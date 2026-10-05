Мерц и Зеленский не договорились по болезненному для Киева вопросу — Politico - 05.10.2026 Украина.ру
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Мерц и Зеленский не договорились по болезненному для Киева вопросу — Politico
Мерц и Зеленский не договорились по болезненному для Киева вопросу — Politico - 05.10.2026 Украина.ру
Мерц и Зеленский не договорились по болезненному для Киева вопросу — Politico
Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в столице незалежной не смогли договориться об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 4 октября пишет Politico
2026-10-05T03:24
2026-10-05T03:24
украина.ру
новости
украина
владимир зеленский
киев
германия
фридрих мерц
ес
politico
евросоюз
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В воскресенье, 4 октября, во время празднования объединения Германии канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с визитом в Киев, где почти сразу же сообщил о выделении 1,35 миллиарда евро из национального бюджета на военно-энергетические нужды Украины."Однако визит также омрачается напряженностью, связанной со стремлением Украины к скорейшему вступлению в ЕС", — говорится в публикации Politico.По информации издания, немецкий канцлер "скептически относится к возможности полноценного членства Украины в Евросоюзе в ближайшие годы". Киевскому режиму предлагают так называемое "ассоциированное членство", подразумевающее доступ к рынку ЕС, статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса.Отмечается, что Зеленский отверг этот вариант и настаивает на "полном и равноправном членстве в Евросоюзе".Подробнее о визите немцев - в материале Марии Илащук Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Мерц и Зеленский не договорились по болезненному для Киева вопросу — Politico

03:24 05.10.2026
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече в столице незалежной не смогли договориться об ускоренном вступлении Украины в Евросоюз. Об этом 4 октября пишет Politico
В воскресенье, 4 октября, во время празднования объединения Германии канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с визитом в Киев, где почти сразу же сообщил о выделении 1,35 миллиарда евро из национального бюджета на военно-энергетические нужды Украины.
"Однако визит также омрачается напряженностью, связанной со стремлением Украины к скорейшему вступлению в ЕС", — говорится в публикации Politico.

По информации издания, немецкий канцлер "скептически относится к возможности полноценного членства Украины в Евросоюзе в ближайшие годы". Киевскому режиму предлагают так называемое "ассоциированное членство", подразумевающее доступ к рынку ЕС, статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса.

Отмечается, что Зеленский отверг этот вариант и настаивает на "полном и равноправном членстве в Евросоюзе".
Подробнее о визите немцев - в материале Марии Илащук Киеву — миллиарды! Мерц привез новый пакет помощи, пока в украинской столице горят мосты. Итоги 4 октября.
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