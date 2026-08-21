Киевский режим поссорился с Netflix из-за мультсерила "Маша и Медведь" - пресса Франции - 21.08.2026 Украина.ру
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Киевский режим поссорился с Netflix из-за мультсерила "Маша и Медведь" - пресса Франции
Киевский режим поссорился с Netflix из-за мультсерила "Маша и Медведь" - пресса Франции - 21.08.2026 Украина.ру
Киевский режим поссорился с Netflix из-за мультсерила "Маша и Медведь" - пресса Франции
Владимир Зеленский ввёл санкции против против популярного российского мультфильма "Маша и Медведь" и этот конфликт имеет предысторию. Об этом 21 августа сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP
2026-08-21T15:23
2026-08-21T15:26
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Украинские санкции в отношении популярного российского мультсериала о приключениях маленькой русской девочки и медведя - "Маша и Медведь" , сказано в публикации, имеют особенную мотивацию: мультсериал "обвиняется в распространении российской пропаганды среди маленьких детей"."Киев считает, что сериал является инструментом культурного влияния Москвы и помогает создать позитивный имидж страны, поскольку бурый медведь — это символ, часто используемый для представления России", - сказано в статье.Украинский министр культуры Татьяна Бережная в пятницу, 21 августа разъяснила, почему ввела санкции против продюсеров и дистрибьюторов российского мультсериала "Маша и Медведь"."Российской пропаганде нет места на детских экранах ни в Украине, ни где-либо еще в мире", - заявила она.Она также отметила, что санкции киевского режима создают "правовую основу для блокировки этого контента на Украине" и для обращения к "международным платформам с просьбой ограничить его монетизацию и распространение".Указ с подписью Зеленского о введении санкций против российских создателей мультсериала и их студии был опубликован в четверг вечером Офисом президента Украины. Сериал "распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент", и приносит стране налоговые поступления, сказано в документе."В конце июня Украина выразила протест против покупки Netflix прав на два новых сезона и продления лицензии на анимационный сериал, русское название которого переводится как "Маша и Медведь", - напомнило французское издание. Оно не сообщило о последствиях того "протеста". Однако напомнило, что мультсериал был выведен на экраны в 2009 году российской студией "Анимакорд", он также транслируется по телеканалам по всему миру и доступен на YouTube. "Он рассказывает историю о проказах юной русской девочки и неуклюжего медведя. Украинский YouTube-канал сериала насчитывает более 18 миллионов подписчиков и сотни миллионов просмотров", - констатировала французская газета "Фигаро".Также она сообщила, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос о санкциях, заявил, что "Украина объявила войну карикатурам". Он утверждал, что Маша и Медведь "покорили мир" и пропагандируют только "лучшие человеческие качества".Что на самом деле сказал пресс-секретарь президента России - в публикации "Показывает уродство режима": Песков отреагировал на войну Киева с "Машей и Медведем"Ситуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации В косынке и с когтями: Зеленский наказал главных врагов УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, франция, украина, netflix, киев, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, офис президента, youtube, мультипликация, мультфильм, антироссийские санкции, русофобия, дети, русский мир, русская культура
Новости, Франция, Украина, Netflix, Киев, Кремль, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Офис президента, Youtube, мультипликация, мультфильм, антироссийские санкции, Русофобия, дети, Русский мир, русская культура

Киевский режим поссорился с Netflix из-за мультсерила "Маша и Медведь" - пресса Франции

15:23 21.08.2026 (обновлено: 15:26 21.08.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Владимир Зеленский ввёл санкции против против популярного российского мультфильма "Маша и Медведь" и этот конфликт имеет предысторию. Об этом 21 августа сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на AFP
Украинские санкции в отношении популярного российского мультсериала о приключениях маленькой русской девочки и медведя - "Маша и Медведь" , сказано в публикации, имеют особенную мотивацию: мультсериал "обвиняется в распространении российской пропаганды среди маленьких детей".
"Киев считает, что сериал является инструментом культурного влияния Москвы и помогает создать позитивный имидж страны, поскольку бурый медведь — это символ, часто используемый для представления России", - сказано в статье.
Украинский министр культуры Татьяна Бережная в пятницу, 21 августа разъяснила, почему ввела санкции против продюсеров и дистрибьюторов российского мультсериала "Маша и Медведь".
"Российской пропаганде нет места на детских экранах ни в Украине, ни где-либо еще в мире", - заявила она.
Она также отметила, что санкции киевского режима создают "правовую основу для блокировки этого контента на Украине" и для обращения к "международным платформам с просьбой ограничить его монетизацию и распространение".
Указ с подписью Зеленского о введении санкций против российских создателей мультсериала и их студии был опубликован в четверг вечером Офисом президента Украины. Сериал "распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент", и приносит стране налоговые поступления, сказано в документе.
"В конце июня Украина выразила протест против покупки Netflix прав на два новых сезона и продления лицензии на анимационный сериал, русское название которого переводится как "Маша и Медведь", - напомнило французское издание.
Оно не сообщило о последствиях того "протеста". Однако напомнило, что мультсериал был выведен на экраны в 2009 году российской студией "Анимакорд", он также транслируется по телеканалам по всему миру и доступен на YouTube.
"Он рассказывает историю о проказах юной русской девочки и неуклюжего медведя. Украинский YouTube-канал сериала насчитывает более 18 миллионов подписчиков и сотни миллионов просмотров", - констатировала французская газета "Фигаро".
Также она сообщила, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая в пятницу на вопрос о санкциях, заявил, что "Украина объявила войну карикатурам". Он утверждал, что Маша и Медведь "покорили мир" и пропагандируют только "лучшие человеческие качества".
Что на самом деле сказал пресс-секретарь президента России - в публикации "Показывает уродство режима": Песков отреагировал на войну Киева с "Машей и Медведем"
Ситуацию рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации В косынке и с когтями: Зеленский наказал главных врагов Украины
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