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ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток

ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток - 08.09.2026 Украина.ру

ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток

В ДНР из-за атак беспилотников ВСУ пострадали тринадцать мирных жителей, в том числе подросток. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 7 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"

2026-09-08T02:27

2026-09-08T02:27

2026-09-08T02:27

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Наибольшую активность вражеские дроны проявляли в Донецке, Горловке, Мариуполе, Ясиноватском муниципальном округе."Тринадцать мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ [вооружённых формирований Украины]", — написал Пушилин.По данным оперативных служб, в Киевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили мужчины 1962 и 1991 года рождения, также пострадали подросток 2010 года рождения и женщина 1998 года рождения. Вечерняя атака БПЛА на привокзальной площади привела к ранению молодого человека 2007 года рождения.Кроме того, на железнодорожной станции "Донецк-Северный" при атаке беспилотника пострадала проводница поезда "Донецк — Иловайск", женщина 1978 года рождения.Помимо этого, в Мариуполе ранения средней степени тяжести получили мужчины 1951 и 1998 года рождения, женщина 1988 года рождения.Горловка также подверглась налёту нескольких вражеских дронов. Так в Центрально-Городском районе города при атаке на троллейбус тяжёлые ранения получил водитель троллейбуса — мужчина 1980 года рождения, пострадал мужчина 1983 года рождения. В Никитовском районе Горловки при атаке на автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 2000 года рождения. В Калининском районе Горловки пострадал мужчина 1966 года рождения.Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим своевременно оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены три домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, троллейбус, автобус, три грузовых и десять легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Ясиноватском муниципальном округе", — добавил Пушилин.Ранее сообщалось, что атаки украинских БПЛА на мирных жителей ДНР привели к гибели трёх человек и ранению ещё четырнадцати.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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