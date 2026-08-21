Медведев: обязательства "Единой России" должны быть исполнены - 21.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260821/medvedev-obyazatelstva-edinoy-rossii-dolzhny-byt-ispolneny-1082693327.html
Медведев: обязательства "Единой России" должны быть исполнены
Медведев: обязательства "Единой России" должны быть исполнены - 21.08.2026 Украина.ру
Медведев: обязательства "Единой России" должны быть исполнены
Правящая партия не может принимать на себя обязательства, которые потом не исполнит. Об этом 21 августа заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро высшего совета и Президиума Генсовета партии
2026-08-21T15:30
2026-08-21T15:59
новости
россия
украина
дмитрий медведев
единая россия
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/15/1079250847_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_46deefd8846d1b9cfc4ddf6d0a05c3a2.jpg
"Наша партия правящая, мы не можем принимать на себя обязательства, которые потом не исполним. Это все хорошо понимают. Но те, которые приняли в рамках программы, обязаны исполнить", — сказал он.Медведев подчеркнул, что это должны понимать и члены партии, и депутаты Госдумы от фракции, и правительство, которое участвовало во всех мероприятиях.Он также сообщил, что "Единая Россия" выполнила обязательства по действующей народной программе, несмотря на все трудности. В обновлённую программу поступило почти 3,5 млн предложений. Все обязательства, которые партия возьмёт на себя в рамках новой программы, должны быть выполнены.Подробнее – в материале Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/15/1079250847_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_268e90611dcdbc17d93de5a0aa7cb470.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, дмитрий медведев, единая россия, госдума
Новости, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума

Медведев: обязательства "Единой России" должны быть исполнены

15:30 21.08.2026 (обновлено: 15:59 21.08.2026)
 
© telegram ukr_2025_ruГибель Украины в исторической перспективе неизбежна, считает Дмитрий Медведев
Гибель Украины в исторической перспективе неизбежна, считает Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Правящая партия не может принимать на себя обязательства, которые потом не исполнит. Об этом 21 августа заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро высшего совета и Президиума Генсовета партии
"Наша партия правящая, мы не можем принимать на себя обязательства, которые потом не исполним. Это все хорошо понимают. Но те, которые приняли в рамках программы, обязаны исполнить", — сказал он.
Медведев подчеркнул, что это должны понимать и члены партии, и депутаты Госдумы от фракции, и правительство, которое участвовало во всех мероприятиях.
Он также сообщил, что "Единая Россия" выполнила обязательства по действующей народной программе, несмотря на все трудности.
В обновлённую программу поступило почти 3,5 млн предложений. Все обязательства, которые партия возьмёт на себя в рамках новой программы, должны быть выполнены.
Подробнее – в материале Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:26Выборы под запретом: Стефанчук назвал условие, без которого голосование не состоится
16:24"Сжигают рой дронов": действительно ли Британия разработала идеальное микроволновое ПВО
16:0921 августа 2026 года, утренний эфир
16:07Оборонный гигант из Италии открыл филиал в Киеве
15:59Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги
15:53На британском фестивале продавали повязки СС и свастику
15:42Алехин: Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила резервы 475-го полка ВСУ в Слатино и Должике
15:30Медведев: обязательства "Единой России" должны быть исполнены
15:24Прорывы российской армии, которые застали ВСУ врасплох. Главные события СВО за неделю
15:23Киевский режим поссорился с Netflix из-за мультсерила "Маша и Медведь" - пресса Франции
15:02В Киеве испугались, что "Маша и Медведь" учит детей любить Россию
14:52Турецкий спецназ решил обезвредить беспилотник, найденный на побережье Черного моря
14:38Два BMW сбили отца с дочерью на красный свет: подробности жуткого ДТП во Львове
14:28Reuters: Фёдоров едет в США за деньгами на оборонные проекты, а не за поддержкой выборов
14:21Киев хочет потратить кредит ЕС на противоракетные системы - СМИ
14:18В косынке и с когтями: Зеленский наказал главных врагов Украины
14:02Русский доброволец с 1992 года: начинал с Приднестровья и Боснии, прошел Чечню и Новороссию
13:58Судно турецкой компании атаковано беспилотником в Черном море
13:29Губернатор Херсонской области рассказал о погибших и раненых при атаках ВСУ
13:27"Вызывает только изумление": Песков ответил Туску на оправдание теракта на "Северных потоках"
Лента новостейМолния