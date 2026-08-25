"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования - 25.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260825/poyavilos-ochen-mnogo-voprosov-fedorova-vyzvali-v-radu-iz-za-korruptsionnogo-rassledovaniya-1082774406.html
"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования
"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования - 25.08.2026 Украина.ру
"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования
Бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады, которая занимается расследованием фактов коррупции в оборонном секторе, сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
2026-08-25T11:20
2026-08-25T11:20
новости
украина
россия
алексей гончаренко
владимир зеленский
верховная рада
рада
украина.ру
михаил федоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060391370_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_b08a649fbce4e7651d4d9a16d2e52e73.jpg
Депутат уточнил, что заседание с участием экс-главы ведомства запланировано на 31 августа. По словам Гончаренко*, у членов парламентской комиссии накопился внушительный объем вопросов к Федорову, на которые они рассчитывают получить исчерпывающие и прямые ответы в ходе предстоящего разбирательства.В качестве подтверждения своих слов украинский депутат опубликовал официальный документ. Из обнародованных материалов следует, что упомянутая следственная комиссия Верховной рады функционирует в рамках специального мандата по выявлению и изучению возможных масштабных нарушений антикоррупционного законодательства. Под пристальное внимание парламентариев попали государственные закупки, распределение материально-технических ресурсов и другие ключевые финансовые операции в сфере национальной обороны, осуществлявшиеся в период ведения боевых действий.Подробнее о Федорове - в материале Тысяча дронов, которых не было: как Федоров превратил свой провал в удар по Зеленскому на сайте Украина.ру. * внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060391370_98:0:1165:800_1920x0_80_0_0_749d6664a9e28ba72777bcace273b492.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада, рада, украина.ру, михаил федоров
Новости, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Рада, Украина.ру, Михаил Федоров

"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования

11:20 25.08.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
- РИА Новости, 1920, 25.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / mykhailofedorov
Читать в
ДзенTelegram
Бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады, которая занимается расследованием фактов коррупции в оборонном секторе, сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
Депутат уточнил, что заседание с участием экс-главы ведомства запланировано на 31 августа.
По словам Гончаренко*, у членов парламентской комиссии накопился внушительный объем вопросов к Федорову, на которые они рассчитывают получить исчерпывающие и прямые ответы в ходе предстоящего разбирательства.
В качестве подтверждения своих слов украинский депутат опубликовал официальный документ.
Из обнародованных материалов следует, что упомянутая следственная комиссия Верховной рады функционирует в рамках специального мандата по выявлению и изучению возможных масштабных нарушений антикоррупционного законодательства.
Под пристальное внимание парламентариев попали государственные закупки, распределение материально-технических ресурсов и другие ключевые финансовые операции в сфере национальной обороны, осуществлявшиеся в период ведения боевых действий.
Подробнее о Федорове - в материале Тысяча дронов, которых не было: как Федоров превратил свой провал в удар по Зеленскому на сайте Украина.ру.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийВерховная РадаРадаУкраина.руМихаил Федоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:23Хакеры рассказали о заинтересованности Польши в дронах Украины
11:20"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования
11:05СКР расследует преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей регионов РФ
10:56Суд заключил под стражу бывшую замглавы Офиса Зеленского
10:52Зеленский: женские батальоны вместо американских Patriot
10:25Российские дроны уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ
09:58Энергетические войны: США грозят Ирану новыми санкциями, Индия и Китай конкурируют за российскую нефть
09:50Песков рассказал, кто придумал мобилизацию в России. Хроника событий на утро 25 августа
09:50Киев хочет обсудить с Москвой работу портов после падения морских перевозок
09:23"Дайте ракеты, а не советы": Верещук ответила на призыв Келлога отправить украинок на фронт
09:05На Купянском направлении дезертировала бригада морпехов ВСУ. Соседняя — на низком старте?
08:56"Ничего не забудем": Медведев потребовал от НАТО прекратить враждебные действия против России
08:39Силы ПВО сбили над Россией за ночь 148 украинских БПЛА
08:26"Станет не нужен никому": Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили
08:18Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Ростовскую область
08:01"Севастополь": последний черноморский линкор
07:52"Абсолютная безответственность": финский политик осудил передачу Киеву британских ракетных технологий
07:50Советник Зеленского раскрыл, почему РЭБ не справляется с "Геранями"
07:27Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан
07:18"Правовые основания отсутствуют": Швейцария пока отрицает возможность конфискации активов России
Лента новостейМолния