https://ukraina.ru/20260828/alekhin-vs-rf-razbili-platsdarm-vsu-i-zakrepilis-na-rubezhe-kurilovka--kupyansk--uzlovoy-1082856317.html

Алехин: ВС РФ разбили плацдарм ВСУ и закрепились на рубеже Куриловка — Купянск — Узловой

Алехин: ВС РФ разбили плацдарм ВСУ и закрепились на рубеже Куриловка — Купянск — Узловой - 28.08.2026 Украина.ру

Алехин: ВС РФ разбили плацдарм ВСУ и закрепились на рубеже Куриловка — Купянск — Узловой

ВС РФ рассекли плацдарм ВСУ под Купянском и закрепились на рубеже Куриловка-Купянск-Узловой. В "кармане" восточнее Подолов заблокированы крупные силы противника, шансов на выход из окружения у них пока нет. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-28T05:15

2026-08-28T05:15

2026-08-28T05:15

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По словам Алехина, украинское командование на Купянском участке пытается в спешке перебрасывать резервы, чтобы залатать дыры в обороне.Главком ВСУ Михаил Драпатый, осознавая тяжелое положение ВСУ в этом районе, сменил тактику, отказавшись от политических и медийных целей дальнейшей обороны в пользу переброски ресурсов на другие направления, отметил обозреватель.По информации Алехина, российские армейские части фактически рассекли плацдарм противника."Наиболее тяжёлая ситуация сложилась для подразделений ВСУ в северной части. По данным разведки, в кармане восточнее Подолов заблокировано большое количество украинских военнослужащих", — пояснил обозреватель.Несмотря на попытки ВСУ пробить коридор для отхода, шансы на успешный выход из окружения пока минимальны, добавил Алехин."В южной части плацдарма, где ранее позиции ВСУ выглядели более устойчивыми, обстановка также резко осложнилась", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале: "А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительство" на сайте Украина.ру.

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