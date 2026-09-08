https://ukraina.ru/20260908/moratoriy-vs-v-nebe-rossiyskie-strategi-v-kievskoy-oblasti-vozdushnaya-trevoga-1083065850.html

Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога

Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога - 08.09.2026 Украина.ру

Мораторий всё! В небе российские стратеги, в Киевской области воздушная тревога

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС выходят на пусковые позиции, украинское министерство цифровой трансформации объявило в Киевской области воздушную тревогу

2026-09-08T03:45

2026-09-08T03:45

2026-09-08T03:45

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вс рф

вкс

бомбардировщик

ракеты

сво

спецоперация

украина

киевская область

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Как следует из данных онлайн-карты украинского ведомства, воздушная тревога в Киевской области объявлена в 0:23 мск. Тревожные сирены также звучат в Полтавской, Черкасской, Харьковской и Кировоградской областях Украины.Вражеские мониторинговые каналы сообщают, что в небе сейчас находятся не менее десяти бортов российской стратегической авиации — ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. По их данным, первые из самолётов уже выполнили пусковые манёвры.Напомним, президент России Владимир Путин дал команду с полуночи 5 сентября прекратить удары по Киеву на трое суток в связи с подготовкой контактов с американцами в украинской столице. В полночь на 8 сентября время моратория истекло.Подробнее о некоторых "нюансах" визита в Москву вашингтонских "миротворцев" - в материале Кирилла Стрельникова Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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