https://ukraina.ru/20260908/nashli-vinovatykh-ukraine-katastroficheski-ne-khvataet-voennoy-pomoschi-ot-evropy-1083060623.html

Нашли виноватых: Украине катастрофически не хватает военной помощи от Европы

Нашли виноватых: Украине катастрофически не хватает военной помощи от Европы - 08.09.2026 Украина.ру

Нашли виноватых: Украине катастрофически не хватает военной помощи от Европы

Пока Киев подталкивает Европу к ускорению темпов производства новых вооружений, ее оборонная промышленность не успевает за военными вызовами, пишет 7 сентября издание Euractiv

2026-09-08T07:04

2026-09-08T07:04

2026-09-08T07:04

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Столкнувшись с нехваткой финансирования в сфере обороны в размере 27 миллиардов долларов, Украина просит своих европейских союзников не только поставлять ей оружие, но и производить его вместе с ней, говорится в статье."Это означает совместные предприятия, лицензированное производство и фабрики по обе стороны границы. Но это также означает интеграцию европейских денег и компаний в отрасль, сформированную четырьмя годами войны", – отмечает издание.По словам авторов публикации, здесь начинается проблема. В Брюсселе оборонные программы могут запускаться годами – средний срок обычно составляет от пяти до десяти лет. Получается, система вооружения может устареть до того, как закончится согласование всей документации, необходимой для ее производства."Нашей системе не хватает гибкости. Производитель может продавать один и тот же готовый продукт годами", – рассказал Euractiv представитель Европейской комиссии (ЕК), сотрудничающий с оборонной промышленностью Украины.Но на Украине, которая живет в режиме военного времени, ситуация меняется слишком быстро – европейская бюрократия за ней не успевает, признался собеседник издания.Тем временем украинские компании утверждают, что они могли бы производить примерно вдвое больше, если бы у них были средства на масштабирование производства, добавил чиновник.По его словам, в ряде областей, в том числе в производстве дронов, украинские фирмы сейчас опережают европейских коллег. Но на подписания соглашений на открытые совместных предприятий и лицензионных соглашений до начала производства проходит слишком много времени.Как рассказал изданию генеральный директор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко, для запуска украинского предприятия, аналогичного европейскому, требуется не менее восьми месяцев.Кроме того, совместные украинско-европейские оборонные производства могут столкнуться с еще одной проблемой, отмечает Euractiv. Это вывод украинского оружия на зарубежные рынки. Хотя экспорт с Украины не ограничен законом, на практике сложно получить одобрение. Этот процесс тоже занимает несколько месяцев, говорится в публикации.При этом украинская продукция, выходящая на европейские рынки, должна соответствовать нормам и стандартам ЕС, рассказал в интервью изданию заместитель председателя комитета Европарламента по обороне и безопасности Рихо Террас.По его словам, оборонная промышленность ЕС не способна к быстрым изменениям и создает слишком сложные и дорогие для современного поля боя системы. При этом проблема имеет и свое политическое измерение, указал он. Европейские граждане до сих пор не считают, что это их война, сказал он. А пока это так, политики не будут достаточно инвестировать в нее, подытожил европейский депутат.Однако кроме бюрократических преград и нехватки политической воли, созданию совместных украинско-европейских оборонных предприятий могут мешать другие, весьма приземленные причины, такие как, например, коррупция. При этом не только с украинской стороны.Эстонский урок: 70 миллионов евро за некачественные снарядыНаглядный пример – скандал вокруг эстонских закупок боеприпасов для Украины, после которого министр обороны Ханно Певкур объявил об отставке.В 2024 году эстонский Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) заключил несколько соглашений по артиллерийским боеприпасам для Украины с компанией Datasel S.R.L., зарегистрированной в Италии и связанной с индийской Neco Defence Munitions. Примечательно, что в момент заключения сделок компании не имели подтвержденной истории поставок артиллерийских снарядов.Общая сумма перечисленных средств на имя закупок боеприпасов для Украины приблизилась к 70 миллионам евро. Ушедший в отставку министр обороны Певкур утверждал, что часть заказанной продукции действительно была произведена и доставлена на склад одной из европейских стран, только в ходе проверки оказалось, что поставка была неполной и ненадлежащего качества.Государственный контроль провел проверку, в ходе которых были обнаружены системные недостатки в управлении оборонными закупками, а прокуратура Эстонии начала уголовное производство по обстоятельствам, связанным с финансовым управлением в структурах Минобороны. После публикации результатов проверки 2 сентября Ханно Певкур ушел в отставку.Эстонские СМИ 7 сентября со ссылкой на данные Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK), опубликовали новые детали, связанные с закупками вооружения и боеприпасов для Украины.В соответствии с ними, центр заключил в общей сложности 27 контрактов на сумму около 350 миллионов евро. Семь контрактов пришлось расторгнуть из-за проблем с поставками или качеством продукции. Четыре проблемных контракта с одним поставщиком уже переданы в международный арбитраж. Еще один совместный контракт с двумя компаниями рассматривается в Харьюском уездном суде. Общая стоимость этих пяти соглашений – 59,8 миллионов евро.Кроме того, RKIK прекратил еще два контракта общей стоимостью 11,8 миллиона. По ним центр также готовится обратиться в суд, сообщил глава RKIK Эльмар Вахер.Дополнительную пикантность эстонскому оборонному скандалу придает тот факт, что часть закупок оплачивалась через Европейский фонд мира. Этот механизм был создан в марте 2021 года под руководством бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Его цель – оказание военной помощи странам-партнерам и финансирование развертывания военных миссий ЕС за рубежом.Средства из этого фонда используются в том числе для финансирования военной помощи Украины. Теперь неясно, придется ли Таллину возвращать европейские средства из-за неудачных закупок.На Украине – свои схемыТем временем The New York Times публикует результаты секретных аудитов украинской системы военных закупок, проведенных в 2024 и 2025 году. В соответствии с ними, Украина только в 2024 году потеряла около 1,2 миллиарда долларов из-за мошенничества, растрат и неэффективного управления в сфере закупок вооружений.В ходе проверки были выявлены многочисленные случаи переплат, невыполнения контрактов и заключения соглашений с компаниями, которые ранее не исполнили свои обязательства. Таких компаний аудиторы обнаружили аж восемнадцать. Шесть из них не исполнили ни одного контракта. Не сложно предположить, что речь идет о фирмах-прокладках, созданных специально для вывода денег.Около 126 миллионов долларов Украина потеряла из-за отказа от более выгодных предложений в пользу закупок вооружений по завышенным ценам.По данным издания, на этой системе наживались военные подрядчики из разных стран, в том числе из США, Украины и Европы.Огромные средства, которые выделяются на военную помощь Украине являются большим искушением для коррумпированных чиновников как в Киеве, так и в Брюсселе. Прежде чем искать средства для нового транша военной помощи для Украины, руководству Евросоюза стоило бы подумать над решением глубокого системного кризиса в собственных рядах.С одной стороны, чем быстрее западные деньги оседают на "левых" счетах, тем быстрее закончатся средства на финансирование украинского конфликта. С другой стороны, чем больше коррупционеры с обеих сторон зарабатывают на этом конфликте, тем меньше им захочется реального мира на Украине.

https://ukraina.ru/20260905/ni-deneg-ni-oruzhiya-evropa-bolshe-ne-mozhet-soderzhat-ukrainu-1083016361.html

https://ukraina.ru/20260907/kiev-pogruzhaetsya-v-ad-a-zelnye-vyvozyat-dengi-meshkami-politiki-ukrainy-ne-smogli-skryt-pravdu-1083056467.html

https://ukraina.ru/20260830/kvartiry-zamki-koni-na-chto-tratyat-dengi-ukrainskie-korruptsionery-1082900298.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, европа, ес, еврокомиссия, европарламент