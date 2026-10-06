https://ukraina.ru/20261006/khaker-rasskazal-o-kropotlivoy-rabote-po-data-tsentram-vsu-1083630158.html

Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУ

Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру

Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУ

Хакеру PalachPro удалось взломать дата-центры на территории Украины и получить доступ к важнейшим документам украинского минобороны и ВСУ, которые, в частности, помогли при планировании ударов по целям в Киеве. Об этом утром 6 октября пишет РИА Новости

2026-10-06T05:49

2026-10-06T05:49

2026-10-06T05:49

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PalachPro рассказал агентству, что в результате взлома им были раскрыты данные и координаты скрытых дата-центров, активно работающих с ВСУ и содержащих системы резервного копирования данных документооборота и почтовые сервера для минобороны, приложения "Армія+", мессенджера Sonata и другие данные."Взлом госспецсвязи Украины помог подтвердить, что ряд крупных объектов на карте страны оказались украинскими и западными дата-центрами, хранившими документы, ключевую информацию и программное обеспечение, используемое ВСУ и украинским минобороны", — подчеркнул хакер.Он уточнил, что в ходе операции по проникновению были раскрыты данные и координаты скрытых дата-центров DeNovo, "Парковый", семейства Giga, Volla, WNET, "TTK" и других. А в целом, "дата-центры были в обработке очень давно"."Планомерно и методично работал с ними. Это была кропотливая, многоэтапная работа, которая заняла немало времени и требовала предельной внимательности к деталям", — добавил PalachPro.Ему также удалось добыть информацию и об устройстве самих дата-центров. Включая планировку зданий и помещений, их площади, количество и мощность серверных стоек, модели камер видеонаблюдения, системы охлаждения и пожаротушения.Подробнее о поражении украинских дата-центров, ударах по киевским мостам и других "знаковых" событиях последних дней - в материале Захара Виноградова Коллапс и антивоенный митинг в Киеве, сладкая пилюля от Мерца. Украина на минувшей неделе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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