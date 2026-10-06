"Химия отношений": эксперт о неожиданном развороте в треугольнике Россия — Европа — США - 06.10.2026 Украина.ру
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"Химия отношений": эксперт о неожиданном развороте в треугольнике Россия — Европа — США
"Химия отношений": эксперт о неожиданном развороте в треугольнике Россия — Европа — США - 06.10.2026 Украина.ру
"Химия отношений": эксперт о неожиданном развороте в треугольнике Россия — Европа — США
Стратегическое видение между Россией и США сегодня ближе, чем между Россией и Европой. Долгое время мы полагали, что главная проблема в отношениях с европейцами — это американцы, но сейчас ситуация обратная. Об этом в интервью изданию Украина.ру на площадке Клуба "Валдай" рассказал директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков
2026-10-06T05:30
2026-10-06T05:30
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Продолжая отвечать на вопрос о смене американской доктрины, собеседник Украина.ру отметил, что расклад сил в треугольнике Россия — США — Европа поменялся.Сучков заявил, что произошла любопытная вещь. Впервые со времен холодной войны стратегическое видение — или, как он выразился, "химия отношений" в понимании того, как выстраивать дальнейшее взаимодействие, — между Россией и США сегодня ближе, чем между Россией и Европой.По словам собеседника Украина.ру, долгое время мы полагали, что главная проблема в наших отношениях с европейцами — это американцы. "Дескать, не будь США, мы бы с Европой быстро договорились. Сейчас ситуация обратная", — отметил он.Аналитик указал, что европейские элиты кажутся совершенно невосприимчивыми к диалогу. "Они уперлись в свою позицию, поскольку руководство Евросоюза и ключевых западноевропейских государств поставило все свое политическое будущее и, в каком-то смысле, выживаемость своих государств на конфликт с Россией", — уточнил он.Сучков добавил, что европейцы не могут позволить себе невыгодную сделку. "Они просто не могут позволить себе сделку, которая не учитывает их интересы", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Трамп наконец осознал, как Украина бьет по самому дорогому для США — эксперт МГИМО Сучков" на сайте Украина.ру.О том, каким образом российская экономика несколько лет успешно адаптируется к западным санкциям — в материале Анны Черкасовой "Иван Тимофеев из РСМД: Все ждут, что Россия или Украина рухнут, но у всех сторон есть ресурсы продолжать" на сайте Украина.ру.
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"Химия отношений": эксперт о неожиданном развороте в треугольнике Россия — Европа — США

05:30 06.10.2026
 
© ФотоСША, ЕС, Россия
США, ЕС, Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
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Стратегическое видение между Россией и США сегодня ближе, чем между Россией и Европой. Долгое время мы полагали, что главная проблема в отношениях с европейцами — это американцы, но сейчас ситуация обратная. Об этом в интервью изданию Украина.ру на площадке Клуба "Валдай" рассказал директор Института международных исследований МГИМО Максим Сучков
Продолжая отвечать на вопрос о смене американской доктрины, собеседник Украина.ру отметил, что расклад сил в треугольнике Россия — США — Европа поменялся.
Сучков заявил, что произошла любопытная вещь. Впервые со времен холодной войны стратегическое видение — или, как он выразился, "химия отношений" в понимании того, как выстраивать дальнейшее взаимодействие, — между Россией и США сегодня ближе, чем между Россией и Европой.
По словам собеседника Украина.ру, долгое время мы полагали, что главная проблема в наших отношениях с европейцами — это американцы. "Дескать, не будь США, мы бы с Европой быстро договорились. Сейчас ситуация обратная", — отметил он.
Аналитик указал, что европейские элиты кажутся совершенно невосприимчивыми к диалогу. "Они уперлись в свою позицию, поскольку руководство Евросоюза и ключевых западноевропейских государств поставило все свое политическое будущее и, в каком-то смысле, выживаемость своих государств на конфликт с Россией", — уточнил он.
Сучков добавил, что европейцы не могут позволить себе невыгодную сделку. "Они просто не могут позволить себе сделку, которая не учитывает их интересы", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Трамп наконец осознал, как Украина бьет по самому дорогому для США — эксперт МГИМО Сучков" на сайте Украина.ру.
О том, каким образом российская экономика несколько лет успешно адаптируется к западным санкциям — в материале Анны Черкасовой "Иван Тимофеев из РСМД: Все ждут, что Россия или Украина рухнут, но у всех сторон есть ресурсы продолжать" на сайте Украина.ру.
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