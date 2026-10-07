"Готовиться к худшему": Евстафьев о тройном безрассудстве Европы - 07.10.2026 Украина.ру
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"Готовиться к худшему": Евстафьев о тройном безрассудстве Европы
"Готовиться к худшему": Евстафьев о тройном безрассудстве Европы - 07.10.2026 Украина.ру
"Готовиться к худшему": Евстафьев о тройном безрассудстве Европы
Три узла европейского безрассудства не дают надежды, что не будет четвертого. Можно надеяться на лучшее, но надо готовиться к худшему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев
2026-10-07T04:30
2026-10-07T04:30
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Рассуждая о безрассудстве европейских элит и стремительной милитаризации Европы, Евстафьев перечислил три эпизода, когда это безрассудство сыграло против самих европейцев."Сначала это было на рубеже 2021 и 2022 года, когда сами европейцы сорвали предметное обсуждение российского меморандума о необходимости отодвинуть военную инфраструктуру НАТО от наших границ", — пояснил он.По словам политолога, потом был ошибочный просчет, что Россия не пойдёт на силовую акцию для защиты своих интересов. Еще одним эпизодом стали события поздней осени 2025 года, когда европейцы убедили Дональда Трампа дистанцироваться от соглашений в Анкоридже, отметил Евстафьев.Эксперт подчеркнул, что последнее безрассудство проявилось в начале лета 2026 года. "Когда они дали зеленый свет на инфраструктурную эскалацию. И не просто дали. Они убедили своих контрагентов в США, что они их поддержали", — уточнил политолог.Евстафьев добавил, что эти три узла не дают надежды, что не будет четвёртого. "Можно надеяться на лучшее, но надо готовиться к худшему", — заключил собеседник издания.
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Новости, Россия, Европа, США, Дмитрий Евстафьев, НАТО, Дональд Трамп, ЕС, эскалация, военная эскалация, международные отношения, Международная политика, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, Украина.ру Дзен, эксперты, геополитика, Главные новости, главное

"Готовиться к худшему": Евстафьев о тройном безрассудстве Европы

04:30 07.10.2026
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© AP / Vadim Ghirda
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Три узла европейского безрассудства не дают надежды, что не будет четвертого. Можно надеяться на лучшее, но надо готовиться к худшему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев
Рассуждая о безрассудстве европейских элит и стремительной милитаризации Европы, Евстафьев перечислил три эпизода, когда это безрассудство сыграло против самих европейцев.
"Сначала это было на рубеже 2021 и 2022 года, когда сами европейцы сорвали предметное обсуждение российского меморандума о необходимости отодвинуть военную инфраструктуру НАТО от наших границ", — пояснил он.
По словам политолога, потом был ошибочный просчет, что Россия не пойдёт на силовую акцию для защиты своих интересов. Еще одним эпизодом стали события поздней осени 2025 года, когда европейцы убедили Дональда Трампа дистанцироваться от соглашений в Анкоридже, отметил Евстафьев.
Эксперт подчеркнул, что последнее безрассудство проявилось в начале лета 2026 года. "Когда они дали зеленый свет на инфраструктурную эскалацию. И не просто дали. Они убедили своих контрагентов в США, что они их поддержали", — уточнил политолог.
Евстафьев добавил, что эти три узла не дают надежды, что не будет четвёртого. "Можно надеяться на лучшее, но надо готовиться к худшему", — заключил собеседник издания.
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