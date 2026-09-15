Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения - 15.09.2026 Украина.ру
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Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения
Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения - 15.09.2026 Украина.ру
Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил меру пресечения бывшему руководителю Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, но смягчил её. Об этом 15 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-15T16:08
2026-09-15T16:08
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Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил на 60 дней действие процессуальных обязанностей. Ермак должен являться по каждому требованию, сообщать об изменении места жительства и работы, не покидать установленные населённые пункты, сдать загранпаспорта и воздерживаться от общения с определёнными лицами.При этом суд разрешил снять электронный браслет: по заключению независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение средства контроля может угрожать жизни и здоровью.Напомним, 11 мая Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен при строительстве элитного посёлка под Киевом. Суд постановил заключить его под стражу с залогом в 140 млн гривен, и 18 мая, проведя четыре ночи в СИЗО, он вышел на свободу. 10 августа ВАКС уже расширял ему территорию передвижения.О коррупционных скандалах, в которых погрязла Украина – в материале Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупцииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, андрей ермак, высший антикоррупционный суд, украина.ру, сизо, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Россия, Андрей Ермак, Высший антикоррупционный суд, Украина.ру, СИЗО, Владимир Зеленский

Браслет натёр: Ермаку смягчили меру пресечения

16:08 15.09.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил меру пресечения бывшему руководителю Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, но смягчил её. Об этом 15 сентября сообщили украинские СМИ
Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора и продлил на 60 дней действие процессуальных обязанностей. Ермак должен являться по каждому требованию, сообщать об изменении места жительства и работы, не покидать установленные населённые пункты, сдать загранпаспорта и воздерживаться от общения с определёнными лицами.
При этом суд разрешил снять электронный браслет: по заключению независимого медицинского специалиста, дальнейшее ношение средства контроля может угрожать жизни и здоровью.
Напомним, 11 мая Ермаку предъявили обвинение в легализации 460 млн гривен при строительстве элитного посёлка под Киевом. Суд постановил заключить его под стражу с залогом в 140 млн гривен, и 18 мая, проведя четыре ночи в СИЗО, он вышел на свободу. 10 августа ВАКС уже расширял ему территорию передвижения.
О коррупционных скандалах, в которых погрязла Украина – в материале Аналитик предупредил о риске гражданской войны на Украине из-за коррупции
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