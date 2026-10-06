Турция поставила Киеву несколько антидроновых комплексов ПВО — СМИ - 06.10.2026 Украина.ру
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Турция поставила Киеву несколько антидроновых комплексов ПВО — СМИ
Турция поставила Киеву несколько антидроновых комплексов ПВО — СМИ - 06.10.2026 Украина.ру
Турция поставила Киеву несколько антидроновых комплексов ПВО — СМИ
Турецкая компания Aselsan поставила киевскому режиму несколько пушечных комплексов ПВО ближнего радиуса действия Korkut. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в ночь на 6 октября пишет портал Middle East Eye
2026-10-06T04:40
2026-10-06T04:44
украина.ру
новости
турция
украина
киев
анкара
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Комплекс Korkut состоит из трёх боевых машин с 35-мм автоматическими пушками, управляемыми командной машиной. По утверждению компании, он особенно эффективен в противодействии дронам-камикадзе.Портал, со ссылкой на несколько человек, "знакомых с этим вопросом", пишет, что ранее в этом году Турция "поставила Украине системы ПВО для борьбы с БПЛА, что позволило Киеву протестировать новые продукты и укрепить свои возможности". При этом, источники сообщили, что Украина "импортировала небольшое количество систем ПВО "Коркут" турецкого производства", но отказались сообщить, сколько единиц было развернуто на поле боя.Ситуацию порталу также прокомментировал один украинский чиновник, "пожелавший остаться неназванным из-за правительственных ограничений".“Комплекс "Коркут” довольно успешно противостоит российским атакам... Конечно, были некоторые проблемы, но нет ничего такого, что нельзя было бы преодолеть с помощью небольших корректировок”, — заявил он.По словам чиновника, "Коркут" можно считать проверенным в бою и что Украина заинтересована в приобретении большего количества систем, "если цены будут приемлемы".Генеральный директор Aselsan Ахмет Акйол в минувшие выходные сообщил турецкому телевидению, что системы Korkut эксплуатируются в девяти странах. Он сказал, что турецкая армия, вторая по численности в НАТО, уже использует их, и что Aselsan начала экспортировать технологию после того, как она зарекомендовала себя.Россия неоднократно предупреждала, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем" с негативными последствиями. Ранее сообщалось, что Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261005/popytka-k-begstvu-merts-skrylsya-ot-nemtsev-v-kieve-no-ne-dogovorilsya-k-zelenskim--1083620185.html
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украина.ру, новости, турция, украина, киев, анкара, пво, военная помощь украине, нато, мир без границ, сво, киевский режим, россия, вооружения, впк
Украина.ру, Новости, Турция, Украина, Киев, Анкара, ПВО, военная помощь Украине, НАТО, Мир без границ, СВО, киевский режим, Россия, вооружения, ВПК

Турция поставила Киеву несколько антидроновых комплексов ПВО — СМИ

04:40 06.10.2026 (обновлено: 04:44 06.10.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Турецкая компания Aselsan поставила киевскому режиму несколько пушечных комплексов ПВО ближнего радиуса действия Korkut. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в ночь на 6 октября пишет портал Middle East Eye
Комплекс Korkut состоит из трёх боевых машин с 35-мм автоматическими пушками, управляемыми командной машиной. По утверждению компании, он особенно эффективен в противодействии дронам-камикадзе.
Портал, со ссылкой на несколько человек, "знакомых с этим вопросом", пишет, что ранее в этом году Турция "поставила Украине системы ПВО для борьбы с БПЛА, что позволило Киеву протестировать новые продукты и укрепить свои возможности".
При этом, источники сообщили, что Украина "импортировала небольшое количество систем ПВО "Коркут" турецкого производства", но отказались сообщить, сколько единиц было развернуто на поле боя.
Ситуацию порталу также прокомментировал один украинский чиновник, "пожелавший остаться неназванным из-за правительственных ограничений".
“Комплекс "Коркут” довольно успешно противостоит российским атакам... Конечно, были некоторые проблемы, но нет ничего такого, что нельзя было бы преодолеть с помощью небольших корректировок”, — заявил он.
По словам чиновника, "Коркут" можно считать проверенным в бою и что Украина заинтересована в приобретении большего количества систем, "если цены будут приемлемы".
Генеральный директор Aselsan Ахмет Акйол в минувшие выходные сообщил турецкому телевидению, что системы Korkut эксплуатируются в девяти странах. Он сказал, что турецкая армия, вторая по численности в НАТО, уже использует их, и что Aselsan начала экспортировать технологию после того, как она зарекомендовала себя.
Россия неоднократно предупреждала, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем" с негативными последствиями.
Ранее сообщалось, что Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
Вчера, 17:01
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