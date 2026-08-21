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Киевский режим поссорился с Netflix из-за мультсерила "Маша и Медведь" - пресса Франции

Киевский режим поссорился с Netflix из-за мультсерила "Маша и Медведь" - пресса Франции - 21.08.2026 Украина.ру

Киевский режим поссорился с Netflix из-за мультсерила "Маша и Медведь" - пресса Франции

Владимир Зеленский ввёл санкции против против популярного российского мультфильма "Маша и Медведь" и этот конфликт имеет предысторию. Об этом 21 августа сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP

2026-08-21T15:23

2026-08-21T15:23

2026-08-21T15:26

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Украинские санкции в отношении популярного российского мультсериала о приключениях маленькой русской девочки и медведя - "Маша и Медведь" , сказано в публикации, имеют особенную мотивацию: мультсериал "обвиняется в распространении российской пропаганды среди маленьких детей"."Киев считает, что сериал является инструментом культурного влияния Москвы и помогает создать позитивный имидж страны, поскольку бурый медведь — это символ, часто используемый для представления России", - сказано в статье.Украинский министр культуры Татьяна Бережная в пятницу, 21 августа разъяснила, почему ввела санкции против продюсеров и дистрибьюторов российского мультсериала "Маша и Медведь"."Российской пропаганде нет места на детских экранах ни в Украине, ни где-либо еще в мире", - заявила она.Она также отметила, что санкции киевского режима создают "правовую основу для блокировки этого контента на Украине" и для обращения к "международным платформам с просьбой ограничить его монетизацию и распространение".Указ с подписью Зеленского о введении санкций против российских создателей мультсериала и их студии был опубликован в четверг вечером Офисом президента Украины. Сериал "распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент", и приносит стране налоговые поступления, сказано в документе."В конце июня Украина выразила протест против покупки Netflix прав на два новых сезона и продления лицензии на анимационный сериал, русское название которого переводится как "Маша и Медведь", - напомнило французское издание. Оно не сообщило о последствиях того "протеста". Однако напомнило, что мультсериал был выведен на экраны в 2009 году российской студией "Анимакорд", он также транслируется по телеканалам по всему миру и доступен на YouTube. "Он рассказывает историю о проказах юной русской девочки и неуклюжего медведя. Украинский YouTube-канал сериала насчитывает более 18 миллионов подписчиков и сотни миллионов просмотров", - констатировала французская газета "Фигаро".Также она сообщила, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос о санкциях, заявил, что "Украина объявила войну карикатурам". Он утверждал, что Маша и Медведь "покорили мир" и пропагандируют только "лучшие человеческие качества".Что на самом деле сказал пресс-секретарь президента России - в публикации "Показывает уродство режима": Песков отреагировал на войну Киева с "Машей и Медведем"Ситуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации В косынке и с когтями: Зеленский наказал главных врагов УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, франция, украина, netflix, киев, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, офис президента, youtube, мультипликация, мультфильм, антироссийские санкции, русофобия, дети, русский мир, русская культура