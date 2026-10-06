https://ukraina.ru/20261006/s-vechera-k-moskve-proryvalis-650-vrazheskikh-bpla-trevoga-sokhranyaetsya-1083630328.html

С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется

С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется - 06.10.2026 Украина.ру

С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется

Силы ПВО за ночь сбили на дальних рубежах и ближних подступах к Москве 650 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к столице. Об этом мэр Сергей Собянин утром 6 октября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-10-06T06:14

2026-10-06T06:14

2026-10-06T06:16

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В Подмосковье с вечера продолжает действовать режим тревоги по БПЛА, зенитчики отразили уже несколько "волн" вражеских дронов, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."В период с 20:30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве", — написал Собянин в 5:09 мск.Российские мониторинговые каналы продолжают фиксировать повышенную активность украинских БПЛА на Московском направлении. В регионе также объявлена ракетная опасность.Ранее закрытые для полётов подмосковные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский в 5:12 мск возобновили работу, однако в 5:34 мск аэропорт Шереметьево вновь приостановил приём и выпуск воздушных судов.Ранее сообщалось, что силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на Москву, объявлена ракетная опасность, закрыты аэропорты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261006/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083628764.html

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