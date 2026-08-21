На британском фестивале продавали повязки СС и свастику
© Фото
© Фото
На фестивале, посвящённом 1940-м годам, в английском графстве Ланкашир торговали нацистской символикой. Об этом 21 августа сообщила Daily Mail
Мероприятие проводится уже в 15-й раз. Посетителям показывали оружие, технику и винтажные вещи той эпохи.
Среди товаров оказались копии повязок с "Мёртвой головой", которую использовали подразделения СС, а также таблички с орлом — символом полиции нацистского режима.
Как отмечает издание, в Германии, Франции и Австрии продажа подобной атрибутики запрещена законом, но в Великобритании такого запрета нет.
При этом на сайте фестиваля организаторы просили гостей не надевать ничего, что может оскорбить окружающих или связано с нацистским режимом.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на