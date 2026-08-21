https://ukraina.ru/20260821/oboronnyy-gigant-iz-italii-otkryl-filial-v-kieve-1082694213.html
Оборонный гигант из Италии открыл филиал в Киеве
Оборонный гигант из Италии открыл филиал в Киеве - 21.08.2026 Украина.ру
Оборонный гигант из Италии открыл филиал в Киеве
Итальянский оборонный гигант Leonardo зарегистрировал на Украине дочернюю компанию Leonardo Ukraine. Об этом 21 августа сообщило издание Milano Finanza
2026-08-21T16:07
2026-08-21T16:07
2026-08-21T16:15
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Глава Leonardo Лоренцо Мариани рассказал о планах концерна взаимодействовать с украинским оборонным сектором. Приоритет — беспилотные технологии. Помимо этого, Leonardo рассчитывает испытывать на Украине систему ПВО Michelangelo Dome.Киевский филиал официально внесён в реестр 20 мая 2026 года. Основным видом деятельности Leonardo Ukraine заявлены научные и инженерные исследования и разработки — от коммуникационного оборудования и навигационных приборов до монтажа электронных и оптических систем.Ключевой площадкой украинской оборонно-технологической отрасли издание называет государственный кластер Brave1. Он объединяет порядка 2,5 тыс. компаний с более чем 5 тыс. технологических решений: свыше 500 производителей дронов, более 300 фирм в сфере РЭБ и разведки, около 200 разработчиков продуктов на базе ИИ. Для тренировки алгоритмов распознавания и перехвата воздушных целей задействована платформа Brave1 Dataroom, созданная Минобороны, ВСУ, военной разведкой Украины и американской Palantir.Leonardo — один из крупнейших оборонных подрядчиков Евросоюза — намерен к 2030 году удвоить прибыль. Драйвером роста называется милитаризация Европы.Накануне в новостях: ЕС спонсирует террористов - МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ес, минобороны, россия, вооруженные силы украины, италия
Новости, Украина, ЕС, Минобороны, Россия, Вооруженные силы Украины, Италия
Оборонный гигант из Италии открыл филиал в Киеве
16:07 21.08.2026 (обновлено: 16:15 21.08.2026)
Итальянский оборонный гигант Leonardo зарегистрировал на Украине дочернюю компанию Leonardo Ukraine. Об этом 21 августа сообщило издание Milano Finanza
Глава Leonardo Лоренцо Мариани рассказал о планах концерна взаимодействовать с украинским оборонным сектором. Приоритет — беспилотные технологии. Помимо этого, Leonardo рассчитывает испытывать на Украине систему ПВО Michelangelo Dome.
Киевский филиал официально внесён в реестр 20 мая 2026 года. Основным видом деятельности Leonardo Ukraine заявлены научные и инженерные исследования и разработки — от коммуникационного оборудования и навигационных приборов до монтажа электронных и оптических систем.
Ключевой площадкой украинской оборонно-технологической отрасли издание называет государственный кластер Brave1. Он объединяет порядка 2,5 тыс. компаний с более чем 5 тыс. технологических решений: свыше 500 производителей дронов, более 300 фирм в сфере РЭБ и разведки, около 200 разработчиков продуктов на базе ИИ. Для тренировки алгоритмов распознавания и перехвата воздушных целей задействована платформа Brave1 Dataroom, созданная Минобороны, ВСУ, военной разведкой Украины и американской Palantir.
Leonardo — один из крупнейших оборонных подрядчиков Евросоюза — намерен к 2030 году удвоить прибыль. Драйвером роста называется милитаризация Европы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.