когда мы за ними придем. То есть мы говорим об условных часах, дате, времени, когда мы за ними придём. Приходим и выводим", — уточнил Шальной.
15 сентября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населённым пунктом Ольховатка в Харьковской области. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.