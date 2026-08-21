Алехин: Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го полка ВСУ в Слатино и Должике - 21.08.2026 Украина.ру
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Алехин: Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го полка ВСУ в Слатино и Должике
Алехин: Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го полка ВСУ в Слатино и Должике - 21.08.2026 Украина.ру
Алехин: Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го полка ВСУ в Слатино и Должике
Огневое давление группировки "Север" на позиции ВСУ усиливается с каждым днем — удары наносятся по десяткам населенных пунктов, заявил Алехин. Противник маскируется под гражданских и использует электровелосипеды. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-21T15:42
2026-08-21T15:42
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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил, что огневое давление на земле и в воздухе со стороны группировки "Север" с каждым днем усиливается. "За минувшие сутки удары наносились по скоплениям противника в районах Слатино, Должика, Избицкого, Василевки, Благодатного, Новоалександровки, Слизнево и Чёрного", — отметил обозреватель."В Золочеве наши дроноводы продолжают методично выбивать автомобили и боевую технику ВСУ", — подчеркнул он. При этом противник изменил тактику: использует электровелосипеды и самокаты, а для маскировки — гражданскую одежду.Алехин также сообщил о продолжении наступательных действий в Казачьей Лопани. "Штурмовая и армейская авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го отдельного штурмового полка, расположенные в Слатино и Должике — поражён палаточный лагерь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.Про политическую ситуацию на Украине — в материале "Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения" на сайте Украина.ру.
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Алехин: Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го полка ВСУ в Слатино и Должике

15:42 21.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Огневое давление группировки "Север" на позиции ВСУ усиливается с каждым днем — удары наносятся по десяткам населенных пунктов, заявил Алехин. Противник маскируется под гражданских и использует электровелосипеды. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил, что огневое давление на земле и в воздухе со стороны группировки "Север" с каждым днем усиливается.
"За минувшие сутки удары наносились по скоплениям противника в районах Слатино, Должика, Избицкого, Василевки, Благодатного, Новоалександровки, Слизнево и Чёрного", — отметил обозреватель.
"В Золочеве наши дроноводы продолжают методично выбивать автомобили и боевую технику ВСУ", — подчеркнул он. При этом противник изменил тактику: использует электровелосипеды и самокаты, а для маскировки — гражданскую одежду.
Алехин также сообщил о продолжении наступательных действий в Казачьей Лопани. "Штурмовая и армейская авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го отдельного штурмового полка, расположенные в Слатино и Должике — поражён палаточный лагерь", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: У России появился "Гвоздь", который сбивает дроны ВСУ как автомат Калашникова" на сайте Украина.ру.
Про политическую ситуацию на Украине — в материале "Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения" на сайте Украина.ру.
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