ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток - 08.09.2026 Украина.ру
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ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток
ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток - 08.09.2026 Украина.ру
ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток
В ДНР из-за атак беспилотников ВСУ пострадали тринадцать мирных жителей, в том числе подросток. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 7 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
2026-09-08T02:27
2026-09-08T02:27
украина.ру
россия
днр
донецкая народная республика
донецк
горловка
мариуполь
денис пушилин
сво
спецоперация
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Наибольшую активность вражеские дроны проявляли в Донецке, Горловке, Мариуполе, Ясиноватском муниципальном округе."Тринадцать мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ [вооружённых формирований Украины]", — написал Пушилин.По данным оперативных служб, в Киевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили мужчины 1962 и 1991 года рождения, также пострадали подросток 2010 года рождения и женщина 1998 года рождения. Вечерняя атака БПЛА на привокзальной площади привела к ранению молодого человека 2007 года рождения.Кроме того, на железнодорожной станции "Донецк-Северный" при атаке беспилотника пострадала проводница поезда "Донецк — Иловайск", женщина 1978 года рождения.Помимо этого, в Мариуполе ранения средней степени тяжести получили мужчины 1951 и 1998 года рождения, женщина 1988 года рождения.Горловка также подверглась налёту нескольких вражеских дронов. Так в Центрально-Городском районе города при атаке на троллейбус тяжёлые ранения получил водитель троллейбуса — мужчина 1980 года рождения, пострадал мужчина 1983 года рождения. В Никитовском районе Горловки при атаке на автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 2000 года рождения. В Калининском районе Горловки пострадал мужчина 1966 года рождения.Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены три домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, троллейбус, автобус, три грузовых и десять легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Ясиноватском муниципальном округе", — добавил Пушилин.Ранее сообщалось, что атаки украинских БПЛА на мирных жителей ДНР привели к гибели трёх человек и ранению ещё четырнадцати.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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днр
донецкая народная республика
донецк
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украина.ру, россия, днр, донецкая народная республика, донецк, горловка, мариуполь, денис пушилин, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, дроны, раненые, всу, вооруженные силы украины, военные преступления
Украина.ру, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Мариуполь, Денис Пушилин, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, обстрелы России сегодня, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, дроны, раненые, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления

ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток

02:27 08.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Донецке
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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В ДНР из-за атак беспилотников ВСУ пострадали тринадцать мирных жителей, в том числе подросток. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 7 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"
Наибольшую активность вражеские дроны проявляли в Донецке, Горловке, Мариуполе, Ясиноватском муниципальном округе.
"Тринадцать мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ [вооружённых формирований Украины]", — написал Пушилин.
По данным оперативных служб, в Киевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили мужчины 1962 и 1991 года рождения, также пострадали подросток 2010 года рождения и женщина 1998 года рождения. Вечерняя атака БПЛА на привокзальной площади привела к ранению молодого человека 2007 года рождения.
Кроме того, на железнодорожной станции "Донецк-Северный" при атаке беспилотника пострадала проводница поезда "Донецк — Иловайск", женщина 1978 года рождения.
Помимо этого, в Мариуполе ранения средней степени тяжести получили мужчины 1951 и 1998 года рождения, женщина 1988 года рождения.
Горловка также подверглась налёту нескольких вражеских дронов. Так в Центрально-Городском районе города при атаке на троллейбус тяжёлые ранения получил водитель троллейбуса — мужчина 1980 года рождения, пострадал мужчина 1983 года рождения. В Никитовском районе Горловки при атаке на автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 2000 года рождения. В Калининском районе Горловки пострадал мужчина 1966 года рождения.
Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь.
"Повреждены три домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, троллейбус, автобус, три грузовых и десять легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Ясиноватском муниципальном округе", — добавил Пушилин.
Ранее сообщалось, что атаки украинских БПЛА на мирных жителей ДНР привели к гибели трёх человек и ранению ещё четырнадцати.
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