Еврокомиссия признала запросы Зеленским оружия на €90 млрд - 20.08.2026 Украина.ру
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Еврокомиссия признала запросы Зеленским оружия на €90 млрд
Еврокомиссия признала запросы Зеленским оружия на €90 млрд - 20.08.2026 Украина.ру
Еврокомиссия признала запросы Зеленским оружия на €90 млрд
Украинские власти направляли в ЕС запросы на военные поставки за счёт кредита этого союза. Об этом 20 августа в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари
2026-08-20T16:15
2026-08-20T16:15
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Чиновник сообщил, что власти Украины уже начали осваивать деньги налогоплательщиков Евросоюза, предоставленные в долг под закупку военных товаров.Уйвари признал, что официальные запросы из Киева в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро уже поступили. В них фигурируют самолёты, беспилотники, ракеты, а в дальнейшем могут обозначиться и средства ПВО. и истребители, при этом она в любой момент может запросить также перехватчики и средства противоракетной обороны, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари."В дальнейшем они могут перейти к другим запросам, если пожелают", - уточнил Уйвари.Он отметил, что ассортимент военных закупок в ЕС определяют в Киеве в рамках определённого списка продукции западного ВПК. Связанные с этим вопросы обсуждают представители киевского режима и евробюрократия. После этого, по словам Уйвари, оформляются официальные запросы из Киева. Тем временем Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонистыВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, брюссель, еврокомиссия, ес, военная помощь, владимир зеленский, впк, рамштайн
Новости, Украина, Киев, Брюссель, Еврокомиссия, ЕС, военная помощь, Владимир Зеленский, ВПК, Рамштайн

Еврокомиссия признала запросы Зеленским оружия на €90 млрд

16:15 20.08.2026
 
© ФотоЗеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16 - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото
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Украинские власти направляли в ЕС запросы на военные поставки за счёт кредита этого союза. Об этом 20 августа в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари
Чиновник сообщил, что власти Украины уже начали осваивать деньги налогоплательщиков Евросоюза, предоставленные в долг под закупку военных товаров.
Уйвари признал, что официальные запросы из Киева в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро уже поступили. В них фигурируют самолёты, беспилотники, ракеты, а в дальнейшем могут обозначиться и средства ПВО.
и истребители, при этом она в любой момент может запросить также перехватчики и средства противоракетной обороны, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
"В дальнейшем они могут перейти к другим запросам, если пожелают", - уточнил Уйвари.
Он отметил, что ассортимент военных закупок в ЕС определяют в Киеве в рамках определённого списка продукции западного ВПК. Связанные с этим вопросы обсуждают представители киевского режима и евробюрократия. После этого, по словам Уйвари, оформляются официальные запросы из Киева.
Тем временем Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонисты
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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