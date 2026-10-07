"Не тиха украинская ночь": сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу - 07.10.2026 Украина.ру
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"Не тиха украинская ночь": сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
"Не тиха украинская ночь": сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу - 07.10.2026 Украина.ру
"Не тиха украинская ночь": сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
Российская армия и ночью продолжала атаковать цели в Киеве и других регионах Украины. Передаём сводку на 4:30 мск 7 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-10-07T04:37
2026-10-07T04:44
украина.ру
россия
вс рф
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спецоперация
удары
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удары дронами
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В числе последних новостей прошедшего дня — взрывы, прогремевшие на окраинах Одессы и в Сумах. Уточняется, что в посёлке Авангард Одесской области после прилёта начался сильный пожар.Кроме того, подстанция "Киевская" в Наливайковке Киевской области мощностью 750 кВт весь день находилась под ударами ВКС РФ. А она является одним из крупнейших узлов магистральной энергосистемы центральной Украины, через который проходит высоковольтная связь Ровенской АЭС с Киевским энергоузлом.Что известно к этому часу?Ещё до полуночи из киевского метро стали поступать кадры, свидетельствующие, что свободного места в подземке практически не осталось — жители столицы приготовились к ночным тревогам.Позже в украинских пабликах появилась информация, что людей прекратили пускать в метро, так как в Киеве на тот момент не была объявлена воздушная тревога. При этом, те, кто успел спуститься, остаются на своих местах, но вот тем, кто только сейчас решил себя обезопасить, отказывают в убежище. По словам очевидцев, такая ситуация наблюдается на станциях "Политехнический институт" и "Контрактовая площадь".Вскоре после этого стали поступать сообщения о БПЛА, атакующих цели в Киеве, о взрывах в Харькове, Сумах и Лебедине Сумской области, в Жмеринке Винницкой области, во временно оккупированном ВСУ Запорожье. О продолжении ударов по Наливайковке.Отдельно подчёркивается, что над Одесской областью продолжают методично работать крупные группы БПЛА.На фоне информации о "разогреве" ночи российскими "Геранями", после 1:00 мск вражеские мониторинговые каналы запестрели сообщениями о взлёте стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС.После 3:00 мск враг насчитал в небе уже 13 "стратегов", в Киеве объявили воздушную тревогу по баллистическим ракетам, наблюдатели сообщают о первых взрывах ракет в Киеве, в Триполье Киевской области, в Днепропетровске, в Кременчуге Полтавской области. Предполагается, что это работают гиперзвуковые "Цирконы" и баллистика.Одновременно сообщается о пусках ракет "Калибр" ВМФ РФ из акватории Каспийского моря.Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что поражены "нежилые постройки" в Оболонском, Подольском, Дарницком, Шевченковском районах столицы. Украинские каналы пишут о попаданиях по Трипольской ТЭС, являющейся самой мощной электростанцией в Киевской области, а также о ракетном ударе по Кременчугской ГЭС в Светловодске.В сети начали распространяться фото и видео ударов и пожаров в Киеве и других городах незалежной.По информации последних минут, местные власти сообщают об ударе ВС РФ по предприятию в Днепропетровске. ВКС РФ продолжаю работать управляемыми авиабомбами по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261006/vse-zabrali-amerikantsy-knutov-obyasnil-pochemu-u-ukrainy-net-shansov-sbit-geran-5k5-1083639303.html
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"Не тиха украинская ночь": сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу

04:37 07.10.2026 (обновлено: 04:44 07.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАкция "Под Знаменем Победы" в Алабино (23.04.2015)
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© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Российская армия и ночью продолжала атаковать цели в Киеве и других регионах Украины. Передаём сводку на 4:30 мск 7 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
В числе последних новостей прошедшего дня — взрывы, прогремевшие на окраинах Одессы и в Сумах. Уточняется, что в посёлке Авангард Одесской области после прилёта начался сильный пожар.
Кроме того, подстанция "Киевская" в Наливайковке Киевской области мощностью 750 кВт весь день находилась под ударами ВКС РФ. А она является одним из крупнейших узлов магистральной энергосистемы центральной Украины, через который проходит высоковольтная связь Ровенской АЭС с Киевским энергоузлом.
Что известно к этому часу?
Ещё до полуночи из киевского метро стали поступать кадры, свидетельствующие, что свободного места в подземке практически не осталось — жители столицы приготовились к ночным тревогам.
Позже в украинских пабликах появилась информация, что людей прекратили пускать в метро, так как в Киеве на тот момент не была объявлена воздушная тревога. При этом, те, кто успел спуститься, остаются на своих местах, но вот тем, кто только сейчас решил себя обезопасить, отказывают в убежище. По словам очевидцев, такая ситуация наблюдается на станциях "Политехнический институт" и "Контрактовая площадь".
Вскоре после этого стали поступать сообщения о БПЛА, атакующих цели в Киеве, о взрывах в Харькове, Сумах и Лебедине Сумской области, в Жмеринке Винницкой области, во временно оккупированном ВСУ Запорожье. О продолжении ударов по Наливайковке.
Отдельно подчёркивается, что над Одесской областью продолжают методично работать крупные группы БПЛА.
На фоне информации о "разогреве" ночи российскими "Геранями", после 1:00 мск вражеские мониторинговые каналы запестрели сообщениями о взлёте стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС.
После 3:00 мск враг насчитал в небе уже 13 "стратегов", в Киеве объявили воздушную тревогу по баллистическим ракетам, наблюдатели сообщают о первых взрывах ракет в Киеве, в Триполье Киевской области, в Днепропетровске, в Кременчуге Полтавской области. Предполагается, что это работают гиперзвуковые "Цирконы" и баллистика.
Одновременно сообщается о пусках ракет "Калибр" ВМФ РФ из акватории Каспийского моря.
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что поражены "нежилые постройки" в Оболонском, Подольском, Дарницком, Шевченковском районах столицы. Украинские каналы пишут о попаданиях по Трипольской ТЭС, являющейся самой мощной электростанцией в Киевской области, а также о ракетном ударе по Кременчугской ГЭС в Светловодске.
В сети начали распространяться фото и видео ударов и пожаров в Киеве и других городах незалежной.
По информации последних минут, местные власти сообщают об ударе ВС РФ по предприятию в Днепропетровске. ВКС РФ продолжаю работать управляемыми авиабомбами по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
- РИА Новости, 1920, 06.10.2026
Вчера, 20:30
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