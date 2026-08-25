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Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС

Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС - 25.08.2026 Украина.ру

Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС

Киевский режим испытывает дефицитом финансирования своих военных расходов в размере 23 миллиардов евро из-за задержки поступления денег от государств Западаю Об этом 24 августа сообщило издание politico.eu

2026-08-25T14:38

2026-08-25T14:38

2026-08-25T14:38

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"Украина столкнулась с дефицитом оборонного финансирования в размере 23 миллиардов евро из-за нехватки средств на Западе", - под таким заголовком вышла публикация в издании Politico.По его данным, разрыв между дебетом и кредитом возник из-за ускоренных трат киевского режима на фоне сдерживания кредитования по линии Евросоюза.Виновной названа Венгрия, из-за которой в начале года возникла задержка предоставления киевскому режиму кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. В итоге "Киеву приходится срочно искать средства для борьбы с Россией, несмотря на то, что западные лидеры собрались в столице, чтобы отметить День независимости страны и пообещать неизменную поддержку", признало издание.Одолженные у ЕС деньги необходимы киевскому режиму для вооружения и ПВО в частности, для выплаты жалованья военнослужащим и семьям погибших, а также, отмечено в публикации, для "обеспечения Украины необходимыми запасами к началу 2027 года".Зеленский в понедельник призвал Запад "дать" киевскому режиму всё необходимое, так как президент России Владимир Путин якобы готовит войну.Минобороны Украины ускоренными темпами расходовало средства с начала года при том, что в долг киевскому режиму дать в срок на Западе не смогли. "В начале года в министерстве было принято решение использовать в первом полугодии средства, которые планировалось выделить во втором полугодии", — процитировало издание Зеленского на субботней встрече с прессой.Оно отметило, что "этот дефицит добавляется к 30 миллиардам евро, которые Европа уже пообещала Украине в этом году в рамках кредита в размере 90 миллиардов евро"."Теперь, во второй половине года, эти средства необходимо компенсировать и пополнить", — добавил Зеленский.Еврокомиссия в понедельник одобрила новые закупки вооружений для Украины на сумму 6,1 миллиарда евро. "Этот последний транш из кредитного пакета ЕС в размере 90 миллиардов евро будет направлен на финансирование зенитных ракет и боеприпасов, а также радаров — одних из самых насущных потребностей Киева. Однако этих денег далеко недостаточно для удовлетворения заявленных Украине потребностей", - констатировало Politico.Зеленский заявил о потребностях внешнего финансирования 6,8-8,5 млрд евро, чтобы обеспечить "нормальное начало" следующего года. И эти деньги фактически нужны авансом для оплаты вооружений и других поставок к январю 2027 года, отмечено в публикации, и еще около 17 млрд евро необходимо на выплаты военнослужащим, семьям погибших солдат и "другие расходы".При этом есть внутриполитические факторы, которые также создают препятствия для международного финансирования, сказано в публикации. Зеленский признал, что в парламенте Украины тормозят реализацию реформ, от которых зависит предоставление зарубежной помощи. Указано на 24 таких законопроекта во ВРУ.Зеленский желает запросить ускоренное выделение средств Евросоюза, заметило издание."Я работаю над этим с французами и немцами. На практике нам нужно ускорить выделение второй части европейских фондов для Украины, и это чрезвычайно сложная задача", — заявил Зеленский.Тем временем Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов РоссииСитуацию рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Денег нет и не будет: Украина тонет в долгах, а Запад ищет пропавшие миллиардыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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