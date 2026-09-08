Зеленский заблуждается относительно шансов Киева на победу - Spectator - 08.09.2026 Украина.ру
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Зеленский заблуждается относительно шансов Киева на победу - Spectator
Зеленский заблуждается относительно шансов Киева на победу - Spectator - 08.09.2026 Украина.ру
Зеленский заблуждается относительно шансов Киева на победу - Spectator
Украина стремительно проигрывает в конфликте из-за критической нехватки ресурсов и систем ПВО, а Владимир Зеленский пребывает в иллюзиях относительно шансов на победу, сообщает The Spectator
2026-09-08T07:20
2026-09-08T07:31
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Издание отмечает, что у США нет другого плана мирного урегулирования, кроме как завершить противостояние на условиях Москвы.В своей публикации "Украина проигрывает войну" журнал подчеркивает, что у Киева стремительно заканчиваются живая сила, финансы и ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. На этом фоне способность Украины защитить себя оказалась под огромным вопросом. При этом Белый дом уже давно отказался от идеи поддерживать Киев до "полной победы", а европейские лидеры ограничиваются лишь громкими заявлениями. У Европы нет реальной стратегии помощи или способов сокрушить российскую экономику. Запад ставит собственную безопасность выше поддержки Украины, из-за чего европейцы не спешат делиться запасами ПВО или передавать наступательное ракетное вооружение. Ситуацию для Зеленского усугубляет и "политический шторм" внутри страны, вызванный непрекращающимися коррупционными скандалами, которые уничтожили доверие к его администрации.На днях в Кремле состоялись трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Российская сторона подчеркнула, что ключевым условием урегулирования является полное устранение первопричин конфликта.Сразу после этого переговорщики из США прибыли в Киев для проведения многоэтапных консультаций, к которым на поздних стадиях также подключились дипломаты из Великобритании, Франции и Германии.Как пишет WSJ со ссылкой на собственный источник в Белом доме, официальное объявление о дальнейших шагах по мирному урегулированию украинского кризиса ожидается в течение ближайших недель.Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, стив уиткофф, украина.ру
Новости, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Украина.ру

Зеленский заблуждается относительно шансов Киева на победу - Spectator

07:20 08.09.2026 (обновлено: 07:31 08.09.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Украина стремительно проигрывает в конфликте из-за критической нехватки ресурсов и систем ПВО, а Владимир Зеленский пребывает в иллюзиях относительно шансов на победу, сообщает The Spectator
Издание отмечает, что у США нет другого плана мирного урегулирования, кроме как завершить противостояние на условиях Москвы.
В своей публикации "Украина проигрывает войну" журнал подчеркивает, что у Киева стремительно заканчиваются живая сила, финансы и ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. На этом фоне способность Украины защитить себя оказалась под огромным вопросом.
При этом Белый дом уже давно отказался от идеи поддерживать Киев до "полной победы", а европейские лидеры ограничиваются лишь громкими заявлениями.
У Европы нет реальной стратегии помощи или способов сокрушить российскую экономику. Запад ставит собственную безопасность выше поддержки Украины, из-за чего европейцы не спешат делиться запасами ПВО или передавать наступательное ракетное вооружение.
Ситуацию для Зеленского усугубляет и "политический шторм" внутри страны, вызванный непрекращающимися коррупционными скандалами, которые уничтожили доверие к его администрации.
На днях в Кремле состоялись трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Российская сторона подчеркнула, что ключевым условием урегулирования является полное устранение первопричин конфликта.
Сразу после этого переговорщики из США прибыли в Киев для проведения многоэтапных консультаций, к которым на поздних стадиях также подключились дипломаты из Великобритании, Франции и Германии.
Как пишет WSJ со ссылкой на собственный источник в Белом доме, официальное объявление о дальнейших шагах по мирному урегулированию украинского кризиса ожидается в течение ближайших недель.
Подробнее - в материале "Запомнится на всю жизнь": спецпосланник Трампа Уиткофф — о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
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