Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет - 21.09.2026 Украина.ру
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Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет
Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет - 21.09.2026 Украина.ру
Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет
Силы ПВО за сутки, с 19-го по 20-го сентября, перехватили и уничтожили над регионами России 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Об этом Минобороны РФ вечером 20 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-21T01:13
2026-09-21T01:13
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия и ракет. Однако в прошедшие выходные украинскими нацистами была предпринята беспрецедентная массированная атака с совершенно определённой целью — срыва демократического волеизъявления граждан на выборах в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации и местные законодательные органы."Благодаря грамотным действиям расчётов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации за сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный беспилотный летательный аппарат и восемь крылатых ракет большой дальности. Ещё одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности", — говорится в опубликованном в 19:40 мск заявлении военного ведомства.При этом отмечается, что все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлёте к гражданским объектам московского региона."Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг", — подчёркивается в заявлении."В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве", — добавили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Москва, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ракеты, фламинго, ВСУ, Вооруженные силы Украины, киевский режим, Украина, ПВО, Минобороны РФ, Киев, парламентские выборы, Государственная дума РФ, голосование

Киев пытался сорвать выборы: сбито около двух тысяч БПЛА и ракет

01:13 21.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.09.2026
© РИА Новости
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Силы ПВО за сутки, с 19-го по 20-го сентября, перехватили и уничтожили над регионами России 1951 ударный беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Об этом Минобороны РФ вечером 20 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия и ракет. Однако в прошедшие выходные украинскими нацистами была предпринята беспрецедентная массированная атака с совершенно определённой целью — срыва демократического волеизъявления граждан на выборах в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации и местные законодательные органы.
"Благодаря грамотным действиям расчётов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации за сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный беспилотный летательный аппарат и восемь крылатых ракет большой дальности. Ещё одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности", — говорится в опубликованном в 19:40 мск заявлении военного ведомства.
При этом отмечается, что все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлёте к гражданским объектам московского региона.
"Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг", — подчёркивается в заявлении.

"В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве", — добавили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов.
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