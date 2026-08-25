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"Дайте ракеты, а не советы": Верещук ответила на призыв Келлога отправить украинок на фронт
"Дайте ракеты, а не советы": Верещук ответила на призыв Келлога отправить украинок на фронт - 25.08.2026 Украина.ру
"Дайте ракеты, а не советы": Верещук ответила на призыв Келлога отправить украинок на фронт
Замруководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук раскритиковала инициативу бывшего спецпосланника США Кита Келлога, который призвал начать массовую мобилизацию украинок в ряды Вооруженных сил (ВСУ)
2026-08-25T09:23
2026-08-25T09:23
2026-08-25T09:23
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Чиновница назвала рекомендации неуместными и подчеркнула, что в текущих условиях Киев ждет от Вашингтона решительных шагов и поставок дальнобойного вооружения, а не личных советов отставного генерала по управлению человеческими ресурсами. По словам Верещук, вместо предложений Келлога Украине хотелось бы видеть больше реальной военно-политической воли со стороны американского руководства и кратного увеличения объемов передаваемых ракет.Поводом для жесткого ответа стало публичное заявление Келлога, который не увидел никаких профессиональных или моральных препятствий для призыва женщин. В качестве аргумента он сослался на личный семейный опыт, рассказав, что его супруга служила десантницей во время операции в Гренаде, а дочь принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана. Идея тотального расширения мобилизационных списков звучит на Украине все чаще. Ранее на официальном сайте украинского правительства даже была зарегистрирована петиция с требованием обязать к военной службе всех бездетных гражданок ради соблюдения конституционного принципа всеобщей защиты государства.Украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой живой силы на передовой, из-за чего власти вынуждены постоянно ужесточать методы призыва и искать новые источники пополнения подразделений. Подробнее - в материале "Очень важно": Келлог призвал мобилизовать женщин Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, киев, кит келлог, ирина верещук, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, США, Киев, Кит Келлог, Ирина Верещук, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
"Дайте ракеты, а не советы": Верещук ответила на призыв Келлога отправить украинок на фронт
Замруководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук раскритиковала инициативу бывшего спецпосланника США Кита Келлога, который призвал начать массовую мобилизацию украинок в ряды Вооруженных сил (ВСУ)
Чиновница назвала рекомендации неуместными и подчеркнула, что в текущих условиях Киев ждет от Вашингтона решительных шагов и поставок дальнобойного вооружения, а не личных советов отставного генерала по управлению человеческими ресурсами.
По словам Верещук, вместо предложений Келлога Украине хотелось бы видеть больше реальной военно-политической воли со стороны американского руководства и кратного увеличения объемов передаваемых ракет.
Поводом для жесткого ответа стало публичное заявление Келлога, который не увидел никаких профессиональных или моральных препятствий для призыва женщин. В качестве аргумента он сослался на личный семейный опыт, рассказав, что его супруга служила десантницей во время операции в Гренаде, а дочь принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана.
Идея тотального расширения мобилизационных списков звучит на Украине все чаще. Ранее на официальном сайте украинского правительства даже была зарегистрирована петиция с требованием обязать к военной службе всех бездетных гражданок ради соблюдения конституционного принципа всеобщей защиты государства.
Украинская армия сталкивается с серьезной нехваткой живой силы на передовой, из-за чего власти вынуждены постоянно ужесточать методы призыва и искать новые источники пополнения подразделений.