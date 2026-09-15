В Киеве будут судить обещавшего "бронь" за $25 тыс - 15.09.2026 Украина.ру
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В Киеве будут судить обещавшего "бронь" за $25 тыс
В Киеве будут судить обещавшего "бронь" за $25 тыс - 15.09.2026 Украина.ру
В Киеве будут судить обещавшего "бронь" за $25 тыс
Завершено досудебное расследование в отношении обещавшего за деньги повлиять на должностных лиц Киевской городской государственной администрации и помочь получить статус, позволявший бронировать военнообязанных работников. Об этом 15 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-15T16:09
2026-09-15T16:10
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Согласно материалам дела, неназванное предприятие намеревалось получить статус важного для обеспечения потребностей Киева в "особый период". "Это, в частности, позволяло бронировать военнообязанных работников", - уточнили в ГБР. Представительница предприятия, которая должна была подать соответствующие документы в КГГА, вышла на мужчину, который заверил, что имеет личные связи среди должностных лиц администрации и может повлиять на положительное решение вопроса. При этом гражданин проигнорировал денежные знаки постсоветской республики."Во время встречи в апреле 2025 года мужчина оценил свои услуги в 25 тыс. долларов США, - рассказали в ГБР. - Впоследствии он предложил снизить сумму вдвое при условии, что предприятие будет бронировать только 50% военнообязанных работников".Задатком лоббиста стали $7 тыс. Остальные средства мужчина требовал передать после получения предприятием необходимых документов.Соискателя гешефта обвиняют в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).В ходе досудебного расследования обвиняемый добровольно возместил $7 тыс и попытался откупиться перечислением 200 тысяч гривен на поддержку защитников коррумпированного киевского режима.Обвинительный акт в отношении лоббиста направлен в суд.Незадолго до этого Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистамВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, гбр, кгга, коррупция, ситуация на украине, ситуация в киеве, уклонисты, мобилизация на украине
Новости, Киев, Украина, ГБР, КГГА, коррупция, ситуация на Украине, ситуация в Киеве, уклонисты, мобилизация на Украине

В Киеве будут судить обещавшего "бронь" за $25 тыс

16:09 15.09.2026 (обновлено: 16:10 15.09.2026)
 
© AP / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Завершено досудебное расследование в отношении обещавшего за деньги повлиять на должностных лиц Киевской городской государственной администрации и помочь получить статус, позволявший бронировать военнообязанных работников. Об этом 15 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Согласно материалам дела, неназванное предприятие намеревалось получить статус важного для обеспечения потребностей Киева в "особый период".
"Это, в частности, позволяло бронировать военнообязанных работников", - уточнили в ГБР.
Представительница предприятия, которая должна была подать соответствующие документы в КГГА, вышла на мужчину, который заверил, что имеет личные связи среди должностных лиц администрации и может повлиять на положительное решение вопроса. При этом гражданин проигнорировал денежные знаки постсоветской республики.
"Во время встречи в апреле 2025 года мужчина оценил свои услуги в 25 тыс. долларов США, - рассказали в ГБР. - Впоследствии он предложил снизить сумму вдвое при условии, что предприятие будет бронировать только 50% военнообязанных работников".
Задатком лоббиста стали $7 тыс. Остальные средства мужчина требовал передать после получения предприятием необходимых документов.
Соискателя гешефта обвиняют в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
В ходе досудебного расследования обвиняемый добровольно возместил $7 тыс и попытался откупиться перечислением 200 тысяч гривен на поддержку защитников коррумпированного киевского режима.
Обвинительный акт в отношении лоббиста направлен в суд.
Незадолго до этого Украинский таможенник попался на продаже "отсрочек" уклонистам
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