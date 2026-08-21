https://ukraina.ru/20260821/medvedev-obyazatelstva-edinoy-rossii-dolzhny-byt-ispolneny-1082693327.html
Медведев: обязательства "Единой России" должны быть исполнены
Медведев: обязательства "Единой России" должны быть исполнены - 21.08.2026 Украина.ру
Медведев: обязательства "Единой России" должны быть исполнены
Правящая партия не может принимать на себя обязательства, которые потом не исполнит. Об этом 21 августа заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро высшего совета и Президиума Генсовета партии
2026-08-21T15:30
2026-08-21T15:30
2026-08-21T15:59
новости
россия
украина
дмитрий медведев
единая россия
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/15/1079250847_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_46deefd8846d1b9cfc4ddf6d0a05c3a2.jpg
"Наша партия правящая, мы не можем принимать на себя обязательства, которые потом не исполним. Это все хорошо понимают. Но те, которые приняли в рамках программы, обязаны исполнить", — сказал он.Медведев подчеркнул, что это должны понимать и члены партии, и депутаты Госдумы от фракции, и правительство, которое участвовало во всех мероприятиях.Он также сообщил, что "Единая Россия" выполнила обязательства по действующей народной программе, несмотря на все трудности. В обновлённую программу поступило почти 3,5 млн предложений. Все обязательства, которые партия возьмёт на себя в рамках новой программы, должны быть выполнены.Подробнее – в материале Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/15/1079250847_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_268e90611dcdbc17d93de5a0aa7cb470.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, дмитрий медведев, единая россия, госдума
Новости, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума
Медведев: обязательства "Единой России" должны быть исполнены
15:30 21.08.2026 (обновлено: 15:59 21.08.2026)
Правящая партия не может принимать на себя обязательства, которые потом не исполнит. Об этом 21 августа заявил председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании Бюро высшего совета и Президиума Генсовета партии
"Наша партия правящая, мы не можем принимать на себя обязательства, которые потом не исполним. Это все хорошо понимают. Но те, которые приняли в рамках программы, обязаны исполнить", — сказал он.
Медведев подчеркнул, что это должны понимать и члены партии, и депутаты Госдумы от фракции, и правительство, которое участвовало во всех мероприятиях.
Он также сообщил, что "Единая Россия" выполнила обязательства по действующей народной программе, несмотря на все трудности.
В обновлённую программу поступило почти 3,5 млн предложений. Все обязательства, которые партия возьмёт на себя в рамках новой программы, должны быть выполнены.