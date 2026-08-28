https://ukraina.ru/20260828/ugroza-dlya-vsey-oborony-vsu-shturmovye-gruppy-vs-rf-zakrepilis-v-kovsharovke--alekhin-1082856794.html

"Угроза для всей обороны ВСУ": штурмовые группы ВС РФ закрепились в Ковшаровке — Алехин

"Угроза для всей обороны ВСУ": штурмовые группы ВС РФ закрепились в Ковшаровке — Алехин - 28.08.2026 Украина.ру

"Угроза для всей обороны ВСУ": штурмовые группы ВС РФ закрепились в Ковшаровке — Алехин

Российские штурмовые группы прорвали оборону южнее Куриловки и освободили Ковшаровку, создав угрозу всей обороне ВСУ на этом участке. Противник перебросил спецназ, но это лишь затягивает время. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-28T06:00

2026-08-28T06:00

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Развивая тему наступления на Купянском направлении, Алехин сообщил о прорыве обороны ВСУ южнее Куриловки и взятии Ковшаровки.По информации эксперта, штурмовые группы ВС РФ прорвали оборону южнее Куриловки и закрепились в Ковшаровке. "Взятие этого населённого пункта, плотно застроенного многоэтажными домами, создаёт ощутимую угрозу для всей системы обороны ВСУ на данном участке", — отметил обозреватель.Командование ВСУ уже перебросило сюда подразделения 33-го отдельного штурмового полка из-под Харькова, а также штурмовые роты спецназа из состава бригад "Омега", добавил он. "В какой-то мере, по сообщениям с мест боев, прибытие подразделений спецназа позволило ВСУ отстрочить полномасштабный штурм населённого пункта. Но все это ненадолго", — подчеркнул Алехин.Взятие под контроль Ковшаровки создаёт ощутимую угрозу для всей системы обороны ВСУ, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.

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