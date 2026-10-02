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"Мир подошёл к решающему поворотному моменту развития": Путин об общемировых тенденциях (тезисы)

"Мир подошёл к решающему поворотному моменту развития": Путин об общемировых тенденциях (тезисы) - 02.10.2026 Украина.ру

"Мир подошёл к решающему поворотному моменту развития": Путин об общемировых тенденциях (тезисы)

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил о том, что мир подошёл к решающему, поворотному моменту развития. Полный текст заседания на тему "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?" опубликован на сайте Кремля

2026-10-02T05:51

2026-10-02T05:51

2026-10-02T05:53

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Открывая заседание Путин отметил, что сейчас необходимо, прежде всего, задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас и что нужно сделать, чтобы избежать самых катастрофичных сценариев. Он подчеркнул, что ответственность за наше общее будущее является не абстрактным лозунгом, а набором "практических действий, цель которых не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого"."Мир подошёл к решающему, поворотному моменту развития. И дело далеко не только в политике – политика, как всегда, производная от глубоких изменений. Перемены происходят во всех областях: от практически любых технологий до социальной структуры обществ, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики, от вопросов будущего энергетики до демографических изменений, от всеобщей цифровизации и искусственного интеллекта до абсолютно новых моделей экономического развития – список можно продолжать долго. В совокупности это создаёт условия для качественной трансформации", — сказал президент.По его мнению, все обстоятельства и последствия такой трансформации "мы пока не можем оценить однозначно и в полном объёме хотя бы по той причине, что перечисленные изменения разворачиваются одновременно, а их воздействие на общества и государства противоречиво".Тезисы заявлений Путина об общемировых тенденциях:🟦 Тревожные тенденции в международных делах заставляют задуматься прежде всего о сохранении глобального мира "прямо сейчас";🟦 Нужно избежать "самых катастрофических сценариев", когда человечество скатится на грань выживания;🟦 Приходится признать, что перед нами стоят более срочные и острые задачи. Острые проблемы никуда не делись, они есть;🟦 Одним из следствий во многих странах становится внутриполитическая лихорадка, внутренняя стабильность всегда важнее всего остального;🟦 Технологии открывают перед человечеством множество возможностей, но они же и являются большой угрозой, человечество ещё не поняло калибр будущих перемен;🟦 Масштаб перемен прошедших и грядущих в мире огромен, меняется вся наша жизнь;🟦 Угрозы и опасности тесно переплетены с возможностями и перспективами;🟦 Ошибка может стоить очень дорого для будущего, текущие задачи нередко оттесняют на второй план стратегические цели;🟦 В стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, ситуация в мире будет меняться к лучшему, но на пути к такому мироустройству нас ждут риски, их минимизация будет основной задачей;🟦 Всем в мире – востоку и западу, северу и югу – рано или поздно предстоит договариваться о принципах нового мироустройства;🟦 Продолжение международных конфликтов весьма вероятно;🟦 Некоторые международные организации не прекращают риски, а провоцируют их, обслуживая интересы конкретных стран;🟦 К ООН сейчас есть обоснованные замечания, она управляется менее коллегиально и демократично, чем было задумано;🟦 ООН отошла от принципов коллегиальности и демократии, заложенных при ее создании. Западное меньшинство пытается фактически взять управление всемирной организацией в свои руки;🟦 Россия поддерживает справедливую реформу структуры ООН, чтобы организация отражала всё многообразие мира, все более существенную роль там должны играть Азия, Африка, Латинская Америка;🟦 Эксперты все чаще с тревогой говорят, что распространение ИИ может привести всех к обезличиванию и общему знаменателю;🟦 Миру еще предстоит учиться жить с искусственным интеллектом;🟦 Возможный "цифровой тоталитаризм" при развитии ИИ станет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и тоталитарные общества прошлого;🟦 Ответственные державы всегда конкурировали, но и работали вместе, стремились сохранить стабильность;🟦 Созданные после 1945 года международные институты не отражают ситуацию в мире во второй четверти XXI века;🟦 Нарушаются все мыслимые и немыслимые табу в мировой политике;🟦 Выворачивание фактов наизнанку ради сиюминутной выгоды подрывает международное существование;🟦 До добра политика "сила есть — ума не надо" не доводит никогда;🟦 Выносить вердикт, что мы обречены на хаос — преждевременно;🟦 Нам иногда говорят — "Россия говорит о мире, а сама начала войну". Но правда в том, что не мы начали воевать, а с нами начали воевать;🟦 Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках;🟦 Не надо русофобию и убийство русских людей превращать в государственную идеологию;🟦 "Нельзя за деревьями не видеть леса" — Путин процитировал Ленина, когда говорил, что сегодня ошибки могут дорого стоить;🟦 Выстраивание доверия – сложный и хрупкий процесс, который легко разрушить;🟦 Прежнему гегемону неизбежно придётся признать реалии многополярного мира;🟦 Нам предстоит жить в чрезвычайно переменчивом мире;🟦 Путь к новой системе будет усеян неприятными и неожиданными поворотами;🟦 Давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать;🟦 Слепое доверие к западным партнёрствам, доверие к джентльменским соглашениям сыграло свою роль в судьбе советской системы;🟦 Распад СССР — следствие внутренних дисбалансов и ошибок нескольких поколений советского руководства;🟦 Не надо ставить перед собой целью стратегическое поражение России. Если мы, конечно, хотим жить.Подробнее о некоторых заявлениях президента - в публикациях "Там нет желания приостанавливать боевые действия": Путин описал логику конфликта и "Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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