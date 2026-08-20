https://ukraina.ru/20260820/ionov-zapad-blokiruet-pravdu-o-prestupleniyakh-kieva-i-primenyaet-pravo-izbiratelno-1082660427.html

Ионов: Запад блокирует правду о преступлениях Киева и применяет право избирательно

Ионов: Запад блокирует правду о преступлениях Киева и применяет право избирательно - 20.08.2026 Украина.ру

Ионов: Запад блокирует правду о преступлениях Киева и применяет право избирательно

Украинский конфликт показал несостоятельность международного права, которое уступает политическим интересам западных стран. Запад говорит о праве, но при этом применяет его избирательно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов

2026-08-20T17:05

2026-08-20T17:05

2026-08-20T17:07

новости

запад

россия

украина

украина.ру

нато

главные новости

главное

сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066966065_4:0:1268:711_1920x0_80_0_0_8a3bb257842dd10260e8d250c3a3d7bc.jpg

Отвечая на вопрос о том, удается ли доносить информацию о преступлениях Киева до международных институтов, Ионов заявил, что этот механизм во многом заблокирован Западом, а само право применяется избирательно."Он во многом заблокирован, прежде всего европейскими странами. Мы видим, как на международных площадках продвигаются антироссийские резолюции, а нормы и правила используются избирательно", — отметил правозащитник.По мнению Ионова, украинский конфликт показал несостоятельность международного права, если оно не превалирует над политическими интересами отдельных государств. Запад часто говорит о праве, но при этом применяет его избирательно.При этом, по его словам, доклады и мероприятия проводятся и вызывают интерес у зарубежной прессы и отдельных представителей иностранных государств."Сегодня право перестает работать не только в международном контексте, но и внутри Украины", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью: "Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Юрков: Россия запустила мобилизационную подготовку в связи с Украиной и вероятной войной с НАТО" на сайте Украина.ру.

запад

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, украина.ру, нато, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация, военные преступления, преступления, мирные жители, война, война на украине, сводка сво