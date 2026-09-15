https://ukraina.ru/20260915/v-kieve-budut-sudit-obeschavshego-bron-za-25-tys-1083212031.html

В Киеве будут судить обещавшего "бронь" за $25 тыс

В Киеве будут судить обещавшего "бронь" за $25 тыс - 15.09.2026 Украина.ру

В Киеве будут судить обещавшего "бронь" за $25 тыс

Завершено досудебное расследование в отношении обещавшего за деньги повлиять на должностных лиц Киевской городской государственной администрации и помочь получить статус, позволявший бронировать военнообязанных работников. Об этом 15 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-15T16:09

2026-09-15T16:09

2026-09-15T16:10

новости

киев

украина

гбр

кгга

коррупция

ситуация на украине

ситуация в киеве

уклонисты

мобилизация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/04/1083002894_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_4704bf1881edc56200f803d935121c5c.jpg

Согласно материалам дела, неназванное предприятие намеревалось получить статус важного для обеспечения потребностей Киева в "особый период". "Это, в частности, позволяло бронировать военнообязанных работников", - уточнили в ГБР. Представительница предприятия, которая должна была подать соответствующие документы в КГГА, вышла на мужчину, который заверил, что имеет личные связи среди должностных лиц администрации и может повлиять на положительное решение вопроса. При этом гражданин проигнорировал денежные знаки постсоветской республики."Во время встречи в апреле 2025 года мужчина оценил свои услуги в 25 тыс. долларов США, - рассказали в ГБР. - Впоследствии он предложил снизить сумму вдвое при условии, что предприятие будет бронировать только 50% военнообязанных работников".Задатком лоббиста стали $7 тыс. Остальные средства мужчина требовал передать после получения предприятием необходимых документов.Соискателя гешефта обвиняют в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).В ходе досудебного расследования обвиняемый добровольно возместил $7 тыс и попытался откупиться перечислением 200 тысяч гривен на поддержку защитников коррумпированного киевского режима.Обвинительный акт в отношении лоббиста направлен в суд.Незадолго до этого Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистамВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, гбр, кгга, коррупция, ситуация на украине, ситуация в киеве, уклонисты, мобилизация на украине