https://ukraina.ru/20260821/figurantam-korruptsionnogo-skandala-na-ukraine-naznachili-mnogomillionnye-zalogi-1082692224.html

Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги

Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги - 21.08.2026 Украина.ру

Фигурантам коррупционного скандала на Украине назначили многомиллионные залоги

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меры пресечения и назначил залоги обвиняемым по громкому уголовному делу о коррупции и рейдерских захватах. Об этом 21 августа сообщил телеграм-канал "Политика Страны"

2026-08-21T15:59

2026-08-21T15:59

2026-08-21T15:59

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криминал

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Бывшему парламентарию Максиму Микитасю в рамках криминального расследования НАБУ и САП избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью выхода под залог в 30 млн грн (более $666 тыс). Он проходит по новому делу НАБУ вместе с Ириной Мудрой - 19 августа Владимир Зеленский уволил её с должности замглавы Офиса президента Украины.Фигуранта этой же криминальной истории - руководителя "Метростроя" Валентина Елизарова - взяли под стражу с возможностью выхода под залог в 20 млн грн. Он проходит по расследованию НАБУ о захвате украинских предприятий и легализации криминальных денег через "Сенс банк" (бывшая "дочка" российского "Альфа-банка")."Адвокаты Мудрой заявили, что они не успели ознакомиться с делом. Также они просили сделать заседание закрытым, потому что у Мудрой после вручения подозрения ухудшилось здоровье. В этом суд им отказал", - сообщил телеграм-канал.САП просит взять Мудрую под стражу с возможностью выхода под залог в 150 млн грн ($3,3 млн).Мудрую задержали 19 августа. При проведении обыска в её квартире был обнаружен Микитась.Специализированная антикоррупционная прокуратура накануне, 20 августа назвала фигурантов дел "Форрест Гамп" и "Фемида". По ним проходят замглавы Офиса президента (с 19 августа в отставке) Ирина Мудрая, глава Директората по вопросам правовой политики Офиса президента Виктор Дубовик, замминистра юстиции Елена Ференс, бывший нардеп Максим Микитась и действующий нардеп Вадим Столар и другие.Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что её ужаснули обнародованные НАБУ и САП данные прослушек по этой криминальной истории."Коррупция тут у нас возникает не как случайная взятка или в лице чиновника, который не удержался перед искушением. Это даже история не о группе людей, которые решили чуть-чуть заработать на государстве. Это буквально способ управления государством: система со своими правилами, посредниками кассирами, банками, договорённостями и людьми, у которых достаточно власти, чтобы раздавать указания высоким должностным лицам, "топать ножками" и контролировать собирание чёрного кэша для внесения залога за Германа Галущенко", – констатировала она.Подробности в публикации Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июляТакже глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* оказался фигурантом уголовного дела, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Новости на эту тему: "Ходит белый": Буданов* фигурирует в расследовании дела об отмывании денег в Киеве* внесен в перечень террористов и экстремистовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сап, максим микитась, владимир зеленский, набу, офис президента, коррупция, антикоррупционеры, криминал, рейдерство, киев, ситуация на украине сегодня