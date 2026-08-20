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Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонисты

Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонисты - 20.08.2026 Украина.ру

Евросоюз требует от украинок доказать, что они не уклонисты

Гражданкам Украины по решению Совета ЕС для получения защиты в Евросоюзе придется доказывать, что они не уклонились от военной службы. Об этом 20 августа заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт

2026-08-20T15:47

2026-08-20T15:47

2026-08-20T15:47

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Украинкам потребуется доказать отсутствие обязанностей перед властями Украины при получении дополнительной защиты в Евросоюзе, заявил Ламмерт.Отвечая на вопрос во время брифинга, официальный спикер ЕК сослался на принцип полового равенства в ЕС и отметил, что украинкам придётся с этим считаться."Речь идет о военной службе или о службе в армии. Поэтому нет разницы между мужчинами и женщинами", - пояснил Ламмерт.Он напомнил, что нововведения руководства Евросоюза применяются с августа."Это означает, что теперь практическая оценка отдельных случаев находится в ведении компетентных национальных государств-членов. То есть именно национальные органы власти государств-членов должны применять новые правила и проводить фактические проверки, предусмотренные этими правилами", - сказал Ламмерт.Он подчеркнул важность этого решения Совета ЕС, обладающего силой закона."Как это всегда бывает с законодательством ЕС, именно государства-члены должны применять его на практике", - добавил он.Журналисты напомнили Ламмерту, что речь идёт о женщинах и других нововведениях. Спикер ЕК ушёл о ответа, сославшись на разные документы и моменты, которые будут потом уточнены.Ранее о новом подходе к мигрантам с Украины, которых неправомерно называют "беженцами" (особый юридический статус), кулуарно заявляли чиновники ЕС. Распространение этой информации в российских СМИ в ЕС пытались представить как "дезинформацию", "фейки" и "российскую пропаганду".Новости на эту тему: "Вокзал, ТЦК, фронт": Чехия резко увеличила число выдворяемых украинцевВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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