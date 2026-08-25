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"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования
"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования - 25.08.2026 Украина.ру
"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования
Бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады, которая занимается расследованием фактов коррупции в оборонном секторе, сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
2026-08-25T11:20
2026-08-25T11:20
2026-08-25T11:20
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михаил федоров
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Депутат уточнил, что заседание с участием экс-главы ведомства запланировано на 31 августа. По словам Гончаренко*, у членов парламентской комиссии накопился внушительный объем вопросов к Федорову, на которые они рассчитывают получить исчерпывающие и прямые ответы в ходе предстоящего разбирательства.В качестве подтверждения своих слов украинский депутат опубликовал официальный документ. Из обнародованных материалов следует, что упомянутая следственная комиссия Верховной рады функционирует в рамках специального мандата по выявлению и изучению возможных масштабных нарушений антикоррупционного законодательства. Под пристальное внимание парламентариев попали государственные закупки, распределение материально-технических ресурсов и другие ключевые финансовые операции в сфере национальной обороны, осуществлявшиеся в период ведения боевых действий.Подробнее о Федорове - в материале Тысяча дронов, которых не было: как Федоров превратил свой провал в удар по Зеленскому на сайте Украина.ру. * внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада, рада, украина.ру, михаил федоров
Новости, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Рада, Украина.ру, Михаил Федоров
"Появилось очень много вопросов": Федорова вызвали в Раду из-за коррупционного расследования
Бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады, которая занимается расследованием фактов коррупции в оборонном секторе, сообщил в своем телеграм-канале украинский парламентарий Алексей Гончаренко*
Депутат уточнил, что заседание с участием экс-главы ведомства запланировано на 31 августа.
По словам Гончаренко*, у членов парламентской комиссии накопился внушительный объем вопросов к Федорову, на которые они рассчитывают получить исчерпывающие и прямые ответы в ходе предстоящего разбирательства.
В качестве подтверждения своих слов украинский депутат опубликовал официальный документ.
Из обнародованных материалов следует, что упомянутая следственная комиссия Верховной рады функционирует в рамках специального мандата по выявлению и изучению возможных масштабных нарушений антикоррупционного законодательства.
Под пристальное внимание парламентариев попали государственные закупки, распределение материально-технических ресурсов и другие ключевые финансовые операции в сфере национальной обороны, осуществлявшиеся в период ведения боевых действий.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.