Ионов: Запад блокирует правду о преступлениях Киева и применяет право избирательно - 20.08.2026 Украина.ру
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Ионов: Запад блокирует правду о преступлениях Киева и применяет право избирательно
Ионов: Запад блокирует правду о преступлениях Киева и применяет право избирательно - 20.08.2026 Украина.ру
Ионов: Запад блокирует правду о преступлениях Киева и применяет право избирательно
Украинский конфликт показал несостоятельность международного права, которое уступает политическим интересам западных стран. Запад говорит о праве, но при этом применяет его избирательно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов
2026-08-20T17:05
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Отвечая на вопрос о том, удается ли доносить информацию о преступлениях Киева до международных институтов, Ионов заявил, что этот механизм во многом заблокирован Западом, а само право применяется избирательно."Он во многом заблокирован, прежде всего европейскими странами. Мы видим, как на международных площадках продвигаются антироссийские резолюции, а нормы и правила используются избирательно", — отметил правозащитник.По мнению Ионова, украинский конфликт показал несостоятельность международного права, если оно не превалирует над политическими интересами отдельных государств. Запад часто говорит о праве, но при этом применяет его избирательно.При этом, по его словам, доклады и мероприятия проводятся и вызывают интерес у зарубежной прессы и отдельных представителей иностранных государств."Сегодня право перестает работать не только в международном контексте, но и внутри Украины", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью: "Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО" на сайте Украина.ру.
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Ионов: Запад блокирует правду о преступлениях Киева и применяет право избирательно

17:05 20.08.2026 (обновлено: 17:07 20.08.2026)
 
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© Фото : Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Украинский конфликт показал несостоятельность международного права, которое уступает политическим интересам западных стран. Запад говорит о праве, но при этом применяет его избирательно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов
Отвечая на вопрос о том, удается ли доносить информацию о преступлениях Киева до международных институтов, Ионов заявил, что этот механизм во многом заблокирован Западом, а само право применяется избирательно.
"Он во многом заблокирован, прежде всего европейскими странами. Мы видим, как на международных площадках продвигаются антироссийские резолюции, а нормы и правила используются избирательно", — отметил правозащитник.
По мнению Ионова, украинский конфликт показал несостоятельность международного права, если оно не превалирует над политическими интересами отдельных государств. Запад часто говорит о праве, но при этом применяет его избирательно.
При этом, по его словам, доклады и мероприятия проводятся и вызывают интерес у зарубежной прессы и отдельных представителей иностранных государств.
"Сегодня право перестает работать не только в международном контексте, но и внутри Украины", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью: "Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО" на сайте Украина.ру.
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