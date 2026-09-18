https://ukraina.ru/20260918/vladimir-nezhdanov-esli-tramp-odobrit-adskie-sanktsii-protiv-rossii-kitay-budet-prinuzhdat-ssha-k-miru-1083264783.html

Владимир Нежданов: Если Трамп одобрит "адские санкции" против России, Китай будет принуждать США к миру

Владимир Нежданов: Если Трамп одобрит "адские санкции" против России, Китай будет принуждать США к миру - 18.09.2026 Украина.ру

Владимир Нежданов: Если Трамп одобрит "адские санкции" против России, Китай будет принуждать США к миру

Сегодня США прощупывают красные линии и болевые точки в отношении Тайваня. Это милитаризация острова, увеличение поставок вооружений, тех же "Томагавков". Но делается это прежде всего для понимания того, какова будет граница, дальше которой они не смогут продвинуться дальше.

2026-09-18T06:30

2026-09-18T06:30

2026-09-18T06:30

интервью

китай

сша

тайвань

дональд трамп

си цзиньпин

украина

россия

дмитрий песков

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, преподаватель РАНХиГС и ТюмГУ Владимир Нежданов. Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом приняла законопроект Lindsey O. Graham* Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Этот проект получил неофициальное название "адские санкции".Законопроект предполагает вторичные торговые меры против стран, покупающих российскую нефть и газ: до 500% пошлины на российские товары, ввозимые в США, и до 100% пошлины на товары из стран, которые покупают российскую нефть или газ. В Палате представителей за него отдали голоса 262 парламентария против 159. Законопроект направлен президенту Дональду Трампу на подпись.МИД КНР в ответ на это решение заявил, что сотрудничество Китая с другими странами не должно подвергаться вмешательству со стороны третьих лиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США против российского нефтегазового экспорта осложнят переговоры о завершении войны России с Украиной.- Владимир Львович, сможет ли Пекин удержать Тампа от ратификации этого законопроекта?- Очень важно обратить внимание на то, что Китай повторил позицию, которую он заявил еще в конце февраля – начале марта 2022 года. Тогда после введения крупных санкций против России после начала конфликта на Украине Пекину было необходимо разъяснить свои дальнейшие действия. Тогда и родилась формула, что Китай не должен сталкиваться с ограничениями возможностей сотрудничества с другими странами и его экономического роста. Китай рассматривает этот аспект как сохранение своего права на развитие.США, одобряя этот законопроект, идут по пути продолжения конкуренции с Китаем. В США существует межпартийный консенсус республиканцев и демократов относительно конкуренции с КНР.Подобный законопроект позволяет сразу же стрелять по двум зайцам, то есть создавать давление на Россию и Китай. На 24 сентября назначен визит председателя КНР Си Цзиньпина в США. Можно предположить, что скорое согласование законопроекта призвано создать дополнительные очки на переговорах американской стороне.Возникает многоходовая ситуация, когда в США ищут универсальные инструменты для дипломатических действий как в отношении России, так и в отношении Китая.- Какую роль сыграет тайваньская проблема в этом противостоянии? Станет ли Тайвань разменной монетой для Трампа, которой он сможет пожертвовать в обмен на уступки со стороны Пекина?- Тайвань — это совершенно изолированная ситуация. Тайваньской кейс начал развиваться с конца 40-х – начала 50-х годов. Президент США Гарри Трумэн заявлял, что потеря Тайваня будет означать потерю американского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сегодня Тайвань находится в очень специфических дипломатических рамках, если говорить об американо-китайских отношениях.С одной стороны, существует сформулированный в 70-е годы принцип одного Китая, согласно которому Тайвань его неотъемлемая часть. И ни один президент США этот принцип не нарушал. То есть формально США сохраняют существующие рамки.Сегодня США прощупывают красные линии и болевые точки в отношении Тайваня. Это милитаризация острова, увеличение поставок вооружений, тех же "Томагавков". Но делается это прежде всего для понимания того, какова будет граница, дальше которой они не смогут продвинуться дальше. То есть они видят определённые дипломатические выгоды в сохранении статус-кво. Но они также видят, что тайваньская проблема воспринимается Пекином очень остро и важно достичь понимания, до какой степени можно эскалировать ситуацию без ущерба для себя.Как разменную монету Тайвань США использовать не будут, но будут использовать как иголку, которой будут проверять нерв восточноазиатской политики с участием Китая.- России было бы выгодно, чтобы США все больше увязали в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не возвращали свое влияние на европейском континенте. Что российская сторона может сделать для того, чтобы Трамп окончательно забыл про Восточную Европу и Украину?- Надо помнить, что Российская Федерация также присутствует в Восточной Азии физически. Вместе с тем у России существуют большие интересы в этом регионе. России выгодно выстраивать партнерские отношения с Китаем, сохраняя статус-кво в Восточной Азии. Поэтому более выгодным был бы поиск механизмов для вывода ситуации на предсказуемый трек. Такой переговорный или консультационный механизм сохранял бы ситуацию в конкурентном, но предсказуемом ключе.- Согласитесь ли вы с популярным представлением о том, что Тайвань — это юго-восточная "Украина", против которой Китаю рано или поздно придется проводить свою СВО?- Это несколько условное сравнение из-за значительной разницы между характеристиками государственности и с точки зрения международно-правовых механизмов, которые существуют вокруг Украины, как государства, и Тайваня, как территории.Условность этого сравнения заключается и в том, что даже в контексте взаимоотношений с Тайванем США его как национальное государство не признают. В этом состоит нюанс всех механизмов взаимодействия.- Япония в рамках наращивания оборонного потенциала планирует с 2027 по 2031 год закупить около 52 тысяч беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Как в Токио рассматривают перспективы вооруженного конфликта и кого считают наиболее вероятным противником?- Относительно японского кейса нужно учитывать, что в Японии продолжается внутриэлитарная дискуссия относительно возможности или принципиальной невозможности той самой милитаризации.Надо учитывать, что с одной стороны существуют политические силы, которые в этом заинтересованы. Это можно видеть по последним опубликованным "Белым книгам по обороне" (официальный ежегодный доклад государства, который раскрывает его военную политику, структуру вооруженных сил, оценку угроз безопасности и планы развития армии - ред.), где четко прослеживается стремление к увеличению вооружений в стране. Это увязывается с тем, что военно-промышленный комплекс может запустить экономические процессы.С другой стороны, сохраняются интересы бизнеса, гражданского общества. Недавно была опубликована статистика, где демонстрируются интересы, это проявляется в экономической активности, взаимодействия с Китаем, Россией в том числе. Япония сегодня стоит на перепутье. Важно учитывать, что группы, которые выступают за большую милитаризацию страны пока что находятся в дискуссии. Пока что невозможно спрогнозировать, какая из сторон одержит победу.- Тем временем лидер киевского режима Зеленский признался, что раздосадован тем, что официальный Пекин находится на стороне России в войне на Украине. Как следует понимать его слова, ведь Китай не занимает скорее нейтральную позицию?- Речь идет о неполном корректном восприятии китайской позиции, что одновременно переплетается со стремлением поддержать США и команду Трампа в их конкуренции с Китаем. Любая критика Китая воспринимается Вашингтоном сегодня позитивно, поскольку у США комплексный и сложный процесс конкуренции с Китаем. Это не только торговля, это широчайшее количество сфер, начиная с вопросов международной безопасности, заканчивая идеологическими аспектами формирования текущего миропорядка.Подобное заявление является конъюнктурным и направлено на демонстрацию того, что стороны относительно политики в отношении Китая на одной волне.- Что должно произойти, чтобы Китай стал более решительно поддерживать Россию в борьбе с киевским режимом?- Особенность и специфика китайской внешней политики сегодня заключается в том, что она выстраивается исходя не из каких-то текущих факторов. Она базируется на комплексной идеологической базе. Внешняя политика КНР базируется всецело основывается на теории и на идеологии марксизма. Она учитывает такие элементы, как исторический материализм и так далее.Немаловажно, что современная особенность этой идеологии, то есть идеи Си Цзиньпина, имеют огромное количество внешнеполитических концепций. И Китай выстраивает свою внешнюю политику очень последовательно по выбранным концепциям. Мы уже говорили, что Китай стремится к тому, что его интересы никто не должен задевать, никто не должен идти на односторонний диктат, как, например, США с их законопроектом об "адских санкциях".Китай отдает приоритет построению международных отношений нового типа, где ключевую роль играет мирное разрешение споров и дипломатия. Китай последовательно выступал на стороне поиска дипломатических ключей к разрешению возникших проблем и с высочайшей долей вероятности он будет придерживаться подобной позиции и дальше. При этом не склоняясь к какой-то стороне на 100%, а поддерживая взаимовыгодные взаимоотношения со всеми сторонами, прежде всего с Россией, как с одним из ключевых партнеров.- Какой ответ Китай даст на экономическое давление со стороны США, если Трамп все же утвердит законопроект Линдси Грэма?- В 2025 году мы уже видели тарифную гонку. Вероятнее всего, Китай пойдет на принуждение США к поиску компромиссов, этот инструмент Пекин уже опробовал.Законопроект об "адских санкциях" заденет не только Китай, но и Индию и частично даже Европейский союз. Так что несогласие с подобными лицемерными действия США будет довольно широким.Китай имеет все возможности выступить лидером, потому что у него есть целостная идеологическая система восприятия международной повестки. Есть концепция "Сообщества единой судьбы человечества", выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином.Он может заявить, что наша судьба в наших руках, и выступить лидером, который предполагает несостоятельность каких-то односторонних мер современной международной политики.*признан террористом в РФ

https://ukraina.ru/20260917/1083260340.html

https://ukraina.ru/20260917/1083225491.html

https://ukraina.ru/20260917/ot-nefti-do-druzhby-indiya-ne-prognulas-pod-zapad-iz-za-ukrainy-i-ne-oshiblas-1083227831.html

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Денис Рудометов

интервью, китай, сша, тайвань, дональд трамп, си цзиньпин, украина, россия, дмитрий песков, украина.ру, сенат