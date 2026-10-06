Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру
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Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУ
Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУ - 06.10.2026 Украина.ру
Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУ
Хакеру PalachPro удалось взломать дата-центры на территории Украины и получить доступ к важнейшим документам украинского минобороны и ВСУ, которые, в частности, помогли при планировании ударов по целям в Киеве. Об этом утром 6 октября пишет РИА Новости
2026-10-06T05:49
2026-10-06T05:49
украина.ру
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сво
спецоперация
хакер
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киев
компьютерные технологии
данные
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PalachPro рассказал агентству, что в результате взлома им были раскрыты данные и координаты скрытых дата-центров, активно работающих с ВСУ и содержащих системы резервного копирования данных документооборота и почтовые сервера для минобороны, приложения "Армія+", мессенджера Sonata и другие данные."Взлом госспецсвязи Украины помог подтвердить, что ряд крупных объектов на карте страны оказались украинскими и западными дата-центрами, хранившими документы, ключевую информацию и программное обеспечение, используемое ВСУ и украинским минобороны", — подчеркнул хакер.Он уточнил, что в ходе операции по проникновению были раскрыты данные и координаты скрытых дата-центров DeNovo, "Парковый", семейства Giga, Volla, WNET, "TTK" и других. А в целом, "дата-центры были в обработке очень давно"."Планомерно и методично работал с ними. Это была кропотливая, многоэтапная работа, которая заняла немало времени и требовала предельной внимательности к деталям", — добавил PalachPro.Ему также удалось добыть информацию и об устройстве самих дата-центров. Включая планировку зданий и помещений, их площади, количество и мощность серверных стоек, модели камер видеонаблюдения, системы охлаждения и пожаротушения.Подробнее о поражении украинских дата-центров, ударах по киевским мостам и других "знаковых" событиях последних дней - в материале Захара Виноградова Коллапс и антивоенный митинг в Киеве, сладкая пилюля от Мерца. Украина на минувшей неделе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Хакер рассказал о "кропотливой" работе по дата-центрам ВСУ

05:49 06.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Хакеру PalachPro удалось взломать дата-центры на территории Украины и получить доступ к важнейшим документам украинского минобороны и ВСУ, которые, в частности, помогли при планировании ударов по целям в Киеве. Об этом утром 6 октября пишет РИА Новости
PalachPro рассказал агентству, что в результате взлома им были раскрыты данные и координаты скрытых дата-центров, активно работающих с ВСУ и содержащих системы резервного копирования данных документооборота и почтовые сервера для минобороны, приложения "Армія+", мессенджера Sonata и другие данные.
"Взлом госспецсвязи Украины помог подтвердить, что ряд крупных объектов на карте страны оказались украинскими и западными дата-центрами, хранившими документы, ключевую информацию и программное обеспечение, используемое ВСУ и украинским минобороны", — подчеркнул хакер.
Он уточнил, что в ходе операции по проникновению были раскрыты данные и координаты скрытых дата-центров DeNovo, "Парковый", семейства Giga, Volla, WNET, "TTK" и других. А в целом, "дата-центры были в обработке очень давно".
"Планомерно и методично работал с ними. Это была кропотливая, многоэтапная работа, которая заняла немало времени и требовала предельной внимательности к деталям", — добавил PalachPro.
Ему также удалось добыть информацию и об устройстве самих дата-центров. Включая планировку зданий и помещений, их площади, количество и мощность серверных стоек, модели камер видеонаблюдения, системы охлаждения и пожаротушения.
Подробнее о поражении украинских дата-центров, ударах по киевским мостам и других "знаковых" событиях последних дней - в материале Захара Виноградова Коллапс и антивоенный митинг в Киеве, сладкая пилюля от Мерца. Украина на минувшей неделе.
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