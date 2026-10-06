https://ukraina.ru/20261006/pervaya-liniya-oborony-knutov-poyasnil-kak-eshelonirovannaya-pvo-zaschischaet-nebo-rossii-1083626998.html
Первая линия обороны: Кнутов пояснил, как эшелонированная ПВО защищает небо России
Первая линия обороны: Кнутов пояснил, как эшелонированная ПВО защищает небо России - 06.10.2026 Украина.ру
Первая линия обороны: Кнутов пояснил, как эшелонированная ПВО защищает небо России
Россия не заменяет объектовую ПВО эшелонированной, а вводит её дополнительно. Дополнительный эшелон ПВО — это мобильные огневые группы и посты визуального наблюдения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-10-06T06:30
2026-10-06T06:30
2026-10-06T06:30
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В российской системе ПВО создан дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах, сообщил главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев. Он подчеркнул, что это повысит защиту войск и объектов тыла от ударов БПЛА.Отвечая на вопрос о переходе от объектовой ПВО к эшелонированной, собеседник Украина.ру уточнил, что дополнительно к объектовой ПВО вводится эшелонированная. "Например, есть Курский рубеж ПВО. Пограничные рубежи перехватывают до 60% целей", — пояснил Кнутов.По словам эксперта, Мордвичев говорил о войсковой ПВО, которая дополнительно к комплексам С-300, С-400, "Бук-М2" и "Бук-М3", "Оса" получает мобильные огневые группы, оснащенные средствами борьбы с беспилотниками. "Это первая линия обороны войск от воздушного нападения", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что объектовая ПВО защищает военные и гражданские объекты. "А объектовая ПВО защищает военные и гражданские объекты, политико-административные центры на территории России", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия выстроила три рубежа ПВО и бьет по мостам на Украине, чтобы сорвать поставки для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, юрий кнутов, украина.ру, с-300, с-400 «триумф», сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, главное, с-400, зрк с-300, пво, война, война на украине, бпла, беспилотники
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Первая линия обороны: Кнутов пояснил, как эшелонированная ПВО защищает небо России
Россия не заменяет объектовую ПВО эшелонированной, а вводит её дополнительно. Дополнительный эшелон ПВО — это мобильные огневые группы и посты визуального наблюдения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
В российской системе ПВО создан дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах, сообщил главком Сухопутных войск Андрей Мордвичев. Он подчеркнул, что это повысит защиту войск и объектов тыла от ударов БПЛА.
Отвечая на вопрос о переходе от объектовой ПВО к эшелонированной, собеседник Украина.ру уточнил, что дополнительно к объектовой ПВО вводится эшелонированная. "Например, есть Курский рубеж ПВО. Пограничные рубежи перехватывают до 60% целей", — пояснил Кнутов.
По словам эксперта, Мордвичев говорил о войсковой ПВО, которая дополнительно к комплексам С-300, С-400, "Бук-М2" и "Бук-М3", "Оса" получает мобильные огневые группы, оснащенные средствами борьбы с беспилотниками. "Это первая линия обороны войск от воздушного нападения", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что объектовая ПВО защищает военные и гражданские объекты. "А объектовая ПВО защищает военные и гражданские объекты, политико-административные центры на территории России", — подытожил собеседник издания.