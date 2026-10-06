С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется - 06.10.2026 Украина.ру
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С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется
С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется - 06.10.2026 Украина.ру
С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется
Силы ПВО за ночь сбили на дальних рубежах и ближних подступах к Москве 650 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к столице. Об этом мэр Сергей Собянин утром 6 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-10-06T06:14
2026-10-06T06:16
украина.ру
россия
москва
подмосковье
сергей собянин
пво
минобороны рф
бпла
бпла сегодня
атака бпла
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В Подмосковье с вечера продолжает действовать режим тревоги по БПЛА, зенитчики отразили уже несколько "волн" вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."В период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", — написал Собянин в 5:09 мск.Российские мониторинговые каналы продолжают фиксировать повышенную активность украинских БПЛА на Московском направлении. В регионе также объявлена ракетная опасность.Ранее закрытые для полётов подмосковные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский в 5:12 мск возобновили работу, однако в 5:34 мск аэропорт Шереметьево вновь приостановил приём и выпуск воздушных судов.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261006/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083628764.html
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украина.ру, россия, москва, подмосковье, сергей собянин, пво, минобороны рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, опасность, угроза, воздушная тревога, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Москва, Подмосковье, Сергей Собянин, ПВО, Минобороны РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, опасность, угроза, воздушная тревога, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины

С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется

06:14 06.10.2026 (обновлено: 06:16 06.10.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета ЗРК "ТОР М-1"
Боевая работа расчета ЗРК ТОР М-1 - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО за ночь сбили на дальних рубежах и ближних подступах к Москве 650 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к столице. Об этом мэр Сергей Собянин утром 6 октября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье с вечера продолжает действовать режим тревоги по БПЛА, зенитчики отразили уже несколько "волн" вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.
"В период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", — написал Собянин в 5:09 мск.
Российские мониторинговые каналы продолжают фиксировать повышенную активность украинских БПЛА на Московском направлении. В регионе также объявлена ракетная опасность.
Ранее закрытые для полётов подмосковные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский в 5:12 мск возобновили работу, однако в 5:34 мск аэропорт Шереметьево вновь приостановил приём и выпуск воздушных судов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты.
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часуРакетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:30 мск 6 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
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