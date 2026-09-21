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Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет

Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет - 21.09.2026 Украина.ру

Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет

Силы ПВО за сутки, с 19-го по 20-го сентября, перехватили и уничтожили над регионами России 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Об этом Минобороны РФ вечером 20 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-21T01:13

2026-09-21T01:13

2026-09-21T01:13

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия и ракет. Однако в прошедшие выходные украинскими нацистами была предпринята беспрецедентная массированная атака с совершенно определённой целью — срыва демократического волеизъявления граждан на выборах в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации и местные законодательные органы."Благодаря грамотным действиям расчётов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации за сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный беспилотный летательный аппарат и восемь крылатых ракет большой дальности. Ещё одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности", — говорится в опубликованном в 19:40 мск заявлении военного ведомства.При этом отмечается, что все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлёте к гражданским объектам московского региона."Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг", — подчёркивается в заявлении."В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве", — добавили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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