"Британцы заряжают Киев на террор турецких судов": Ибрагимов о том, как Лондон давит на Анкару - 20.08.2026 Украина.ру
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"Британцы заряжают Киев на террор турецких судов": Ибрагимов о том, как Лондон давит на Анкару
"Британцы заряжают Киев на террор турецких судов": Ибрагимов о том, как Лондон давит на Анкару - 20.08.2026 Украина.ру
"Британцы заряжают Киев на террор турецких судов": Ибрагимов о том, как Лондон давит на Анкару
Атаки на турецкие сухогрузы — это давление Лондона через Киев. Британцы заряжают Киев на то, чтобы он терроризировал турецкие суда в Черном море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-08-20T15:50
2026-08-20T15:50
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Несмотря на лояльное отношение Анкары к Киеву, украинские дроны регулярно наносят удары по турецким сухогрузам. Владелец судна MV Reyhan Sar, атакованного ВСУ в Черном море, намеревался обратиться в Международный уголовный суд.Отвечая на вопрос о том, являются ли атаки на турецкие суда давлением на Анкару, Ибрагимов заявил, что это элемент давления Лондона через Киев. Он подчеркнул, что Украина самостоятельно никогда бы не позволила себе так разговаривать с Турцией."Лондон, который считает себя единственным верным партнером Анкары, недоволен тем, что Турция ведет себя нейтрально. Поэтому британцы заряжают Киев на то, чтобы он терроризировал турецкие суда в акватории Черного моря, что должно сделать Турцию более сговорчивой", — пояснил эксперт.По его словам, Турция сама виновата в том, что позволила Киеву так обращаться с ее моряками. Если бы Анкара сделала серьезный шаг в публичной плоскости и в кулуарах, Киев бы сейчас так себя не вел."Турция уже построила себе комбинацию, где она геополитически побеждает, но тут все пошло не по плану, поэтому с ее стороны мы слышим такие заявления с просьбой о восстановлении судоходства", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему в материале: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
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"Британцы заряжают Киев на террор турецких судов": Ибрагимов о том, как Лондон давит на Анкару

15:50 20.08.2026
 
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
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Атаки на турецкие сухогрузы — это давление Лондона через Киев. Британцы заряжают Киев на то, чтобы он терроризировал турецкие суда в Черном море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Несмотря на лояльное отношение Анкары к Киеву, украинские дроны регулярно наносят удары по турецким сухогрузам. Владелец судна MV Reyhan Sar, атакованного ВСУ в Черном море, намеревался обратиться в Международный уголовный суд.
Отвечая на вопрос о том, являются ли атаки на турецкие суда давлением на Анкару, Ибрагимов заявил, что это элемент давления Лондона через Киев. Он подчеркнул, что Украина самостоятельно никогда бы не позволила себе так разговаривать с Турцией.
"Лондон, который считает себя единственным верным партнером Анкары, недоволен тем, что Турция ведет себя нейтрально. Поэтому британцы заряжают Киев на то, чтобы он терроризировал турецкие суда в акватории Черного моря, что должно сделать Турцию более сговорчивой", — пояснил эксперт.
По его словам, Турция сама виновата в том, что позволила Киеву так обращаться с ее моряками. Если бы Анкара сделала серьезный шаг в публичной плоскости и в кулуарах, Киев бы сейчас так себя не вел.
"Турция уже построила себе комбинацию, где она геополитически побеждает, но тут все пошло не по плану, поэтому с ее стороны мы слышим такие заявления с просьбой о восстановлении судоходства", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
Больше на эту тему в материале: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.
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