Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога - 08.09.2026 Украина.ру
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Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога
Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога - 08.09.2026 Украина.ру
Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выходят на пусковые позиции, украинское министерство цифровой трансформации объявило в Киевской области воздушную тревогу
2026-09-08T03:45
2026-09-08T03:45
украина.ру
россия
вс рф
вкс
бомбардировщик
ракеты
сво
спецоперация
украина
киевская область
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Как следует из данных онлайн-карты украинского ведомства, воздушная тревога в Киевской области объявлена в 0:23 мск. Тревожные сирены также звучат в Полтавской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областях Украины.Вражеские мониторинговые каналы сообщают, что в небе сейчас находятся не менее десяти бортов российской стратегической авиации — ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. По их данным, первые из самолётов уже выполнили пусковые манёвры.Напомним, президент России Владимир Путин дал команду с полуночи 5 сентября прекратить удары по Киеву на трое суток в связи с подготовкой контактов с американцами в украинской столице. В полночь на 8 сентября время моратория истекло.Подробнее о некоторых "нюансах" визита в Москву вашингтонских "миротворцев" - в материале Кирилла Стрельникова Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, ВС РФ, ВКС, бомбардировщик, ракеты, СВО, Спецоперация, Украина, Киевская область, Киев, воздушная тревога, мораторий, Владимир Путин, Переговоры по Украине 2026

Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога

03:45 08.09.2026
 
© РИА Новости . Максим Туманов / Перейти в фотобанкТу 160
Ту 160 - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Максим Туманов
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Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выходят на пусковые позиции, украинское министерство цифровой трансформации объявило в Киевской области воздушную тревогу
Как следует из данных онлайн-карты украинского ведомства, воздушная тревога в Киевской области объявлена в 0:23 мск. Тревожные сирены также звучат в Полтавской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областях Украины.
Вражеские мониторинговые каналы сообщают, что в небе сейчас находятся не менее десяти бортов российской стратегической авиации — ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. По их данным, первые из самолётов уже выполнили пусковые манёвры.
Напомним, президент России Владимир Путин дал команду с полуночи 5 сентября прекратить удары по Киеву на трое суток в связи с подготовкой контактов с американцами в украинской столице. В полночь на 8 сентября время моратория истекло.
Подробнее о некоторых "нюансах" визита в Москву вашингтонских "миротворцев" - в материале Кирилла Стрельникова Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России.
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