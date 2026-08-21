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На британском фестивале продавали повязки СС и свастику

На британском фестивале продавали повязки СС и свастику - 21.08.2026 Украина.ру

На британском фестивале продавали повязки СС и свастику

На фестивале, посвящённом 1940-м годам, в английском графстве Ланкашир торговали нацистской символикой. Об этом 21 августа сообщила Daily Mail

2026-08-21T15:53

2026-08-21T15:53

2026-08-21T15:53

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Мероприятие проводится уже в 15-й раз. Посетителям показывали оружие, технику и винтажные вещи той эпохи. Среди товаров оказались копии повязок с "Мёртвой головой", которую использовали подразделения СС, а также таблички с орлом — символом полиции нацистского режима.Как отмечает издание, в Германии, Франции и Австрии продажа подобной атрибутики запрещена законом, но в Великобритании такого запрета нет. При этом на сайте фестиваля организаторы просили гостей не надевать ничего, что может оскорбить окружающих или связано с нацистским режимом.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, британия, германия