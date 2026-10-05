https://ukraina.ru/20261005/merts-i-zelenskiy-ne-dogovorilis-po-boleznennomu-dlya-kieva-voprosu--politico-1083603358.html
Мерц и Зеленский не договорились по болезненному для Киева вопросу — Politico
Мерц и Зеленский не договорились по болезненному для Киева вопросу — Politico - 05.10.2026 Украина.ру
Мерц и Зеленский не договорились по болезненному для Киева вопросу — Politico
Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в столице незалежной не смогли договориться об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 4 октября пишет Politico
2026-10-05T03:24
2026-10-05T03:24
2026-10-05T03:24
украина.ру
новости
украина
владимир зеленский
киев
германия
фридрих мерц
ес
politico
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/11/1061124268_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_e48304efe6868bdb5d3b5aba39e06555.jpg
В воскресенье, 4 октября, во время празднования объединения Германии канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с визитом в Киев, где почти сразу же сообщил о выделении 1,35 миллиарда евро из национального бюджета на военно-энергетические нужды Украины."Однако визит также омрачается напряженностью, связанной со стремлением Украины к скорейшему вступлению в ЕС", — говорится в публикации Politico.По информации издания, немецкий канцлер "скептически относится к возможности полноценного членства Украины в Евросоюзе в ближайшие годы". Киевскому режиму предлагают так называемое "ассоциированное членство", подразумевающее доступ к рынку ЕС, статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса.Отмечается, что Зеленский отверг этот вариант и настаивает на "полном и равноправном членстве в Евросоюзе".Подробнее о визите немцев - в материале Марии Илащук Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
германия
европа
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/11/1061124268_69:0:996:695_1920x0_80_0_0_d509d89356be925f5756d9a999605e3c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, украина, владимир зеленский, киев, германия, фридрих мерц, ес, politico, евросоюз, членство, украина-ес, военная помощь украине, еврокомиссия, европа, запад, переговоры
Украина.ру, Новости, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Германия, Фридрих Мерц, ЕС, Politico, Евросоюз, членство, Украина-ЕС, военная помощь Украине, Еврокомиссия, Европа, Запад, переговоры
Мерц и Зеленский не договорились по болезненному для Киева вопросу — Politico
Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в столице незалежной не смогли договориться об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 4 октября пишет Politico
В воскресенье, 4 октября, во время празднования объединения Германии канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с визитом в Киев, где почти сразу же сообщил о выделении 1,35 миллиарда евро из национального бюджета на военно-энергетические нужды Украины.
"Однако визит также омрачается напряженностью, связанной со стремлением Украины к скорейшему вступлению в ЕС", — говорится в публикации Politico.
По информации издания, немецкий канцлер "скептически относится к возможности полноценного членства Украины в Евросоюзе в ближайшие годы". Киевскому режиму предлагают так называемое "ассоциированное членство", подразумевающее доступ к рынку ЕС, статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса.
Отмечается, что Зеленский отверг этот вариант и настаивает на "полном и равноправном членстве в Евросоюзе".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.