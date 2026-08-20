https://ukraina.ru/20260820/britantsy-zaryazhayut-kiev-na-terror-turetskikh-sudov-ibragimov-o-tom-kak-london-davit-na-ankaru--1082657119.html

"Британцы заряжают Киев на террор турецких судов": Ибрагимов о том, как Лондон давит на Анкару

"Британцы заряжают Киев на террор турецких судов": Ибрагимов о том, как Лондон давит на Анкару - 20.08.2026 Украина.ру

"Британцы заряжают Киев на террор турецких судов": Ибрагимов о том, как Лондон давит на Анкару

Атаки на турецкие сухогрузы — это давление Лондона через Киев. Британцы заряжают Киев на то, чтобы он терроризировал турецкие суда в Черном море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-08-20T15:50

2026-08-20T15:50

2026-08-20T15:50

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Несмотря на лояльное отношение Анкары к Киеву, украинские дроны регулярно наносят удары по турецким сухогрузам. Владелец судна MV Reyhan Sar, атакованного ВСУ в Черном море, намеревался обратиться в Международный уголовный суд.Отвечая на вопрос о том, являются ли атаки на турецкие суда давлением на Анкару, Ибрагимов заявил, что это элемент давления Лондона через Киев. Он подчеркнул, что Украина самостоятельно никогда бы не позволила себе так разговаривать с Турцией."Лондон, который считает себя единственным верным партнером Анкары, недоволен тем, что Турция ведет себя нейтрально. Поэтому британцы заряжают Киев на то, чтобы он терроризировал турецкие суда в акватории Черного моря, что должно сделать Турцию более сговорчивой", — пояснил эксперт.По его словам, Турция сама виновата в том, что позволила Киеву так обращаться с ее моряками. Если бы Анкара сделала серьезный шаг в публичной плоскости и в кулуарах, Киев бы сейчас так себя не вел."Турция уже построила себе комбинацию, где она геополитически побеждает, но тут все пошло не по плану, поэтому с ее стороны мы слышим такие заявления с просьбой о восстановлении судоходства", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему в материале: "Оружие для ВСУ или прямое участие? Александр Каргин назвал красную линию России в отношениях с Турцией" на сайте Украина.ру.

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