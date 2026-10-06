"Пустышки" не работают: Насонов рассказал о хитростях ВСУ и космических результатах ПВО - 06.10.2026 Украина.ру
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"Пустышки" не работают: Насонов рассказал о хитростях ВСУ и космических результатах ПВО
"Пустышки" не работают: Насонов рассказал о хитростях ВСУ и космических результатах ПВО - 06.10.2026 Украина.ру
"Пустышки" не работают: Насонов рассказал о хитростях ВСУ и космических результатах ПВО
Даже противник признает, что коэффициент преодоления российской ПВО небольшой – всего 3-5%. Это космический результат по сравнению с ПВО других стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-10-06T04:30
2026-10-06T04:30
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Ранее командующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев сообщил о формировании дополнительного эшелона ПВО. Этот эшелон прикрывает войска и тыловые объекты на оперативной глубине от ударов украинских дронов.Говоря о работе дополнительного эшелона ПВО, собеседник Украина.ру раскрыл, как противник пытается обмануть российскую оборону и почему у него это не получается.Насонов заявил, что судя по тактическим приемам ВСУ, противник применяет комбинированные средства поражения. "Сначала запускаются "пустышки", с помощью которых определяются места запуска средств ПВО. Серьезные боеприпасы враг запускает в тот короткий момент времени, когда происходит перезарядка установок ПВО. Причем противник использует импортную баллистику", — пояснил он.По информации собеседника Украина.ру, при эшелонированной ПВО огонь открывают не все пусковые установки. "Какая-то часть из них находится в резерве, в засаде, на марше. Это позволяет усиливать противовоздушную оборону на том или ином участке", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что это очень хорошее решение. "Даже противник признает, что коэффициент преодоления нашей ПВО небольшой – 3-5%. Это космический результат по сравнению с ПВО других стран", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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"Пустышки" не работают: Насонов рассказал о хитростях ВСУ и космических результатах ПВО

04:30 06.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Даже противник признает, что коэффициент преодоления российской ПВО небольшой – всего 3-5%. Это космический результат по сравнению с ПВО других стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее командующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев сообщил о формировании дополнительного эшелона ПВО. Этот эшелон прикрывает войска и тыловые объекты на оперативной глубине от ударов украинских дронов.
Говоря о работе дополнительного эшелона ПВО, собеседник Украина.ру раскрыл, как противник пытается обмануть российскую оборону и почему у него это не получается.
Насонов заявил, что судя по тактическим приемам ВСУ, противник применяет комбинированные средства поражения. "Сначала запускаются "пустышки", с помощью которых определяются места запуска средств ПВО. Серьезные боеприпасы враг запускает в тот короткий момент времени, когда происходит перезарядка установок ПВО. Причем противник использует импортную баллистику", — пояснил он.
По информации собеседника Украина.ру, при эшелонированной ПВО огонь открывают не все пусковые установки. "Какая-то часть из них находится в резерве, в засаде, на марше. Это позволяет усиливать противовоздушную оборону на том или ином участке", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что это очень хорошее решение. "Даже противник признает, что коэффициент преодоления нашей ПВО небольшой – 3-5%. Это космический результат по сравнению с ПВО других стран", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО и совершенствование ПВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.
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