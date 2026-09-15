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Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения
Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения - 15.09.2026 Украина.ру
Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил меру пресечения бывшему руководителю Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, но смягчил её. Об этом 15 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-15T16:08
2026-09-15T16:08
2026-09-15T16:08
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Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил на 60 дней действие процессуальных обязанностей. Ермак должен являться по каждому требованию, сообщать об изменении места жительства и работы, не покидать установленные населённые пункты, сдать загранпаспорта и воздерживаться от общения с определёнными лицами.При этом суд разрешил снять электронный браслет: по заключению независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение средства контроля может угрожать жизни и здоровью.Напомним, 11 мая Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен при строительстве элитного посёлка под Киевом. Суд постановил заключить его под стражу с залогом в 140 млн гривен, и 18 мая, проведя четыре ночи в СИЗО, он вышел на свободу. 10 августа ВАКС уже расширял ему территорию передвижения.О коррупционных скандалах, в которых погрязла Украина – в материале Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупцииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Россия, Андрей Ермак, Высший антикоррупционный суд, Украина.ру, СИЗО, Владимир Зеленский
Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил меру пресечения бывшему руководителю Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, но смягчил её. Об этом 15 сентября сообщили украинские СМИ
Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил на 60 дней действие процессуальных обязанностей. Ермак должен являться по каждому требованию, сообщать об изменении места жительства и работы, не покидать установленные населённые пункты, сдать загранпаспорта и воздерживаться от общения с определёнными лицами.
При этом суд разрешил снять электронный браслет: по заключению независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение средства контроля может угрожать жизни и здоровью.
Напомним, 11 мая Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен при строительстве элитного посёлка под Киевом. Суд постановил заключить его под стражу с залогом в 140 млн гривен, и 18 мая, проведя четыре ночи в СИЗО, он вышел на свободу. 10 августа ВАКС уже расширял ему территорию передвижения.
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