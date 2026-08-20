Москва констатировала острый дефицит готовых умирать за киевский режим - 20.08.2026 Украина.ру
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Москва констатировала острый дефицит готовых умирать за киевский режим
Москва констатировала острый дефицит готовых умирать за киевский режим - 20.08.2026 Украина.ру
Москва констатировала острый дефицит готовых умирать за киевский режим
Массовое дезертирство насильственно мобилизованных умирать за интересы киевского режима и его западных спонсоров всё труднее скрывать. Об этом 20 августа на брифинге в Москве заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2026-08-20T19:39
2026-08-20T19:39
новости
украина
москва
одесская область
владимир зеленский
александр качура
тцк
верховная рада
слуга народа
мобилизация на украине
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"Киевская верхушка испытывает острую нехватку готовых идти на верную гибель за интересы коррумпированной команды Зеленского и его западных спонсоров. Скрывать это перестают даже на официальном уровне". - констатировала дипломат.Она отметила, что украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец публично признался: лишь 2-3% мобилизованных украинских мужчин доходят до передовой - остальные в большинстве своём дезертируют по пути на фронт или из воинской части. По мнению Захаровой, они знают, что для Зеленского и его иностранных спонсоров они просто "пушечное мясо"."К мобилизуемым на Украине применяется жестокое насилие, которое скрывать уже невозможно", - отметила она.В частности, украинский генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал данные о задержании в Одесской области десяти сотрудников ТЦК (переименованного военкомата), которые в течение нескольких месяцев незаконно задерживали людей, применяли слезоточивый газ, калечили, душили, били, отбирали телефоны и требовали ключи доступа к личным данным. Депутат парламентской президентской фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире украинского телеканала назвал расценки сотрудников ТЦК: мобилизованному откупиться от фронта стоит $10-15 тысяч долларов. Чтобы попасть на должности руководителей ТЦК, желающие платят "по вертикали" $50-150 тыс.Правительство Украины разрабатывает новые правила мобилизации. Ими предусматривается обязать мужчин, получивших бронь от призыва, ежемесячно перечислять для ВСУ от одной до двух минимальных зарплат.Захарова напомнила также, что 29 июля Кабмин Украины принял постановление № 981, по которому для мужчин 18–60 лет при обращении за консульскими услугами (за справкой или паспортом) предусмотрена проверка военно-учётных данных.Если в реестре необходимых сведений об украинце нет, то его могут поставить на воинский учёт автоматически через сопряжение баз "е-Консул" и "Оберег" по зарегистрированному или задекларированному месту жительства на Украине. Если такого места нет, то это делается через пункт ТЦК, который определит Генштаб, без личной явки и прохождения военно-врачебной комиссии. "Таким образом, Киев официально обрубает беглецам пути к отступлению, - констатировала Захарова. - Вырваться из этой цифровой западни невозможно: сведения о призывниках, военнообязанных и резервистах будут храниться в "Обереге" в течение всего времени пребывания на воинском учёте, а после исключения с воинского учёта – ещё 75 лет". Мобилизация женщин Украины снова стала темой политического дискурса."Давайте вспомним те лозунги, под которыми стоял романтизированный Западом "майдан" в 2013-2014 годах, - сказала Захарова в ходе брифинга. - Под аромат пылающих покрышек, под дребезг разбивающихся бутылок "коктейля Молотова" они выкрикивали следующее: "мы не рабы", "готовы говорить ради мира хоть с дьяволом", "завершаем эпоху бедности" и так далее, и тому подобное..."Тем временем Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонистыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, москва, одесская область, владимир зеленский, александр качура, тцк, верховная рада, слуга народа, мобилизация на украине, уклонисты, дезертирство
Новости, Украина, Москва, Одесская область, Владимир Зеленский, Александр Качура, ТЦК, Верховная Рада, Слуга народа, мобилизация на Украине, уклонисты, дезертирство

Москва констатировала острый дефицит готовых умирать за киевский режим

19:39 20.08.2026
 
© AP / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© AP / Emilio Morenatti
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Массовое дезертирство насильственно мобилизованных умирать за интересы киевского режима и его западных спонсоров всё труднее скрывать. Об этом 20 августа на брифинге в Москве заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевская верхушка испытывает острую нехватку готовых идти на верную гибель за интересы коррумпированной команды Зеленского и его западных спонсоров. Скрывать это перестают даже на официальном уровне". - констатировала дипломат.
Она отметила, что украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец публично признался: лишь 2-3% мобилизованных украинских мужчин доходят до передовой - остальные в большинстве своём дезертируют по пути на фронт или из воинской части.
По мнению Захаровой, они знают, что для Зеленского и его иностранных спонсоров они просто "пушечное мясо".

"К мобилизуемым на Украине применяется жестокое насилие, которое скрывать уже невозможно", - отметила она.
В частности, украинский генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал данные о задержании в Одесской области десяти сотрудников ТЦК (переименованного военкомата), которые в течение нескольких месяцев незаконно задерживали людей, применяли слезоточивый газ, калечили, душили, били, отбирали телефоны и требовали ключи доступа к личным данным.
Депутат парламентской президентской фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире украинского телеканала назвал расценки сотрудников ТЦК: мобилизованному откупиться от фронта стоит $10-15 тысяч долларов. Чтобы попасть на должности руководителей ТЦК, желающие платят "по вертикали" $50-150 тыс.
Правительство Украины разрабатывает новые правила мобилизации. Ими предусматривается обязать мужчин, получивших бронь от призыва, ежемесячно перечислять для ВСУ от одной до двух минимальных зарплат.

Захарова напомнила также, что 29 июля Кабмин Украины принял постановление № 981, по которому для мужчин 18–60 лет при обращении за консульскими услугами (за справкой или паспортом) предусмотрена проверка военно-учётных данных.
Если в реестре необходимых сведений об украинце нет, то его могут поставить на воинский учёт автоматически через сопряжение баз "е-Консул" и "Оберег" по зарегистрированному или задекларированному месту жительства на Украине. Если такого места нет, то это делается через пункт ТЦК, который определит Генштаб, без личной явки и прохождения военно-врачебной комиссии.

"Таким образом, Киев официально обрубает беглецам пути к отступлению, - констатировала Захарова. - Вырваться из этой цифровой западни невозможно: сведения о призывниках, военнообязанных и резервистах будут храниться в "Обереге" в течение всего времени пребывания на воинском учёте, а после исключения с воинского учёта – ещё 75 лет".

Мобилизация женщин Украины снова стала темой политического дискурса.

"Давайте вспомним те лозунги, под которыми стоял романтизированный Западом "майдан" в 2013-2014 годах, - сказала Захарова в ходе брифинга. - Под аромат пылающих покрышек, под дребезг разбивающихся бутылок "коктейля Молотова" они выкрикивали следующее: "мы не рабы", "готовы говорить ради мира хоть с дьяволом", "завершаем эпоху бедности" и так далее, и тому подобное..."
Тем временем Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонисты
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