https://ukraina.ru/20260908/deshevo-i-ochen-opasno-novaya-versiya-neyroseti-gpt-6-astra-stala-oruzhiem-ubiystvennoy-moschnosti-1083057583.html

Дешево и очень опасно: новая версия нейросети GPT-6 Astra стала оружием убийственной мощности

Дешево и очень опасно: новая версия нейросети GPT-6 Astra стала оружием убийственной мощности - 08.09.2026 Украина.ру

Дешево и очень опасно: новая версия нейросети GPT-6 Astra стала оружием убийственной мощности

Издание Украина.ру уже рассказывало о GPT Astra — мощнейшей агентской модели от американской корпорации OpenAI, которая может радикально изменить ход мировой гонки за ИИ. А её внедрение в военные системы, включая системы ВСУ, может повлиять и на события на поле боя.

2026-09-08T06:34

2026-09-08T06:34

2026-09-08T06:34

эксклюзив

вооруженные силы украины

ии (искусственный интеллект)

искусственный интеллект

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Американцы выдали свою новую флагманскую модель из дебрей закрытых тестов и сходу объявили: наступает эра "всеобщего искусственного интеллекта" или AGI — ИИ наконец-то научились мыслить наравне с человеком, а в серверных стойках зародилась новая разумная жизнь. По каналам ИИ-энтузиастов, конечно же, тут же пошли восторги — или наоборот, ужас перед грядущим "Скайнетом", "Матрицей" или кому что там ещё в детстве больше нравилось.Вот только на самом деле OpenAI разыгрывают перед легковерной публикой цирковой номер, где за рассказами о рождении "цифрового бога" прячутся обычное желание заработать и опасное стремление раздать каждому в руки смертельное оружие.Торговцы "вторым пришествием"Сама концепция AGI — это жупел, которым очень легко приманивать деньги инвесторов. Но даже у самых отъявленных ИИ-оптимистов последние заявления OpenAI, мягко говоря, вызвали некоторый скепсис. Уж очень вовремя они пришлись ко столу.Дело в том, что на носу — публичное размещение акций OpenAI на бирже. Речь идет о совершенно безумной капитализации, переваливающей за восемьсот миллиардов долларов. Чтобы выкачивать такие суммы из государственных бюджетов и частных инвесторов, мало продавать инструмент для взлома систем, написания текстов, создания кода и рисования паршивых картинок.Капитальные затраты технологических гигантов на серверные фермы и чипы подбираются к триллиону долларов в год. Дата-центры пожирают электричество в масштабах целых государств, заставляя скупать турбины и реанимировать энергоблоки атомных станций. Инвесторам страшно — ИИ оказался чёрной дырой для денег.Серьёзные люди вложили серьёзные деньги, и теперь хотят видеть не менее серьёзный "выхлоп". И если Сэм Альтман выйдет к микрофону и скажет правду — мол, инженеры сделали добротный станок, который собирает по текстовому запросу типовые сайты на двадцать минут, но делает это чуть-чуть быстрее старой версии, — котировки рухнут. Ну, ещё пара-тройка дизайнеров и дюжина безопасников попадут под сокращения, делов-то.Поэтому инвесторам продают красивую мистификацию. Само определение термина AGI постоянно красиво "подкручивают" под требования времени — сначала им пугали как фантастическим созданием, способным осознать себя. Теперь планку опустили до умения нажимать кнопки в браузере без очевидных косяков — хотя в том же релизе OpenAI признают, что новенькая Astra в "классических" задачах с большим контекстом может справляться даже хуже, чем её товарки прошлых поколений. Но не обращайте внимания на это — лучше смотрите, как робот сам нажимает на кнопки. И подписывайте чеки.Наперстки в лабораторииГлавный козырь, которым разработчики трясут перед носом публики, называется бенчмарком ARC Prize. Это такой набор головоломок, цель которого — поместить ИИ в виртуальный мир с непривычными правилами, чтобы проверить, способен ли он соображать на ходу, как это делает живой человек, окажись в новых условиях.В отчетах красуется ошеломляющая цифра: модель Astra якобы взяла планку в 99,9% решенных задач. Но стоит копнуть глубже, как становится ясно, что до нужных показателей модель дотянули с помощью внешних "костылей". Компания OpenAI сжульничала, прикрутив к модели постоянную память, чтобы она помнила каждую попытку решения задачи, внешние калькуляторы и программные костыли — и "гоняла" несчастную нейронку сотни тысяч раз, пока она не решила всё. Фактически, это как взломать шифр грубым перебором цифр.При этом разработчики стыдливо спрятали Astra от собственного теста под названием GDPval. Этот экзамен моделирует выполнение реальных задач по сорока четырем настоящим профессиям — от инженера-сметчика до логиста. А значит, господам логистам, юристам, копирайтерам, дизайнерам, программистам и прочим до бесконечности — переживать не о чем.И всё же, без достижений не обошлосьОднако нужно быть честными до конца. Модель Astra действительно совершила прорыв, только лежит он исключительно в плоскости заводской экономики.Обратимся к тестам реальной разработки, в которых проверяют способность машины самостоятельно управлять операционной системой: двигать курсор мыши, открывать папки, запускать консоль, искать ошибки в программном коде и чинить их без подсказок человека. Предыдущая версия системы тратила на решение типового пакета задач около 75 минут. Astra укладывается в 40. В реальном производственном цикле стоимость закрытия одной рабочей задачи упала на 57%.Нашлось интересное и для любителей конспирологии. Наблюдатели выхватили интересную деталь: Astra способна выдавать готовое решение без видимой цепочки рассуждений. Стоило наблюдателям сообщить модели, что за ее мыслями следят, как она сокращала черновик ответа, выдавая сразу финальный результат. Конечно, тут же пошли предположения: "Нейросеть что-то скрывает, наверняка, замышляет недоброе".Но всё проще. Вычисления просто переместились в скрытые математические слои до того, как срабатывает генератор текста, так что ИИ просто оптимизирует сама себя, чтобы более конвейерно выдавать результат, который от неё просят.Оружие судного дняГлавная же особенность новой модели заключается вовсе не в том, что она красиво верстает веб-страницы без визуального мусора или пишет тексты рекламных рассылок, вовсе нет. Ее главная цель — взламывать и приносить IT-вред.В специализированном тесте, созданном для проверки умения взламывать цифровые системы, Astra выбила абсолютные 100%. Алгоритм в автоматическом режиме находит уязвимости нулевого дня — дыры в безопасности программного обеспечения, о существовании которых еще не догадываются сами разработчики систем защиты. Машина находит уязвимость, самостоятельно пишет рабочий вирусный код, компилирует его и пробивает цифровые заборы — вмешательство человека минимально.До сих пор поиском таких уязвимостей занимались элитные специалисты узкого профиля, тратившие на поиск бреши недели напряженного труда. То, что раньше требовало государственного бюджета и целого отдела специалистов в погонах, теперь исполняется по нажатию одной клавиши.Руководство OpenAI прекрасно осознает масштабы угрозы. Недаром модели моментально присвоили статус критического кибернетического риска, а самые опасные функции попытались запереть внутри программы особого допуска Daybreak, предназначенной для закрытых государственных структур. Но даже "облегченная", коммерческая версия Astra, вполне может стать таким оружием — умельцы обошли внутренние ограничения модели почти сразу же.На обычный потребительский рынок выкатили промышленную осадную артиллерию — и теперь любой желающий по цене одного похода в магазин может попытаться атаковать сайт государственной структуры или коммунальщиков. Как предупреждает американское агентство CISA Cybersecurity, автоматизация кибератак переводит угрозы на принципиально иной уровень скорости, где человек просто не успевает отреагировать.Модель GPT-6 Astra — выдающееся инженерное достижение, но совершенно точно не "цифровой бог". Она всё так же не понимает смысла порождаемых её алгоритмами слов и не осознает физического мира. Однако это не значит, что эта модель не опасна. Просто опасность исходит не от самого ИИ, а от коммерсантов из Кремниевой долины, которые ради красивой отчётности решили всем в руки раздать оружие убийственной мощи.Сделка на крови: как Лондон и Киев делят технологии войны

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

эксклюзив, вооруженные силы украины, ии (искусственный интеллект), искусственный интеллект