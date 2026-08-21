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Оборонный гигант из Италии открыл филиал в Киеве

Оборонный гигант из Италии открыл филиал в Киеве - 21.08.2026 Украина.ру

Оборонный гигант из Италии открыл филиал в Киеве

Итальянский оборонный гигант Leonardo зарегистрировал на Украине дочернюю компанию Leonardo Ukraine. Об этом 21 августа сообщило издание Milano Finanza

2026-08-21T16:07

2026-08-21T16:07

2026-08-21T16:15

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Глава Leonardo Лоренцо Мариани рассказал о планах концерна взаимодействовать с украинским оборонным сектором. Приоритет — беспилотные технологии. Помимо этого, Leonardo рассчитывает испытывать на Украине систему ПВО Michelangelo Dome.Киевский филиал официально внесён в реестр 20 мая 2026 года. Основным видом деятельности Leonardo Ukraine заявлены научные и инженерные исследования и разработки — от коммуникационного оборудования и навигационных приборов до монтажа электронных и оптических систем.Ключевой площадкой украинской оборонно-технологической отрасли издание называет государственный кластер Brave1. Он объединяет порядка 2,5 тыс. компаний с более чем 5 тыс. технологических решений: свыше 500 производителей дронов, более 300 фирм в сфере РЭБ и разведки, около 200 разработчиков продуктов на базе ИИ. Для тренировки алгоритмов распознавания и перехвата воздушных целей задействована платформа Brave1 Dataroom, созданная Минобороны, ВСУ, военной разведкой Украины и американской Palantir.Leonardo — один из крупнейших оборонных подрядчиков Евросоюза — намерен к 2030 году удвоить прибыль. Драйвером роста называется милитаризация Европы.Накануне в новостях: ЕС спонсирует террористов - МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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