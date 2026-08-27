"Герани" хороши своей массовостью: эксперт о попытках Украины скопировать российские дроны - 27.08.2026 Украина.ру
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"Герани" хороши своей массовостью: эксперт о попытках Украины скопировать российские дроны
"Герани" хороши своей массовостью: эксперт о попытках Украины скопировать российские дроны - 27.08.2026 Украина.ру
"Герани" хороши своей массовостью: эксперт о попытках Украины скопировать российские дроны
Украинцы давно пытаются создать аналог российских реактивных "Гераней", но пока безуспешно — у Киева нет ни опыта, ни промышленной базы для изготовления БПЛА такого класса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, уроженец Киева, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский
2026-08-27T13:45
2026-08-27T13:41
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Отвечая на вопрос о возможном появлении у ВСУ аналогов российских "Гераней", эксперт заявил, что украинцы давно пытаются их повторить, но пока не имеют для этого ресурсов.По мнению Беднарского, "Герани" украинцы уже давно пытаются повторить. "Достаточно вспомнить тот же MICH 2000. Это обычные дроны с двигателями внутреннего сгорания, выполненные по схеме "Герани", — пояснил эксперт.Однако, по его словам, у Украины пока нет наработанного опыта и промышленной базы для изготовления БПЛА такого класса. "Рано или поздно они у них появятся. Технологическая база у всех одна – Китай. Наши разработчики на одних и тех же выставках с украинскими встречаются", — отметил Беднарский.Эксперт добавил, что противник понимает, что это готовое решение. "Недаром он плачет в соцсетях, что реактивные "Герани" уже до Ровно долетают. Они хороши своей массовостью", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.США шокированы успешностью ударов по инфраструктуре киевского режима. Скорее всего они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам Украины. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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"Герани" хороши своей массовостью: эксперт о попытках Украины скопировать российские дроны

13:45 27.08.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / yelabuga_novosti
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Украинцы давно пытаются создать аналог российских реактивных "Гераней", но пока безуспешно — у Киева нет ни опыта, ни промышленной базы для изготовления БПЛА такого класса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник СВО, эксперт в сфере беспилотной авиации, уроженец Киева, автор телеграм-канала "Хартленд" Андрей Беднарский
Отвечая на вопрос о возможном появлении у ВСУ аналогов российских "Гераней", эксперт заявил, что украинцы давно пытаются их повторить, но пока не имеют для этого ресурсов.
По мнению Беднарского, "Герани" украинцы уже давно пытаются повторить. "Достаточно вспомнить тот же MICH 2000. Это обычные дроны с двигателями внутреннего сгорания, выполненные по схеме "Герани", — пояснил эксперт.
Однако, по его словам, у Украины пока нет наработанного опыта и промышленной базы для изготовления БПЛА такого класса. "Рано или поздно они у них появятся. Технологическая база у всех одна – Китай. Наши разработчики на одних и тех же выставках с украинскими встречаются", — отметил Беднарский.
Эксперт добавил, что противник понимает, что это готовое решение. "Недаром он плачет в соцсетях, что реактивные "Герани" уже до Ровно долетают. Они хороши своей массовостью", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Андрей Беднарский: ВСУ попытаются остановить русские танки с "Ареной-М" с помощью роевых дронов-камикадзе" на сайте Украина.ру.
США шокированы успешностью ударов по инфраструктуре киевского режима. Скорее всего они попросят ослабить удары по энергетике, портам и зерновым терминалам Украины. Подробнее об этом — в материале "Виталий Колпашников: Россия готовит гибридный ответ Европе за то, что она наносит по ней удары руками ВСУ" на сайте Украина.ру.
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