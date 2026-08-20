https://ukraina.ru/20260820/evrokomissiya-priznala-zaprosy-zelenskim-oruzhiya-na-90-mlrd-1082657032.html

Еврокомиссия признала запросы Зеленским оружия на €90 млрд

Еврокомиссия признала запросы Зеленским оружия на €90 млрд - 20.08.2026 Украина.ру

Еврокомиссия признала запросы Зеленским оружия на €90 млрд

Украинские власти направляли в ЕС запросы на военные поставки за счёт кредита этого союза. Об этом 20 августа в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари

2026-08-20T16:15

2026-08-20T16:15

2026-08-20T16:15

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Чиновник сообщил, что власти Украины уже начали осваивать деньги налогоплательщиков Евросоюза, предоставленные в долг под закупку военных товаров.Уйвари признал, что официальные запросы из Киева в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро уже поступили. В них фигурируют самолёты, беспилотники, ракеты, а в дальнейшем могут обозначиться и средства ПВО. и истребители, при этом она в любой момент может запросить также перехватчики и средства противоракетной обороны, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари."В дальнейшем они могут перейти к другим запросам, если пожелают", - уточнил Уйвари.Он отметил, что ассортимент военных закупок в ЕС определяют в Киеве в рамках определённого списка продукции западного ВПК. Связанные с этим вопросы обсуждают представители киевского режима и евробюрократия. После этого, по словам Уйвари, оформляются официальные запросы из Киева. Тем временем Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонистыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, брюссель, еврокомиссия, ес, военная помощь, владимир зеленский, впк, рамштайн