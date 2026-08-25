Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС - 25.08.2026 Украина.ру
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Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС
Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС - 25.08.2026 Украина.ру
Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС
Киевский режим испытывает дефицитом финансирования своих военных расходов в размере 23 миллиардов евро из-за задержки поступления денег от государств Западаю Об этом 24 августа сообщило издание politico.eu
2026-08-25T14:38
2026-08-25T14:38
новости
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
эммануэль макрон
politico
европейская комиссия
ес
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"Украина столкнулась с дефицитом оборонного финансирования в размере 23 миллиардов евро из-за нехватки средств на Западе", - под таким заголовком вышла публикация в издании Politico.По его данным, разрыв между дебетом и кредитом возник из-за ускоренных трат киевского режима на фоне сдерживания кредитования по линии Евросоюза.Виновной названа Венгрия, из-за которой в начале года возникла задержка предоставления киевскому режиму кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. В итоге "Киеву приходится срочно искать средства для борьбы с Россией, несмотря на то, что западные лидеры собрались в столице, чтобы отметить День независимости страны и пообещать неизменную поддержку", признало издание.Одолженные у ЕС деньги необходимы киевскому режиму для вооружения и ПВО в частности, для выплаты жалованья военнослужащим и семьям погибших, а также, отмечено в публикации, для "обеспечения Украины необходимыми запасами к началу 2027 года".Зеленский в понедельник призвал Запад "дать" киевскому режиму всё необходимое, так как президент России Владимир Путин якобы готовит войну.Минобороны Украины ускоренными темпами расходовало средства с начала года при том, что в долг киевскому режиму дать в срок на Западе не смогли. "В начале года в министерстве было принято решение использовать в первом полугодии средства, которые планировалось выделить во втором полугодии", — процитировало издание Зеленского на субботней встрече с прессой.Оно отметило, что "этот дефицит добавляется к 30 миллиардам евро, которые Европа уже пообещала Украине в этом году в рамках кредита в размере 90 миллиардов евро"."Теперь, во второй половине года, эти средства необходимо компенсировать и пополнить", — добавил Зеленский.Еврокомиссия в понедельник одобрила новые закупки вооружений для Украины на сумму 6,1 миллиарда евро. "Этот последний транш из кредитного пакета ЕС в размере 90 миллиардов евро будет направлен на финансирование зенитных ракет и боеприпасов, а также радаров — одних из самых насущных потребностей Киева. Однако этих денег далеко недостаточно для удовлетворения заявленных Украине потребностей", - констатировало Politico.Зеленский заявил о потребностях внешнего финансирования 6,8-8,5 млрд евро, чтобы обеспечить "нормальное начало" следующего года. И эти деньги фактически нужны авансом для оплаты вооружений и других поставок к январю 2027 года, отмечено в публикации, и еще около 17 млрд евро необходимо на выплаты военнослужащим, семьям погибших солдат и "другие расходы".При этом есть внутриполитические факторы, которые также создают препятствия для международного финансирования, сказано в публикации. Зеленский признал, что в парламенте Украины тормозят реализацию реформ, от которых зависит предоставление зарубежной помощи. Указано на 24 таких законопроекта во ВРУ.Зеленский желает запросить ускоренное выделение средств Евросоюза, заметило издание."Я работаю над этим с французами и немцами. На практике нам нужно ускорить выделение второй части европейских фондов для Украины, и это чрезвычайно сложная задача", — заявил Зеленский.Тем временем Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов РоссииСитуацию рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Денег нет и не будет: Украина тонет в долгах, а Запад ищет пропавшие миллиардыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, эммануэль макрон, politico, европейская комиссия, ес, запад, кредит, госдолг, бывший ссср, финансовая помощь, всу, минобороны украины, военная помощь украине
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Politico, Европейская комиссия, ЕС, Запад, кредит, госдолг, бывший СССР, финансовая помощь, ВСУ, Минобороны Украины, военная помощь Украине

Запад не смог обеспечить военные расходы Украины - пресса ЕС

14:38 25.08.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Киевский режим испытывает дефицитом финансирования своих военных расходов в размере 23 миллиардов евро из-за задержки поступления денег от государств Западаю Об этом 24 августа сообщило издание politico.eu
"Украина столкнулась с дефицитом оборонного финансирования в размере 23 миллиардов евро из-за нехватки средств на Западе", - под таким заголовком вышла публикация в издании Politico.
По его данным, разрыв между дебетом и кредитом возник из-за ускоренных трат киевского режима на фоне сдерживания кредитования по линии Евросоюза.
Виновной названа Венгрия, из-за которой в начале года возникла задержка предоставления киевскому режиму кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.
В итоге "Киеву приходится срочно искать средства для борьбы с Россией, несмотря на то, что западные лидеры собрались в столице, чтобы отметить День независимости страны и пообещать неизменную поддержку", признало издание.
Одолженные у ЕС деньги необходимы киевскому режиму для вооружения и ПВО в частности, для выплаты жалованья военнослужащим и семьям погибших, а также, отмечено в публикации, для "обеспечения Украины необходимыми запасами к началу 2027 года".
Зеленский в понедельник призвал Запад "дать" киевскому режиму всё необходимое, так как президент России Владимир Путин якобы готовит войну.
Минобороны Украины ускоренными темпами расходовало средства с начала года при том, что в долг киевскому режиму дать в срок на Западе не смогли.
"В начале года в министерстве было принято решение использовать в первом полугодии средства, которые планировалось выделить во втором полугодии", — процитировало издание Зеленского на субботней встрече с прессой.
Оно отметило, что "этот дефицит добавляется к 30 миллиардам евро, которые Европа уже пообещала Украине в этом году в рамках кредита в размере 90 миллиардов евро".
"Теперь, во второй половине года, эти средства необходимо компенсировать и пополнить", — добавил Зеленский.
Еврокомиссия в понедельник одобрила новые закупки вооружений для Украины на сумму 6,1 миллиарда евро.
"Этот последний транш из кредитного пакета ЕС в размере 90 миллиардов евро будет направлен на финансирование зенитных ракет и боеприпасов, а также радаров — одних из самых насущных потребностей Киева. Однако этих денег далеко недостаточно для удовлетворения заявленных Украине потребностей", - констатировало Politico.
Зеленский заявил о потребностях внешнего финансирования 6,8-8,5 млрд евро, чтобы обеспечить "нормальное начало" следующего года. И эти деньги фактически нужны авансом для оплаты вооружений и других поставок к январю 2027 года, отмечено в публикации, и еще около 17 млрд евро необходимо на выплаты военнослужащим, семьям погибших солдат и "другие расходы".
"Необходимо много денег", — добавил Зеленский.
При этом есть внутриполитические факторы, которые также создают препятствия для международного финансирования, сказано в публикации. Зеленский признал, что в парламенте Украины тормозят реализацию реформ, от которых зависит предоставление зарубежной помощи. Указано на 24 таких законопроекта во ВРУ.
Зеленский желает запросить ускоренное выделение средств Евросоюза, заметило издание.
"Я работаю над этим с французами и немцами. На практике нам нужно ускорить выделение второй части европейских фондов для Украины, и это чрезвычайно сложная задача", — заявил Зеленский.
Тем временем Правительства ЕС опасаются последствий конфискации активов России
Ситуацию рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Денег нет и не будет: Украина тонет в долгах, а Запад ищет пропавшие миллиарды
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