Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги - 21.08.2026 Украина.ру
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Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги
Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги - 21.08.2026 Украина.ру
Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги
Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения и назначил залоги обвиняемым по громкому уголовному делу о коррупции и рейдерских захватах. Об этом 21 августа сообщил телеграм-канал "Политика Страны"
2026-08-21T15:59
2026-08-21T15:59
новости
украина
сап
максим микитась
владимир зеленский
набу
офис президента
коррупция
антикоррупционеры
криминал
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Бывшему парламентарию Максиму Микитасю в рамках криминального расследования НАБУ и САП избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью выхода под залог в 30 млн грн (более $666 тыс). Он проходит по новому делу НАБУ вместе с Ириной Мудрой - 19 августа Владимир Зеленский уволил её с должности замглавы Офиса президента Украины.Фигуранта этой же криминальной истории - руководителя "Метростроя" Валентина Елизарова - взяли под стражу с возможностью выхода под залог в 20 млн грн. Он проходит по расследованию НАБУ о захвате украинских предприятий и легализации криминальных денег через "Сенс банк" (бывшая "дочка" российского "Альфа-банка")."Адвокаты Мудрой заявили, что они не успели ознакомиться с делом. Также они просили сделать заседание закрытым, потому что у Мудрой после вручения подозрения ухудшилось здоровье. В этом суд им отказал", - сообщил телеграм-канал.САП просит взять Мудрую под стражу с возможностью выхода под залог в 150 млн грн ($3,3 млн).Мудрую задержали 19 августа. При проведении обыска в её квартире был обнаружен Микитась.Специализированная антикоррупционная прокуратура накануне, 20 августа назвала фигурантов дел "Форрест Гамп" и "Фемида". По ним проходят замглавы Офиса президента (с 19 августа в отставке) Ирина Мудрая, глава Директората по вопросам правовой политики Офиса президента Виктор Дубовик, замминистра юстиции Елена Ференс, бывший нардеп Максим Микитась и действующий нардеп Вадим Столар и другие.Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что её ужаснули обнародованные НАБУ и САП данные прослушек по этой криминальной истории."Коррупция тут у нас возникает не как случайная взятка или в лице чиновника, который не удержался перед искушением. Это даже история не о группе людей, которые решили чуть-чуть заработать на государстве. Это буквально способ управления государством: система со своими правилами, посредниками кассирами, банками, договорённостями и людьми, у которых достаточно власти, чтобы раздавать указания высоким должностным лицам, "топать ножками" и контролировать собирание чёрного кэша для внесения залога за Германа Галущенко", – констатировала она.Подробности в публикации Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июляТакже глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* оказался фигурантом уголовного дела, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Новости на эту тему: "Ходит белый": Буданов* фигурирует в расследовании дела об отмывании денег в Киеве* внесен в перечень террористов и экстремистовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сап, максим микитась, владимир зеленский, набу, офис президента, коррупция, антикоррупционеры, криминал, рейдерство, киев, ситуация на украине сегодня
Новости, Украина, САП, Максим Микитась, Владимир Зеленский, НАБУ, Офис президента, коррупция, антикоррупционеры, криминал, рейдерство, Киев, ситуация на Украине сегодня

Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги

15:59 21.08.2026
 
© ФотоВысший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины - РИА Новости, 1920, 21.08.2026
© Фото
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Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения и назначил залоги обвиняемым по громкому уголовному делу о коррупции и рейдерских захватах. Об этом 21 августа сообщил телеграм-канал "Политика Страны"
Бывшему парламентарию Максиму Микитасю в рамках криминального расследования НАБУ и САП избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью выхода под залог в 30 млн грн (более $666 тыс). Он проходит по новому делу НАБУ вместе с Ириной Мудрой - 19 августа Владимир Зеленский уволил её с должности замглавы Офиса президента Украины.
Фигуранта этой же криминальной истории - руководителя "Метростроя" Валентина Елизарова - взяли под стражу с возможностью выхода под залог в 20 млн грн. Он проходит по расследованию НАБУ о захвате украинских предприятий и легализации криминальных денег через "Сенс банк" (бывшая "дочка" российского "Альфа-банка").
"Адвокаты Мудрой заявили, что они не успели ознакомиться с делом. Также они просили сделать заседание закрытым, потому что у Мудрой после вручения подозрения ухудшилось здоровье. В этом суд им отказал", - сообщил телеграм-канал.
САП просит взять Мудрую под стражу с возможностью выхода под залог в 150 млн грн ($3,3 млн).
Мудрую задержали 19 августа. При проведении обыска в её квартире был обнаружен Микитась.
Специализированная антикоррупционная прокуратура накануне, 20 августа назвала фигурантов дел "Форрест Гамп" и "Фемида". По ним проходят замглавы Офиса президента (с 19 августа в отставке) Ирина Мудрая, глава Директората по вопросам правовой политики Офиса президента Виктор Дубовик, замминистра юстиции Елена Ференс, бывший нардеп Максим Микитась и действующий нардеп Вадим Столар и другие.
Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что её ужаснули обнародованные НАБУ и САП данные прослушек по этой криминальной истории.
"Коррупция тут у нас возникает не как случайная взятка или в лице чиновника, который не удержался перед искушением. Это даже история не о группе людей, которые решили чуть-чуть заработать на государстве. Это буквально способ управления государством: система со своими правилами, посредниками кассирами, банками, договорённостями и людьми, у которых достаточно власти, чтобы раздавать указания высоким должностным лицам, "топать ножками" и контролировать собирание чёрного кэша для внесения залога за Германа Галущенко", – констатировала она.
Подробности в публикации Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июля
Также глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* оказался фигурантом уголовного дела, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Новости на эту тему: "Ходит белый": Буданов* фигурирует в расследовании дела об отмывании денег в Киеве
* внесен в перечень террористов и экстремистов
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