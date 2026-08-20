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Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонисты
Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонисты - 20.08.2026 Украина.ру
Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонисты
Гражданкам Украины по решению Совета ЕС для получения защиты в Евросоюзе придется доказывать, что они не уклонились от военной службы. Об этом 20 августа заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт
2026-08-20T15:47
2026-08-20T15:47
2026-08-20T15:47
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Украинкам потребуется доказать отсутствие обязанностей перед властями Украины при получении дополнительной защиты в Евросоюзе, заявил Ламмерт.Отвечая на вопрос во время брифинга, официальный спикер ЕК сослался на принцип полового равенства в ЕС и отметил, что украинкам придётся с этим считаться."Речь идет о военной службе или о службе в армии. Поэтому нет разницы между мужчинами и женщинами", - пояснил Ламмерт.Он напомнил, что нововведения руководства Евросоюза применяются с августа."Это означает, что теперь практическая оценка отдельных случаев находится в ведении компетентных национальных государств-членов. То есть именно национальные органы власти государств-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами", - сказал Ламмерт.Он подчеркнул важность этого решения Совета ЕС, обладающего силой закона."Как это всегда бывает с законодательством ЕС, именно государства-члены должны применять его на практике", - добавил он.Журналисты напомнили Ламмерту, что речь идёт о женщинах и других нововведениях. Спикер ЕК ушёл о ответа, сославшись на разные документы и моменты, которые будут потом уточнены.Ранее о новом подходе к мигрантам с Украины, которых неправомерно называют "беженцами" (особый юридический статус), кулуарно заявляли чиновники ЕС. Распространение этой информации в российских СМИ в ЕС пытались представить как "дезинформацию", "фейки" и "российскую пропаганду".Новости на эту тему: "Вокзал, ТЦК, фронт": Чехия резко увеличила число выдворяемых украинцевВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, чехия, россия, ес, еврокомиссия, украина.ру, мобилизация на украине, тцк, украина-ес, евроинтеграция, дискриминация
Новости, Украина, Чехия, Россия, ЕС, Еврокомиссия, Украина.ру, мобилизация на Украине, ТЦК, Украина-ЕС, евроинтеграция, дискриминация
Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонисты
Гражданкам Украины по решению Совета ЕС для получения защиты в Евросоюзе придется доказывать, что они не уклонились от военной службы. Об этом 20 августа заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт
Украинкам потребуется доказать отсутствие обязанностей перед властями Украины при получении дополнительной защиты в Евросоюзе, заявил Ламмерт.
Отвечая на вопрос во время брифинга, официальный спикер ЕК сослался на принцип полового равенства в ЕС и отметил, что украинкам придётся с этим считаться.
"Речь идет о военной службе или о службе в армии. Поэтому нет разницы между мужчинами и женщинами", - пояснил Ламмерт.
Он напомнил, что нововведения руководства Евросоюза применяются с августа.
"Это означает, что теперь практическая оценка отдельных случаев находится в ведении компетентных национальных государств-членов. То есть именно национальные органы власти государств-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами", - сказал Ламмерт.
Он подчеркнул важность этого решения Совета ЕС, обладающего силой закона.
"Как это всегда бывает с законодательством ЕС, именно государства-члены должны применять его на практике", - добавил он.
Журналисты напомнили Ламмерту, что речь идёт о женщинах и других нововведениях. Спикер ЕК ушёл о ответа, сославшись на разные документы и моменты, которые будут потом уточнены.
Ранее о новом подходе к мигрантам с Украины, которых неправомерно называют "беженцами" (особый юридический статус), кулуарно заявляли чиновники ЕС. Распространение этой информации в российских СМИ в ЕС пытались представить как "дезинформацию", "фейки" и "российскую пропаганду".
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